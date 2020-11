Liga Profesional Argentina | Fase de grupos Sin Comienzo P Estudiantes La Plata P Argentinos Juniors

Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors se miden este domingo desde las 16.15 en el estadio del Pincha, en un partido por la tercera fecha de la Copa Liga Profesional. El encuentro, que corresponde a la Zona 5 que además integran San Lorenzo y Aldosivi, se juega con el arbitraje de Néstor Pitana y televisación de Fox Sports Premium.

En un duelo en el cual ambos llegan necesitados de vencer, ya que apenas lograron un punto de los seis que han jugado y un mal resultado los dejaría distantes de la clasificación para la zona Campeonato. Más allá de la goleada de este sábado de San Lorenzo a Aldosivi, en La Plata no puede haber especulación.

En Estudiantes habrá dos variantes: David Ayala ingresará por el expulsado Mauricio Guzmán, pasando Javier Mascherano a la zaga junto a Nicolás Bazzana, mientras que Darío Sarmiento reemplazará a Angel González.

Por el lado de Argentinos, Diego Dabove aún no confirmó el once titular, pero lo más probable es que el entrenador no haga ninguna variante.

Probables formaciones:

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Javier Mascherano, Nicolás Bazzana y Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, Javier Mascherano y Diego García; Martín Cauteruccio y Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Matías Romero, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano y Fausto Vera; Damián Batallini, Iván Colman y Gabriel Hauche; Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 16.15.

TV: Fox Sports Premium.

En la primera fase del torneo, los conjuntos se medirán en partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada zona se clasificarán a la Zona Campeonato. La instancia decisiva estará compuesta por los 12 equipos que se dividirán en los Grupos A y B y jugarán a una ronda de cinco fechas. Los líderes de cada zona disputarán una final a partido único en campo neutral. El campeón ganará un lugar para representar al fútbol argentino en la Libertadores 2021.

Los equipos que finalicen en el tercer y cuarto puestos de la fase inicial pasarán a jugar en la Zona Complementación (también en dos zonas de seis equipos cada una), que tendrá el mismo formato que la Zona Campeonato. El conjunto que gane este mini torneo se enfrentará al subcampeón de la Zona Campeonato en un partido que otorgará una clasificación la Copa Sudamericana en 2021.