Erik Lamela se retiró del fútbol a los 33 años: el premio Puskas al mejor gol y ¿el futuro con un excompañero?

En una decisión que sorprendió al mundo del fútbol, Erik Lamela decidió retirarse del fútbol a los 33 años. El ahora exjugador estaba en el AEK de Grecia y continuaría en el cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla, uno de los clubes en los que es fue referente como futbolista. En 2021, ganó el premio Puskas al mejor gol cuando vestía la camiseta de Tottenham.

Lamela nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires, en 1992, y llegó a River a los siete años. Tras un largo recorrido en las inferiores y donde Barcelona puso sus ojos sobre él cuando tenía 12 años, debutó en la primera del Millonario 2009 en una victoria por 3 a 1 ante Tigre correspondiente al torneo Clausura. En River jugó 36 partidos y marcó cuatro goles.

Lamela llegó a River a los 9 años y fue vendido a Roma en 2011 Telam

En agosto de 2011 Roma lo adquirió por 17 millones de euros. En la Loba debutó con un gol ante Palermo y a fines de ese año, Francesco Totti, símbolo y capitán del equipo llegó a decir que el argentino “tiene todo para ser mi heredero”. Allí disputó 67 partidos y anotó 21 tantos. Su rendimiento en Roma hizo que Tottenham Hotspur ponga sus ojos sobre él y le compró la ficha por 30 millones de euros.

En los Spurs fue el equipo en el que más partidos disputó. Allí estuvo ocho temporadas y disputó 257 encuentros. En el conjunto de Londres hizo 37 goles con la particularidad de que uno de ellos fue galardonado con el premio Puskas al mejor gol de la temporada 2021. El volante ofensivo marcó una verdadera joya de rabona en un partido ante Arsenal, por la Premier League, disputado el 14 de marzo de ese año.

El gol de rabona que valió un Puskas

Tras una larga estadía en Tottenham, quedó libre y fue a jugar a Sevilla, club en el que ganaría la Europa League del 2022/23. En el equipo Andaluz estuvo presente en 92 encuentros y marcó 16 tantos en tres temporadas. En junio del 2024 finalizó su contrato en el cuadro de Andalucía y decidió continuar su carrera en AEK Atenas, de Grecia. Con 33 años, las lesiones le impidieron mostrar su mejor versión en las últimas temporadas y decidió dar por finalizada su carrera como jugador.

El ahora exjugador hizo oficial su despedida del cuadro griego con un comunicado: “Ahora sí, es oficial. De mutuo acuerdo con el club AEK decidimos finalizar mi contrato y terminar de la mejor manera. Solo tengo palabras de agradecimiento desde el primer día que me recibieron hasta hoy mismo que me siguen llegando mensajes de despedida. Fue una experiencia muy linda en lo personal donde conocí un fútbol diferente , un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda la mejor de Grecia! Me llevo hermosos recuerdos. Gracias a mis compañeros y a todos los trabajadores del club. Fue un honor compartir con ustedes. Les deseo lo mejor en el futuro , siempre tendré un lugar en mi corazón para este club. Gracias A.E.K F.C”, escribió en su cuenta de Instagram acompañado por un video.

Lamela también vistió la casaca de la selección argentina mayor. Su debut fue el 25 de mayo de 2011 en un amistoso ante Paraguay, cuando ingresó a los 13 minutos de la segunda etapa por Pablo Mouche. Luego jugó algunos amistosos en 2014 y anotó un golazo ante Alemania, en un duelo que se disputó luego del Mundial de Brasil con un triunfo por 4 a 2.

Además, estuvo presente en las Copa América de 2015 y de 2016. En total, disputó 25 partidos e hizo 3 tantos. Con la selección sub 20 jugó el mundial de Colombia 2011 y en cuatro presentaciones anotó 3 tantos.

Lamela jugó en la selección Sub 20 el mundial de la categoría que se jugó en Colombia; allí anotó tres goles AFP

Por estas horas, la información que llega desde Europa es que Lamela se sumaría al cuerpo técnico de Matías Almeyda. Con el pelado compartieron plantel en River e incluso disputaron la Promoción 2011, que decretó el descenso del Millonario a la B Nacional. Además, lo dirigió en AEK antes de que el DT se vaya a Sevilla.