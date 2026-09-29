Escándalo en el fútbol turco: el jefe de los árbitros fue detenido por corrupción y hay otras seis personas involucradas

ESTAMBUL.- Un escándalo conmocionó este martes al fútbol en Turquía. El presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol (MHK), Ferhat Gündogdu, su vicepresidente y otras cinco personas fueron arrestadas en una redada que se llevó adelante en cuatro provincias del país.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, informó que son acusados de interferir en el establecimiento de las clasificaciones de los árbitros, en las designaciones para los partidos, en los procesos de puntuación y nombramiento, y en los exámenes sobre las reglas.

Entre los detenidos se encuentran Gündogdu, el vicepresidente del comité, un miembro y un exmiembro del comité, el presidente de la delegación de Estambul de la Asociación de Árbitros y Observadores de Fútbol en Activo en Turquía y dos personas más. El ministro comentó que se llevaron a cabo registros judiciales en sus domicilios, lugares de trabajo y oficinas.

La Süper Lig, la primera división turca Süper Lig (@superlig)

“El fútbol es una pasión compartida por nuestros ciudadanos y un valor importante para nosotros. La competencia leal en el terreno de juego, sumada a procesos de arbitraje imparciales y transparentes, constituyen la base de la confianza pública en el fútbol. Nuestro Estado aborda con firmeza, dentro del marco legal, cualquier denuncia de irregularidades que socave dicha confianza”, sostuvo Gürlek en X.

Y sumó: “Somos plenamente conscientes de la sensibilidad de los hinchas al deporte respecto a los procesos arbitrales y de sus expectativas de imparcialidad. Ningún cargo, título o función otorga privilegios especiales ante la ley”.

Hinchas apoyan a la selección de Turquía Federación Turca de Fútbol

El año pasado la Federación Turca de Fútbol (TFF) suspendió a 149 árbitros y asistentes por una presunta implicación en un escándalo de apuestas en ligas de fútbol profesional.

Las investigaciones revelaron que algunos árbitros estaban “involucrados en actividades de apuestas de una manera completamente incompatible con el espíritu del fútbol”. Previamente una investigación de agencias gubernamentales había revelado que 371 de los 571 árbitros activos de la federación tenían al menos una cuenta con una empresa de apuestas.

El presidente de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu Federación Turca de Fútbol

De aquellos, 152 realizaron apuestas en fútbol con cuentas, lo que incluyó a 22 profesionales -siete árbitros y 15 asistentes- de la Süper Lig, es decir, la primera división.

El presidente de la Federación informó que hay diez árbitros que hicieron apuestas en más de 10.000 partidos cada uno durante cinco años. Otros hicieron una sola. Además, un árbitro realizó apuestas en 18.277 partidos. El Comité de Ética y el Comité Disciplinario de la Federación anunciaron sanciones que van de ocho a doce meses. También detallaron que se realizarían investigaciones contra clubes y 3700 jugadores.

Ni el ministro ni los medios turcos mencionaron este martes este primer caso ni posibles vínculos entre ambos.

Con información de AFP