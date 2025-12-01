Boca eliminó a Argentinos y es semifinalista del Clausura: jugará con el ganador de Racing y Tigre

En medio de la crisis de legitimidad y transparencia que salpica como nunca antes al fútbol argentino, con arbitrajes sospechados en todas las divisiones, campeones de facto y amenazas públicas entre directivos de la AFA y presidentes de clubes disidentes, todavía hay algo que sobrevive: el juego, el hambre, la ambición, la competitividad. Porque, a pesar de todo ese ruido, estas instancias en las que solo quedan los mejores, y no aquellos que ocupan injustificadamente un lugar en la máxima categoría, siguen ofreciendo partidos que, como espectador, vale la pena observar. mejorar:

Pasó en el Racing–River de los octavos de final y volvió a pasar ahora, en estos cuartos entre Boca y Argentinos. Lo que confirma, una vez más, que el problema no pasa muchas veces por lo que sucede en la cancha, sino la falta de organización, de previsión y de honestidad que convirtió al fútbol local en un espectáculo turbio, agotado y descolorido.

Carlos Palacios mete con todo para marcar a Prieto: Boca jugó mejor el primer tiempo que el segundo Manuel Cortina

El partido, es cierto, no fue un deleite para los ojos, pero sí un bálsamo en medio de tanta mediocridad. El Xeneize y el Bicho armaron un partido acorde a las circunstancias, por momentos entretenido, con llegadas, con tribunas llenas, con errores, que también son parte del juego, y sobre todo, sin polémicas.

Como en la mayoría de los partidos, fue el rival de Boca el que tomó la iniciativa. Mejor plantado, Argentinos avisó al minuto con un tiro a colocar de Nicolás Oroz que Marchesin despejó abajo, en la ratonera. Pero Boca encontró rápido el gol, otra vez en una pelota quieta, y el trámite se le hizo favorable. Esta vez el córner de Paredes no fue para Di Lollo, su habitual destinatario, sino para Merentiel, que se libró con oficio de la marca de Lescano, remató de volea y, tras el rebote, Costa conectó casi sobre la línea. Fue el 15° gol consecutivo para un Boca que encontró en el balón parado su arma letal, y que hizo de la Bombonera su fuerte, con cuatro victorias seguidas y sin recibir tantos.

Agustin Marchesin fue determinante para el triunfo de Boca Manuel Cortina

El gol le dio tranquilidad a Boca, pero también lo adormeció. Hacía siete partidos que no convertía antes de los primeros 25 minutos, y le costó adaptarse a la ventaja temprana. Después del 1 a 0, cedió la pelota y apostó al contragolpe, con la velocidad de Zeballos y Paredes como lanzador. Argentinos tuvo más la pelota -65% de posesión en la primera mitad- e intentó darle destino seguro con Oroz, Lescano y López Muñoz, pero cada uno atendió su juego, y casi no hubo asociaciones. Es que debían, además, atender funciones defensivas, colaborar con Fattori en el medio y ocupar espacios en el retroceso.

El pulso lo marcó Argentinos, pero las llegadas fueron para Boca, como un remate de Palacios que se estrelló en el ángulo y el cabezazo de Milton Giménez que Siri tapó con una volada de handball, abalanzándose en forma de cruz contra el delantero, que no pudo romper la sequía. Boca mostró las mismas fortalezas y limitaciones de esta etapa del campeonato. Como puntos positivos, el juego aéreo, el pie sensible de Paredes -que estuvo al borde de la expulsión- y el compromiso en todas las líneas, con los puntas como primeros defensores. Pero le costó recuperar la pelota, mostró ciertos desacoples en el retroceso y, como ante Tigre, volvió a otorgar libertades en la zona de la medialuna, terreno fértil para que Argentinos probara desde afuera.

Cavani ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo tener chances de gol Manuel Cortina

El complemento tuvo la misma tónica, aunque con menos situaciones para ambos. Argentinos mantuvo el dominio y se plantó más cerca del área de Marchesin, pero lateralizó demasiado, se topó con un Boca abroquelado y se repitió en centros cruzados, tentado por la estatura de Tomás Molina, que tuvo la más clara de esa mitad con un cabezazo que salió junto al palo. Ubeda entendió tarde que a Boca le faltaba gente en el medio y decidió el ingreso de Tomás Belmonte por Giménez para pasar a atacar con dos puntas y formar un triple cinco, con el ex Lanús como rueda de auxilio de Paredes y de un impreciso Milton Delgado, sorpresivamente lejos de su nivel, y luego reemplazado por Battaglia. También apostó por Cavani por Giménez, pero el uruguayo -suplente por primera vez en Boca estando apto físicamente-, aunque no tuvo chances.

Con Ubeda, Boca desarrolló la capacidad de sostenerse en los momentos difíciles, ahora respaldado también por el gran presente de Marchesin, que creció en los últimos partidos. El arquero tuvo una noche sobria: no se complicó y respondió con solvencia, sobre todo al comienzo y al final, cuando Argentinos merodeaba el gol, y terminó siendo figura.

Así, el Xeneize dio una nueva muestra de carácter, eliminó a un rival duro como Argentinos, uno de los mejores del Clausura, y, además, contará con el plus de disputar la semifinal en casa, sea cual sea el ganador en el Cilindro.

Lo mejor del partido

En un año repleto de sinsabores, que arrancó con la insólita eliminación ante Alianza Lima en el repechaje de la Libertadores; siguió con la derrota en el clásico que derivó en el despido de Fernando Gago; continuó con la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes, los problemas de salud de Miguel Russo y la asunción de Ubeda como piloto de tormenta, empieza a sonreírle a Boca en su etapa final. Con el pasaje a la Copa asegurado y a dos partidos de celebrar un título después de casi tres años, el equipo parece haber encontrado, por fin, algo de calma en medio del temporal.

Después de tanta mala, el triunfo se celebró casi como un campeonato, con Cavani repartiendo pelotas a la segunda bandeja, con los jugadores formando un racimo en la mitad de la cancha y alzando los brazos para saludar a una Bombonera que, después de mucho tiempo, volvió a cantar por un una nueva vuelta olímpica.