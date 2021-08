Estudiantes - San Lorenzo, por el Torneo 2021: horario, TV y formaciones del partido por la octava fecha

San Lorenzo, inmerso en una crisis deportiva a causa de los malos resultados y un enrarecido ambiente en el seno de su plantel con los paraguayos Oscar y Ángel Romero como protagonistas, visita este miércoles a Estudiantes, que en caso de ganar llegará a la punta, en la continuidad de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El cotejo se jugará en el Estadio UNO desde las 18.45, con el arbitraje de Yaél Falcón Pérez y televisado por Fox Sports Premium.

La crisis golpea a San Lorenzo. Desde ya que lo hace con los resultados, con apenas un punto conseguido de los últimos 12 que disputó, incluidas tres derrotas consecutivas (Unión, Talleres y Argentinos Juniors) y 409 minutos sin convertir un gol, con el equipo a cargo del uruguayo Paolo Montero.

Hace rato que los buenos resultados no están asociados al “Ciclón”, que tras un buen inicio en esta Liga, con 7 puntos ganados sobre 9 en las primeras tres fechas, cayó en un pozo que lo aleja de los primeros puestos.

Paolo Montero excluyó a los Romero del partido contra Estudiantes Prensa San Lorenzo

Sin embargo, en San Lorenzo siempre hay margen para mayores desventuras y, como es costumbre en los últimos tiempos la crisis alcanza al plantel de la mano con la problemática relación de los hermanos Ángel y Óscar Romero con sus compañeros, cuerpo técnico y dirigencia. Los Romero son jugadores de jerarquía y poseen un nivel más elevado que el denominador común de este fútbol argentino.

No obstante, el salto de calidad que le otorgan a San Lorenzo no alcanza a disimular los conflictos que provocan, con actitudes soberbias, ventajas que les han otorgado con respecto a sus compañeros por la dirigencia y actuaciones irregulares que no coinciden con la inversión realizada por la entidad al contratarlos. Como sucedió con el anterior entrenador Diego Dabove, Montero decidió dejarlos fuera del equipo titular en la fecha pasada ante Argentinos, y ello, que no fue solución para la mediocridad de lo que expone San Lorenzo en el terreno de juego, solo incentivó el deseo de los paraguayos por irse del club, que además les adeuda cerca de un millón de dólares.

Los hermanos Romero, en conflicto con la dirigencia de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Para colmo, los Romero en la últimas horas informaron que no son ellos los que se quieren ir y afirman que llevan cinco meses sin cobrar porque la situación económica del club es “calamitosa”. Por ello el uruguayo Montero decidió no convocarlos para este partido en La Plata, donde jugará con línea de cinco defensores y presentará 5 cambios, saliendo del equipo Francisco Flores, Bruno Pittón, Julián Palacios, Alexis Sabella y Alexander Díaz e ingresan Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Nicolás Fernández Mercau, Agustín Martegani y Nicolás Fernández.

Estudiantes tiene 13 unidades y si vence puede ser uno de los punteros junto a Lanús, todo un incentivo para el equipo que dirige Ricardo Zielinski que suma cuatro sin perder, con 10 puntos de los 12 últimos jugados. Habrá un cambio respecto del que empató 1-1 en su visita a Banfield, con el ingreso del delantero Gustavo del Prete por Nahuel Estévez, mientras que Manuel Castro, goleador del equipo con cinco tantos, pasará al mediocampo cumpliendo una función ofensiva con el ecuatoriano Jaime Ayoví.

Estudiantes, en buena racha: ganó tres de sus últimos cuatro cotejos NACHO AMICONI - FotoBAIRES

En el historial profesional han jugado en 182 ocasiones, con ventaja de San Lorenzo de 76 triunfos contra 55 de los platenses y 51 empates.

Las probables formaciones:

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño; Gustavo Del Prette y Jaime Ayovi. DT: Ricardo Zielisnki.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Alejandro Donatti y Nicolás Fernández Mercau; Jalil Elías, Néstor Ortigoza y Agustín Martegani; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 18.45.

TV: TNT Sports.

