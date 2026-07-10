De Ketelaere, el crack y héroe de Bélgica que desafió a Trump y no le tiene miedo a España

Charles Marc De Ketelaere tiene 25 años, nació en Brujas y es un volante ofensivo al estilo Kaká, aunque esa definición en algún momento de su carrera le hizo daño. Es un diamante en bruto, pero el crack brasileño jugaba en otra liga.

El joven de rubia y abundante cabellera, raya al costado como en las viejas épocas y amplia sonrisa, debió estar danzando sobre el césped de Wimbledon por estas horas. Era muy bueno en el tenis. Sin embargo, como en el caso de Franco Mastantuono (y tantos otros fuera de serie en dos o tres disciplinas), se inclinó por el fútbol. Elegante y formal en los tres cuartos de cancha, explosivo en el área rival (mide 1,92m), postergó a Romelu Lukaku, un símbolo de Bélgica y encabeza la marquesina para el choque de este viernes contra España, por los cuartos de final del Mundial.

Un cabezazo letal de Charles De Ketelaere contra Estados Unidos ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mucho más, después de desairar a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, metido de lleno en el Mundial, al menos hasta el doblete del gigante belga, figura en el 4-1 sobre el conjunto local. Fue el abanderado del abrupto fin del sueño americano.

De Ketelaere juega en el contracultural Atalanta, siempre un espectáculo para disfrutar. Empezó en Brujas y continuó en Milan, en donde la presión (40 goles y una asistencia) lo arrojó al lateral.

Cuenta la historia que el gigante de Milán incorporó a un pichón de crack por 35 millones de euros. Una ganga, si se espía el mercado europeo. Alto, inteligente y preparado para el día después: estudiaba Derecho en la Universidad de Gante. Zurdo, con panorama y aplicado en las funciones defensivas. Al final, fue toda una decepción. Lo barato, a veces, sale caro.

Sus goles a Estados Unidos

Bélgica vs. Estados Unidos - Mundial 2026

Llegó a Milan envuelto en el aura de ser el “nuevo Kaká”, toda una declaración. Joven símbolo de la generación que le cuesta suceder a Hazard, De Bruyne, Lukaku (los dos últimos, siguen en carrera), se fue de Brujas, en donde era mimado y sufrió en Milan, en donde fue mirado de reojo.

Seguramente, el gigante que hace muchos años anda de capa caída, tomó nota de un partido del prodigio contra el PSG de Mbappé, Neymar y Messi. Fue una locura. Había debutado en primera en septiembre de 2019, en un triunfo de Brujas por 3 a 0 sobre Francs Borains, por la Copa de Bélgica. Dos años después, en la Champions League, fue una de las figuras en un duro empate 1-1 contra aquel PSG, en la primera vez como titulares del trío estelar. Hubo aplausos para el pequeño héroe, con la camiseta número 90.

De pequeño, De Ketelaere ganó un torneo amateur de judo y otro de kubb, un juego sueco que mezcla el bowling y el cricket, aunque sobresalía fundamentalmente en los courts. Hasta tal punto que las autoridades de la federación belga se ilusionaron con la posibilidad de tener una futura estrella de la raqueta. Un nuevo David Goffin, tal vez un incipiente Olivier Rochus, en el sendero de dos grandes campeonas de este país, Kim Clijsters y Justine Henin.

Birger Van de Velde, un cazatalentos, se adjudica el hecho de haber torcido el destino. “Siempre he pensado que en el fútbol Charles tenía algo especial, hasta el punto de que fui directo a su madre. Se lo hice saber y ella me escuchó. Entonces le dije que esperaba que algún día jugara en el Milan. Ahora me debe una camiseta”, contó alguna vez. “El tenis es mucho más confrontativo cuando perdés. En el fútbol es más fácil encontrar excusas cuando las cosas van mal, pero en el tenis solo sos vos”, le admitió el volante devenido en delantero al diario belga Het Nieuwsblad.

"Hay que pensar", parece exclamar Rudi Garcia, que le encontró una posición impensada a Charles Lindsey Wasson - AP

Tenía, eso sí, un carácter intempestivo, que el cambio de deporte ayudó a aplacar. “No soportaba a los tramposos, esos chicos que gritaban cuando la pelotita salía y no era cierto. Luego a veces me enfadaba y golpeaba todas las pelotas a propósito, o incluso dejaba de jugar”, sostuvo, años atrás, convencido de que había tomado la mejor decisión.

Rompió su raqueta por última vez.

En la selección, va tomando impulso. Casi siempre internacional en todas las categorías menores, el 11 de noviembre de 2020 debutó con la mayor en un amistoso ante Suiza, un burocrático 2 a 1. Casi un año después, el 10 de octubre de 2021, marcó su primer gol en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones de la UEFA ante Italia.

Charles De Ketelaere, el grito sagrado ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el fiasco de Qatar (eliminado en la primera rueda, Bélgica terminó tercero en el Grupo F con apenas cuatro puntos), sólo jugó 15 minutos contra Marruecos, al ingresar por Michy Batshuayi.

“Es puro talento”, reflexiona Rudi García, el entrenador de Bélgica, que apostó contra Estados Unidos por un mayor dinamismo, con la sorpresas de Lukebakio y Raskin en lugar de De Bruyne y Doku. “Quería más velocidad en ataque. Y qué decir de Charles... Su segundo gol es propio de un auténtico número 9. Estuvo magnífico. No nos adaptamos al equipo rival, nunca jugaremos de forma defensiva para frenar al adversario, sino que siempre intentamos hacer nuestro propio juego”, declara el conductor, que juega con un falso 9 que parece un auténtico goleador, por altura, convicción y optimismo.

Charles de Ketelaere ante Alex Freeman, de Estados Unidos Abbie Parr - AP

“Cada día tengo más confianza”, admite el abogado del futuro, el tenista del pasado, el estudioso del fútbol que ya se imagina cara a cara con Unai Simón.