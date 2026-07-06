Por dónde pasan Estados Unidos vs. Bélgica y qué canal lo transmite en vivo

Este lunes se enfrentan Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los cruces más parejos de la segunda instancia de eliminación directa. Juegan en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Raphael Claus, televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Canadá y México, avanzó de ronda tras derrotar a Bosnia y Herzegovina por 2 a 0 con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. El combinado belga, por su parte, estuvo muy cerca de quedarse afuera porque perdía 2 a 0 con Senegal a los 85′, pero lo empató de manera agónica y lo ganó 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles europeos los hicieron Youri Tielemans por duplicado y Romelu Lukaku; mientras que los tantos africanos los anotaron Habib Diarra e Ismaila Sarr.

Youri Tielemans fue la gran figura de Bélgica en el agónico triunfo ante Senegal en los 16vos de final Manu Fernandez - AP

Estados Unidos vs. Bélgica: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 21 (horario argentino) en Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

Posibles formaciones

Estados Unidos : Matt Freese; Sergiño Dest, Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Weston McKennie, Christian Pulisic; y Folarin Balogun.

: Matt Freese; Sergiño Dest, Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Weston McKennie, Christian Pulisic; y Folarin Balogun. Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier o Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Arthur Theate o Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Nicolas Raskin o Hans Vanaken; Jérémy Doku o Dodi Lukebakio, Kevin de Bruyne, Leandro Trossard; y Romelu Lukaku o Charles De Ketelaere.

Resultados de Estados Unidos en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo D: Victoria 4 a 1 vs. Paraguay - Dos goles de Folarin Balogun y uno de Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna (Maurício descontó para la Albirroja).

- Dos goles de Folarin Balogun y uno de Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna (Maurício descontó para la Albirroja). Fecha 2 del Grupo D: Victoria 2 a 0 vs. Australia - Goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman.

- Goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman. Fecha 3 del Grupo D: Derrota 3 a 2 vs. Turquía - Goles de Sebastian Berhalter y Auston Trusty (Arda Güler, Baris Yilmaz y Kaan Ayhan convirtieron los tantos de los europeos).

- Goles de Sebastian Berhalter y Auston Trusty (Arda Güler, Baris Yilmaz y Kaan Ayhan convirtieron los tantos de los europeos). 16vos de final: Victoria 2 a 0 vs. Bosnia y Herzegovina - Goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Folarin Balogun fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina, pero la FIFA anuló la suspensión MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados de Bélgica en lo que va del Mundial 2026