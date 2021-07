Erik Lamela, el nuevo refuerzo de Sevilla, promete “luchar en la cancha como un león”

Erik Lamela cumplirá una década en el fútbol europeo con una experiencia en una tercera liga, la de España, tras pasar por la Serie A de Italia y la Premier League. Emigrado de la Argentina a mediados de 2011, luego del descenso de River, el volante fue anunciado como nuevo refuerzo de Sevilla, al que se incorpora en trueque con Tottenham por el joven extremo Bryan Gil, en una operación que además le dejará al club andaluz 25 millones de euros.

De 29 años, Lamela firmó contrato por tres temporadas y llevará la camiseta N° 17. Puede reforzar el sector izquierdo de un plantel que ya tiene un zurdo argentino para cubrir esa banda: Marcos Acuña. Y Lucas Ocampos (ambidiestro) es otro que puede jugar por ese sector. También está Alejandro “Papu” Gómez en el equipo dirigido por Julen Lopetegui, que esta temporada disputará la Champions League tras finalizar en el cuarto puesto en la última Liga de España.

Tras la revisación médica, Lamela se incorporó a la pretemporada en Algarve, Portugal, donde Sevilla disputará este martes un amistoso frente al Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino. “Estoy muy contento. El club viene ganando muchos títulos, espero ayudar para que lo siga haciendo, y también dar un paso más en la Champions League. El objetivo es que Sevilla sea cada vez más grande ”, expresó el argentino en su presentación.

Sobre su posición en el campo, Lamela expresó que le queda cómodo ocupar la banda derecha: “Espero poder adaptarme rápido. Al ser zurdo, puedo ocupar el perfil opuesto y enganchar para finalizar con la pierna hábil”. Comentó que ya en otra oportunidad pudo llegar a Sevilla, club del que le dio buenas referencias el español Reguilón, compañero en Tottenham, y los argentinos Federico Fazio y Diego Perotti, también con pasado en Sevilla.

Ante la pregunta un tanto insólita sobre con qué animal se compararía en la cancha, respondió: “No sé, pero les prometo que voy a luchar como un león. Sinceramente quería pasar por la liga española antes de terminar mi carrera. Si bien me queda mucho por delante, esta posibilidad me agarra con una madurez importante”.

La rabona, un sello

En sus ocho temporadas con Tottenham en la Premier League, Lamela despertó admiración por un par de goles de rabona, además de otros intentos que no se concretaron por poco. Ese arte de pasar una pierna detrás de la otra para impactar la pelota lo practica desde las inferiores en River.

Lamela se refirió a esa faceta que forma parte de su estilo: “Es un recurso. A veces me sale pegarle así a la pelota. Es una toma de decisión de un segundo. A veces termina en gol y en otras no. La gente ve solamente los goles, pero a veces la pelota no entra. Por suerte se me está dando bien”.

Lamela fue transferido por River en 2011 a Roma en 17 millones de euros. En el club italiano disputó dos temporadas. En la segunda convirtió 15 goles en Serie A -segundo goleador del equipo, detrás de Daniel Osvaldo-. lo cual motivó el interés de Tottenham, que lo adquirió por 30 millones de euros a mediados de 2013.

Lamela ya se incorporó la pretemporada de Sevilla en Portugal

Tuvo poca continuidad en su último año en Tottenham. Fue titular en cinco de los 23 encuentros que jugó por la Premier League, con un gol. Una deuda en su trayectoria europea es la obtención de un título. Con Tottenham fue subcampeón de la Champions League, la Premier y de la Copa de la Liga en dos oportunidades. Con Roma finalizó segundo en la Copa Italia.

Integró los planteles de los seleccionados argentinos subcampeones en las copas América 2015 y 2016. En el conjunto nacional debutó con 19 años, cuando lo dirigía Sergio Batista. Participó en 25 cotejos y convirtió tres goles. Su último cotejo fue en noviembre de 2018, en un 2-0 a México en un amistoso, durante el ciclo de Lionel Scaloni.

