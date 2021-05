Es oficial: se cerró el segundo ciclo de Zinedine Zidane en Real Madrid

Una cuestión de formalidad. Debía ser de esa manera, se sabía que estaba escrito el final. Aunque la noticia no deja de tener cierto impacto. Zinedine Zidane deja oficialmente de ser el entrenador de Real Madrid. El francés no continuará en el equipo merengue tras una temporada en la que no logró conquistar ningún título y tras una buena cantidad de críticas hacia su gestión.

Si bien Zidane desde hace un tiempo que en sus declaraciones parecía haber tomado la determinación y que los medios de España lo había comunicado desde hace semanas, ahora fue Real Madrid el que emitió un comunicado respecto a la salida del DT: “El Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club. Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid”.

Y finaliza: “Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa”.

Este es el final del segundo ciclo de Zidane en Real Madrid, ya que por primera vez dejó el cargo de DT el 31 de mayo de 2018, tras de ganar su tercera Champions consecutiva. Los fracasos consecutivos de Julen Lopetegui y Santiago Solari como entrenadores, la entidad española tomó la determinación de volver a ofrecerle el cargo al francés que regresó el 11 de marzo de 2019. En esta segunda etapa, logró conquistar dos títulos: una Supercopa de España y una Liga.

Uno de los primeros en reaccionar a la salida de Zidane, fue el histórico defensor de Real Madrid, Sergio Ramos, que en su cuenta de Instagram publicó: “ZZ, the one and the only. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia, Fuerte abrazo, míster. Merci, Zidane”.

LA NACION