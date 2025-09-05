Qué pasó en la casa de la familia de Erik Lamela

En Carapachay, Vicente López, la residencia de José Luis Lamela y Miriam Cordero, padres del exfutbolista Erik Lamela, fue asaltada el 21 de junio. Tras interrumpir el suministro eléctrico para desactivar la alarma y las cámaras de seguridad, delincuentes robaron US$380.000 y cinco relojes de la casa de la familia Lamela. Luego de dos meses, la policía bonaerense detuvo a un sospechoso tras una investigación.

¿Qué pasó en la casa de la familia Lamela?

Mientras José Luis Lamela y Miriam Cordero asistían a un cumpleaños familiar en Núñez, delincuentes irrumpieron en su hogar. Para ingresar, manipularon el suministro eléctrico con el fin de inhabilitar los sistemas de seguridad. Allí sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y varios relojes de valor.

Los ladrones quedaron captados por cámaras de seguridad

Cerca de las 4:18 de la madrugada, el regreso a casa marcó el inicio del descubrimiento cuando José Luis Lamela notó la falta de electricidad y, tras restablecer el suministro, observó un macetero caído y una ventana con la reja forzada. Al ingresar, confirmó el robo de una mochila con US$380.000, producto de la venta de una propiedad, además de cinco relojes y diez perfumes.

La investigación policial

Tras más de dos meses de investigación, el fiscal de Vicente López, Gastón Larramendi, y detectives de la SubDDI local de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, liderados por el comisario inspector Cristian Barrenenchea, identificaron los vehículos utilizados por la banda y detuvieron a uno de los presuntos ladrones.

La investigación sorteó el obstáculo de las cámaras de seguridad inoperativas gracias a las filmaciones de los vecinos, que captaron el paso de los delincuentes y sus vehículos. Un detalle clave fue la filmación de un sospechoso hablando por teléfono, donde se escucha la frase: “¿Gordo nos venís a buscar?”, lo que reveló la existencia de un cómplice y amplió las líneas de investigación.

El análisis de las filmaciones vecinales y las lectoras de patentes de la Municipalidad de Vicente López permitió reconstruir el recorrido de los delincuentes. Se estableció que los ladrones primero interrumpieron el suministro eléctrico en la casa de la familia Lamela y luego regresaron para cometer el robo.

La detención del sospechoso y el allanamiento

La policía secuestró tres camisetas de River, handys, dos teléfonos y relojes

En las últimas horas, la policía detuvo a un sospechoso de 50 años mientras conducía el Volkswagen Suran Gris utilizado en el robo por Villa Ballester, en San Martín. Tras la detención, se ordenó un allanamiento de urgencia en su domicilio, en Villa Corea, San Martín, donde se secuestraron tres handys, tres camisetas de River Plate, dos teléfonos celulares y varios relojes. La policía continúa investigando para determinar si los objetos secuestrados están relacionados con el robo a la familia Lamela.

La reacción de la familia Lamela

Para el padre del exfutbolista se trató de un robo al “voleo” y sostuvo que nadie sabía qué había vendido una casa de Mar de Plata y que el dinero de la operación inmobiliaria lo había guardado en su domicilio. La familia se mostró sorprendida por la audacia del robo y la precisión con la que actuaron los delincuentes.

