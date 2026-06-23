Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Escocia y Brasil correspondiente al grupo C del Mundial 2026 se disputará este miércoles 24 de junio a las 19.00 h en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

El presente de los equipos

Escocia llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber caído 1-0 ante Marruecos en su presentación anterior. Por su parte, Brasil arriba con el ánimo en alza luego de conseguir una contundente victoria por 3-0 frente a Haití en la fecha pasada.

Estadísticas del cruce

El rendimiento reciente marca un contraste marcado entre ambos seleccionados. Mientras que el conjunto sudamericano llega con el envión de su reciente triunfo, el equipo europeo buscará ajustar sus piezas tras la derrota sufrida en la jornada previa.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en el cierre de la fase de grupos. Brasil busca asegurar su posición de privilegio en la zona, mientras que Escocia necesita sumar puntos vitales para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente etapa del certamen.