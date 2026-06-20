España vs. Arabia Saudí por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se medien en un duelo España y Arabia Saudí por el Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre España y Arabia Saudí correspondiente al grupo H se disputará este domingo 21 de junio a las 13.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia. El choque es válido por la segunda jornada del certamen.
El presente de ambos seleccionados
España llega a este compromiso con el objetivo de sumar de a tres tras haber igualado 0-0 ante Cabo Verde en su presentación previa. Por su parte, Arabia Saudí también busca su primera victoria en la fase de grupos luego de empatar 1-1 frente a Uruguay en su debut.
Estadísticas y antecedentes
Ambos equipos llegan con la necesidad de imponer condiciones en el grupo H para definir su futuro en la competición. Tras los empates registrados en la primera fecha, el margen de error se reduce para los dos conjuntos en esta segunda jornada del torneo.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro es determinante para las aspiraciones de ambos países en la zona H. Un triunfo posicionaría al ganador con grandes chances de liderar el grupo, mientras que un nuevo empate dejaría la definición del pase a la siguiente instancia abierta para la última jornada.
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