Suspendieron a 149 árbitros en Turquía por hacer apuestas sobre partidos

La Federación Turca de Fútbol (TFF) suspendió este viernes a 149 árbitros y asistentes por una presunta implicación en un escándalo de apuestas en ligas de fútbol profesional. Los involucrados tendrán sanciones mientras que la investigación continúa sobre tres de ellos.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado firmado por el presidente de la Federación Ibrahim Haciosmanoglu. “La reputación del fútbol turco se construye sobre la santidad del esfuerzo en el campo y la integridad inquebrantable de la justicia. Cualquier acto que traicione estos valores no es meramente una violación de las reglas, sino una ruptura de la confianza”, señaló.

Las investigaciones revelaron que algunos árbitros estaban “involucrados en actividades de apuestas de una manera completamente incompatible con el espíritu del fútbol”. “Esto no es solo una violación es un abuso que hiere las consciencias y envenena la justicia”, sumó.

Ya el lunes pasado, una investigación de agencias gubernamentales había revelado que 371 de los 571 árbitros activos de la federación tenían al menos una cuenta con una empresa de apuestas. De aquellos, 152 realizó apuestas en fútbol con cuentas, lo que incluyó a 22 profesionales -siete árbitros y 15 asistentes- de la Süper Lig, es decir, la primera división.

El presidente de la Federación informó que hay diez árbitros que hicieron apuestas en más de 10.000 partidos cada uno durante cinco años. Otros hicieron una sola. Además, un árbitro realizó apuestas en 18.277 partidos.

La información de la investigación de agencias gubernamentales fue trasladada al Comité de Ética y al Comité Disciplinario de la Federación, que hoy anunció las sanciones y continúa las investigaciones.

Las sanciones anunciadas, teniendo en cuentas que los árbitros turcos tienen estrictamente prohibido realizar apuestas sobre partidos, van de ocho a doce meses, detalló la TFF. “El arbitraje es una profesión de honor. Cualquiera que manche ese honor (...) no participará nunca más en el fútbol turco”, había asegurado Haciosmanoglu, y añadió: “Estamos decididos a erradicar cualquier rastro de corrupción del fútbol. No haremos excepciones”.

La investigación generó un fuerte revuelo en el país debido a la alta cantidad de profesionales involucrados en la polémica y, también, por el enorme número de apuestas que realizaron.

Citando fuentes judiciales, el medio turco Habertürk aseguró que también se realizan investigaciones contra clubes y 3700 jugadores. Además, detalló que se investigan las llamadas telefónicas de todos los árbitros involucrados. La magnitud de la polémica podría indicar que había estructuras organizadas detrás de las apuestas.

Por el momento se desconoce si los árbitros involucrados apostaron en partidos que dirigieron o si se comunicaron con colegas que dirigían en encuentros por los que apostaban. El castigo por este accionar podría ser la inhabilitación de por vida.

Los principales clubes del país remarcaron que la transparencia es fundamental para que se restablezca la confianza en el fútbol turco y apoyaron a pleno la investigación.

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce, aseguró en un comunicado que consideraba “esperanzador” que esto “salga a la luz”. “Es fundamental que la información se difunda de forma transparente y sin demora”, sumó. En tanto, el Galatasaray, compartió: “Consideramos esta iniciativa como un punto de inflexión significativo para el fútbol turco”.

“Los resultados de la investigación podrían marcar un nuevo comienzo para un fútbol limpio”, escribieron del Besiktas.

Con información de AP y AFP