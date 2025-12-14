Estudiantes campeón, del empate agónico al festejo en los penales: siempre encuentra una carta ganadora

SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado especial).- Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino. En una final de altísimo desgaste físico y mental que derivó en un espectáculo por momentos dramáticos para ambas parcialidades, el Pincha empató sobre la hora de los 90 minutos para seguir con vida y, en los penales, venció 5-4 al Racing de Gustavo Costas. El equipo de Eduardo Domínguez, otra vez conductor a la ruta de la gloria, se clasificó a la próxima Copa Libertadores.

Acorde a dos equipos con planteles que combinan jugadores de calidad y de fuerte carácter, la final tuvo desde su mismísimo inicio alto voltaje físico pese al calor, fricción y tensión. En esa coyuntura, el Estudiantes de Domínguez intentó aplacar el ímpetu clásico del Racing de Costas buscándolo lo más cerca posible del arco de Facundo Cambeses.

Racing, habituado en esta temporada a jugar partidos a todo o nada tanto en el ámbito local como internacional, superó la incomodidad y tuvo como factor de desequilibrio a Duván Vergara. El colombiano, que se ganó la titularidad en el sprint final del certamen, abrió grietas al tomar la pelota entre las espaldas de los mediocampistas y encarar a los defensores rivales. Con él como protagonista, Racing tuvo dos acciones consecutivas a los 14 y 15 minutos, pero sus definiciones terminaron en las manos de Fernando Muslera y lejos del palo izquierdo, respectivamente.

Con esas aproximaciones, Racing consiguió alejar al Pincha de su área y tuvo 10 minutos en los que pasó a administrar el balón y, también, el control territorial. Sin embargo, a los 24, un corto rechazo de cabeza de Agustín García Basso le dio una chance muy concreta al Pincha, ya que Cristian Medina capturó esa pelota, avanzó por el centro y abrió para Tiago Palacios, cuya definición cruzada de derecha se fue apenas por arriba del horizontal de Cambeses.

El arquero de la Academia protagonizaría a los 29 minutos la mejor atajada del partido hasta ese momento, en una acción en la que el equipo había quedado mal parado cuando intentaba progresar en campo rival, algo que se repetiría en otras situaciones posteriores: Román Gómez recuperó en su campo, avanzó y, en posición de enganche, asistió a Guido Carrilo, que quiso pulverizar la red pero se topó con un gran achique de Cambeses, quien tapó con el brazo izquierdo extendido para evitar el 1-0.

Racing pasaba esos sofocones cuando quedaba amplio espacio entre sus líneas, pero cuando tomaba la pelota exhibía aplomo para distribuirlo, con una muy buena participación de Agustín Almendra. El ex Boca, al igual que en la victoria ante el Xeneize en la Bombonera, ponía pases a la espalda de Gómez para hacer ir a Rojas. Y, además de intentar habilitar, recuperó varias pelotas producto de estar posicionado correctamente.

Santiago Sosa, quien volvió a la titularidad, se replegaba a la zona de los zagueros cuando el caso lo ameritaba, pero era quien intentaba generar superioridad con Juan Nardoni y Almendra por sobre el doble cinco de Ezequiel Piovi y Santiago Ascacíbar, el que más se desprendía hacia el área rival.

Edwuin Cetré estuvo vigilado por Facundo Mura durante 40 minutos, hasta que logró escaparse y encender la primera alarma de la noche. El extremo colombiano entró en acción otra vez un minuto más tarde, tras una apertura de Carrillo, pero su intento desde el vértice del área quedó en las manos de Cambeses. Pese a que Racing lució mejor plantado en buena parte del primer tiempo, Estudiantes había tenido las mejores chances.

El arranque del complemento fue muy similar, ya que Racing sufriría por una falla propia: una mala entrega de Colombo, a los 5 minutos, inició un ataque directo de Estudiantes, en el que Cetré abrió para Palacios, que desbordó y le sirvió el gol a Carrillo: el 9 se arrojó en la puerta del área menor para definir, pero el balón salió increíblemente afuera, cerca del palo derecho.

Carrillo, que ya estaba amonestado, a los 15 sería protagonista de una acción en la que chocó a Cambeses cuando éste se disponía a rechazar con los puños. El arquero de Racing quedó muy sentido, a punto tal que los médicos tuvieron que ingresar dos veces a atenderlo, por lo que Gustavo Costas mandó a calentar a Gabriel Arias.

Racing tenía la pelota pero no la claridad, mientras que a Estudiantes apelaba a la fórmula que le había generado situaciones propicias: replegarse hasta mitad de cancha y aguardar un error. La tensión, el valor de disputar un título y el cansancio confluyeron en que el partido tuviera menor intensidad cerca de los arcos.

Romper el cero dependía de un error o una genialidad. A los 36 ocurrió lo segundo cuando Adrián Martínez, tras recibir en el área grande y ser apretado por Muslera giró, levantó la cabeza y, en vez de enviar un centro, pinchó la pelota por encima del arquero y de los defensores, cuyo esfuerzo cerca de la línea fue estéril y contemplaron el golazo del 9 académico.

La Academia acariciaba el título, hasta que Carrillo, el otro goleador, fue a buscar un centro a los 47 y venció con un cabezazo potente a Cambeses, para desatar la locura de sus simpatizantes y llevar el partido al alargue.

La prórroga estuvo signada por los nervios y las pocas emociones en las áreas: Estudiantes tuvo una que no pudo capitalizar Lucas Alario, mientras que Muslera le negó el segundo a Maravilla tras un cabezazo y llevó la disputa de los títulos a los penales.

Cambeses fue el primero en atajar, cuando desvió el tiro de Cetré, pero Muslera equiparó al contener el remate de Martirena en una serie que tras los cinco remates estaba 4-4. En el desempate, Facundo Rodríguez anotó con dramatismo, porque la pelota pasó apenas por debajo de Cambeses. Pardo, obligado a convertir, remató cruzado y se encontró con el poste que decretó el título de Estudiantes.

Estudiantes, que estuvo al borde de la eliminación en playoffs y también contra las cuerdas en los 90 minutos contra Racing (un equipo que jugó con el corazón en la mano y se ganó el reconocimiento de toda su gente), es el campeón. El que le había dado la espalda a Central hoy vuelve a verse cara a cara con la consagración.

La síntesis

Racing 1 (4)

(4-3-3)

Facundo Cambeses (8); Facundo Mura (6), Nazareno Colombo A (5), Agustín García Basso (6), Gabriel Rojas (5); Juan Nardoni (5), Santiago Sosa (7), Agustín Almendra (6); Santiago Solari (4), Adrián Martínez A (8) y Duván Vergara (7). DT: Gustavo Costas.

Estudiantes 1 (5)

(4-2-3-1)

Fernando Muslera (8); Román Gómez A (6), Santiago Núñez (5), Leandro González Pirez (5), Santiago Arzamendia (5); Santiago Ascacíbar (6), Ezequiel Piovi (4); Cristian Medina (6), Tiago Palacios A (6), Edwuin Cetré (5); Guido Carrillo A (9). DT: Eduardo Domínguez.

Goles: ST: 36m Adrián Martínez (R) y 47m Guido Carrillo (E).

Definición por penales: Convitieron en Racing: A. Martínez; Vietto, García Basso y Sosa. En Estudiantes: J. Sosa, Alario, Tobio Burgos, Meza y Rodríguez. Fallaron: Cetré (E), Martirena (R) y Pardo (R).

Cambios: ST: 29m Joaquín Tobio Burgos (6) por Palacios (E); 30m Tomás Conechny (4) por Solari y Adrián Fernández (5) por Almendra (R); 37m Eric Meza (6) por R. Gómez y Lucas Alario (5) por Piovi (E); 41m Gastón Martirena (4) por Mura y Franco Pardo (5) A por Vergara (R); 44m José Sosa (6) por Medina y Gastón Benedetti (5) A por Arzamendia (E); PTS: Facundo Rodríguez por Núñez (E), 10m Bruno Zuculini por Nardoni (R); STS: 14m Luciano Vietto por Conechny (R).

Árbitro: Nicolás Ramírez (bien, 7).

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)