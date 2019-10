¿Es de Boca o no? El mensaje de Kempes en respuesta al spot xeneize

Kempes salió a aclarar el video que viralizó Boca

13 de octubre de 2019 • 16:59

Mediante un video que viralizó ESPN, el Matador Mario Alberto Kempes salió al cruce de la frase en la que, según un video oficial que Boca divulgó el jueves pasado durante su cena solidaria, él era hincha del xeneize.

En el video que se difundió hoy se lo ve al campeón del mundo en 1978 diciendo: "Hola amigos. En las redes sociales circula que yo dije que era hincha de Boca. Y no, esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors, pero lo supieron cortar y poner otra frase. Así que, lamentándolo mucho, yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima."

Sin embargo, desde la cuenta @mauro_2121 publicaron el video completo de aquella declaración de Kempes, en la que realmente queda claro que en su momento había dicho que era de Boca. Que luego haya cambiado sus gustos es otro asunto.

El spot xeneize se difundió este sábado a través de sus redes sociales oficiales de Boca. Hablan Diego Armando Maradona y Carlos Tevez como protagonistas principales, pero sobre el final aparecen Daniel Angelici (actual presidente) y Christian Gribaudo (secretario general y candidato del oficialismo). La pieza fue una manera de mostrar en las redes sociales del club que Maradona, actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, también estuvo presente en ese evento. En honor a Diego es que en el video se escucha en off "Dios es de Boca", mientras se ve su gol a Inglaterra en el Mundial '86.