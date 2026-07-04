Estados Unidos vs. Bélgica, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

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El encuentro de octavos de final está programado para este lunes a las 21 (hora argentina) en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos
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Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los cruces más parejos de la segunda instancia de eliminación directa. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, con televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Canadá y México, avanzó de ronda tras derrotar a Bosnia y Herzegovina por 2 a 0 con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. El combinado belga, por su parte, estuvo muy cerca de quedarse afuera porque perdía 2 a 0 con Senegal a los 85′, pero lo empató de manera agónica y lo ganó 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles europeos los hicieron Youri Tielemans por duplicado y Romelu Lukaku; mientras que los tantos africanos los anotaron Habib Diarra e Ismaila Sarr.
La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 28 de marzo de este año, en el marco de un amistoso internacional disputado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, una de las sedes mundialistas. En aquella oportunidad, Bélgica se quedó con la victoria por 5 a 2 con dos goles de Dodi Lukebakio y uno de Charles De Ketelaere, Amadou Onana y Zeno Debast (Weston McKennie y Patrick Agyemang convirtieron los tantos de Estados Unidos).
Estados Unidos vs. Bélgica: todo lo que hay que saber
- Octavos de final del Mundial 2026.
- Día: Lunes 6 de julio.
- Hora: 21 (horario argentino).
- Estadio: Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.
- Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Estados Unidos vs. Bélgica: cómo ver online
El partido está programado para este lunes a las 21 (horario argentino) en Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- DSports.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bélgica corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.78 contra los 2.79 que se repagan por un hipotético triunfo de Estados Unidos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.49.
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