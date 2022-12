Escándalo en Italia: Silvio Berlusconi prometió un “autobús” de prostitutas para motivar a los futbolistas del modesto club Monza

escuchar

El escandaloso Silvio Berlusconi , presidente del club de fútbol Monza, les prometió a sus jugadores llevar “al vestuario” un “autobus de prostitutas” , según se observó en un video muy compartido por los medios italianos. El exprimer ministro de Italia y actual presidente del partido Forza Italia, de 86 años, hizo estas declaraciones, calificadas como “desafortunadas” por muchos medios, durante la cena de Navidad del club organizada anoche, según la agencia italiana Ansa.

Con un micrófono en la mano, Berlusconi celebraba haber elegido en septiembre pasado a un nuevo entrenador “bueno, simpático, educado y capaz de motivar a nuestros jugadores”. ”Yo he añadido una motivación extra, porque le he dicho a los jugadores: ahora vienen la Juventus, el AC Milan etc., y si ganan contra uno de estos grandes equipos, les traigo al vestuario un autobús de prostitutas”, dijo ante las risas de los presentes.

El video con el discurso polémico de Berlusconi

El diario La Gazzetta dello Sport lamentó este comentario “desafortunado”. La Repubblica destacó que este extracto no fue difundido en la cuenta de Twitter de Berlusconi, donde subió videos de esa noche de celebración con los futbolistas, los dirigentes del club y los patrocinadores.

Silvio Berlusconi en el Monza, el club que compró en 2018 https://twitter.com/ACMonza

Contactado por la agencia AFP, el club Monza confirmó que una delegación de jugadores participó en esa cena pero no realizó ningún comentario sobre las polémicas declaraciones de su presidente.

Berlusconi sigue vinculado en Italia, pero también en el extranjero, al ‘Rubygate’, un caso de fiestas libertinas, organizadas por el exprimer ministro, con chicas jóvenes, a veces menores. El también empresario fue absuelto del cargo de prostitución de menores, pero sigue acusado de manipulación de testigos en este caso.

El modesto club Monza, adquirido en 2018 a cambio de tres millones de euros por Berlusconi, expresidente del Milan, disputa la primera temporada de su historia en Serie A, la máxima categoría. El conjunto lombardo marcha en estos momentos en el puesto 14°, luego de un inicio difícil y el cambio de técnico de septiembre.

Silvio Berlusconi, cuando era presidente de Milan, celebra con Massimo Ambrosini después de ganar el Trofeo Berlusconi ante Juventus en agosto de 2011 Claudio Villa - Getty Images Europe

Historia de un club modesto

Silvio Berlusconi tenía 82 años cuando decidió comprar el club Monza, de la tercera división de Italia. Sólo tres años más tarde logró el ascenso a la Serie A, la máxima categoría del fútbol de ese país. El detalle deportivo es sencillo: venció al Pisa en la final de los playoffs (2-1 de local y 4-3 en la ciudad toscana, en la prórroga). Pero detrás de ese éxito hay una historia. Porque a una edad en la que bien podría haberse quedado relajado y disfrutando de su mansión de Arcore, Il Cavaliere padeció la falta de adrenalina y allá fue en su búsqueda.

De los 740 millones de euros que habían ingresado a su cuenta al venderle el AC Milan a un grupo inversor chino, tomó apenas tres millones y compró el ciento por ciento de las acciones del Associazione Calcio Monza, un club de la región de la Lombardía fundado en 1912, que tenía una particularidad poco atractiva para cualquiera que quiera invertir en él: atravesó dos quiebras, en 2004 y en 2015.

La compra se realizó mediante Fininvest, una de las empresas del propio Berlusconi. Adriano Galliani, hombre de su confianza desde la época de Milan, quedó a cargo de la administración del club. El presidente en funciones es alguien de sus entrañas: su hermano, Paolo Berlusconi.

“Fue un acto de amor de Berlusconi. Quería hacer algo por el área donde vivió desde los años 70. Desde Arcore se ven las luces de Brianteo, el estadio del Monza”, destacó Galliani cuando arribó al club.

El inicio fue a todo vapor, aunque su sueño de un ascenso inmediato se evaporó: después de finalizar quinto en su grupo de la Serie C, Monza cayó en los cuartos de final. Para el año siguiente, Berlusconi invirtió cerca de 14.000.000 de euros para mejorar todas las instalaciones y para sumar refuerzos. Entre ellos llegó el zaguero argentino Gabriel Paletta, ex Banfield y Boca, entre otros clubes.

LA NACION