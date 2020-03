Enzo Pérez acumula cinco títulos en tres temporadas en River

Jerarquía. Liderazgo. Constancia. Soltura. Presencia. Los adjetivos para definir la tarea de Enzo Pérez dentro de un campo de juego pueden ser tan extensas como variadas. Amo y señor del mediocampo de River desde que llegó al club en agosto de 2017, su rendimiento se ha ido potenciado con el tiempo hasta transformarse en el jugador más regular del equipo. Y el nivel del mendocino parece encontrar una analogía directa con el vino: pasan los años y cada vez parece mejor. En una entrevista con las redes sociales de la Copa Libertadores, el volante dejó diferentes conceptos y jugosas anécdotas con diversos protagonistas: Juan Sebastián Verón, Alejandro Sabella, Jorge Jesús, Marcelo Gallardo, Javier Mascherano, Chapu Braña y muchos más.

Así, a la hora de elegir un referente que le haya marcado el camino dentro del vestuario, Enzo tiene muy clara su respuesta: la Brujita Verón. "Tuve en una etapa en Estudiantes en donde éramos un grupo de ganadores. La mayoría venía de ganar cosas importantes y me tocó una etapa en la que el club ganó muchas cosas y jugó muchas finales. Algunas las ganamos y otras las perdimos. Y compartí vestuario con Juan Sebastián Verón cuando yo tenía 21 o 22 años. Con esa madurez aprendés a saber escuchar a esa gente que tiene una trayectoria grandísima y, bueno, yo lo he escuchado mucho y he observado como él cómo se manejaba dentro del vestuario, cómo hablaba, cómo dirigirse a los chicos, a los más grandes. Fue uno de los jugadores con el que más aprendí", contó.

Por otro lado, a la hora de elegir los tres entrenadores que más lo potenciaron, el mediocampista de 34 años destacó a tres: Alejandro Sabella en Estudiantes, Jorge Jesús en Benfica y Marcelo Gallardo en River. "Ellos son los que más me marcaron, pero no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, que eso uno lo agradece mucho", comentó, y luego contó una charla con Sabella que le cambió la visión del deporte.

"Alejandro me dijo que, si quería seguir en esto y volverme un jugador profesional, un jugador con su propia historia, tenía que cambiar la cabeza. Tenía que preocuparme más y ser más profesional de lo que era porque el cuidado que el jugador de fútbol no es solamente las dos o tres o cuatro horas que están en el club, sino afuera también. Como que me cambió la cabeza en ese sentido. Y, gracias a Dios, lo tuve en una etapa donde, más allá de que uno siempre va creciendo, se da el crecimiento máximo del jugador. Ahí se captan cosas fundamentales para crecer", detalló Pérez.

"Después, Jorge Jesús fue el técnico que me cambió mentalmente la visión del juego dentro del campo. Porque, bueno, me puso en la posición de volante central, donde permanentemente tenés que estar mirando, observando, ordenando y también me ayudó mucho a nivel personal. Y también Marcelo, porque me dio la posibilidad de cumplir el sueño de estar acá. Por más que uno quisiera, si él no quiere no se da. Porque es el técnico y decide. Y porque a la edad que tengo me sigue sacando cosas que uno piensa o que las dejó o que no las tiene y me sigue potenciando futbolísticamente. También está en uno seguir creciendo o aprendiendo, pero se lo debo mucho a él", agregó el jugador de River.

Camino a cumplir su tercer año consecutivo en el club de sus amores, Enzo Pérez acumula cinco títulos con la camiseta millonaria : conquistó la Copa Argentina 2017, la Supercopa Argentina 2017, la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019. Y, más allá de los golpes recibidos -Lanús en la semifinal de la Libertadores 2017, Flamengo en la final de la Libertadores 2019 y Boca en la reciente definición de la Superliga-, tanto él como River siempre apuestan a ir por más. Sin soltar nunca el pie del acelerador.

"Es importante saber cómo nos manejamos, cómo somos adentro, cuáles son los conceptos, cuáles son los objetivos y cuáles son los parámetros. Hay un claro mensaje de los más grandes, como Leo Ponzio, que están con Gallardo desde la primera etapa del club: acá solo es ganar, pero nosotros tenemos una forma que es ganar. Creo que todos seguimos teniendo ese hambre de ganar cosas y seguir quedando en la historia. Entrar al museo de un club y que esté tu nombre y esté tu camiseta, no sé, que esté tu imagen o un video... eso es impagable. Eso es lo más lindo que hay para el jugador de fútbol. Para eso hay que prepararse", comentó Enzo.

"Los conceptos que vienen de arriba, en este caso de Marcelo, son claros. Obvio que por historia en River importa el jugar bien, pero hoy en el fútbol argentino no te alcanza solamente con eso. Hay que ser inteligente, tener intensidad, mantener el hambre, seguir ganando cosas. Esos son varios conceptos que nos pide Marcelo. Él siempre nos dice: 'Con jugar bien hoy en día no te alcanza". Tenés que agregarle cosas. Y bueno esas cosas tratamos de agregarle día a día: correr mejor, estar bien posicionado, ocupar mejor los espacios y potenciar el funcionamiento del equipo", agregó.

Otras frases de Enzo Pérez

Su mote de "jugador de partidos importantes". "No sé si debe ser por mi personalidad, por cómo me manifiesto durante esa semana de partido importante o por mis formas. Yo trato de afrontar todos los partidos de la misma manera, estar concentrado, de lo que hemos preparado durante la semana llevarlo de manifiesto al partido, para que las cosas salgan bien. Pero siempre, no sé si llamarlo suerte o que el destino o algo, he estado en partidos difíciles donde te marcan en tu trayectoria como jugador".

