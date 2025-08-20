Estudiantes empató con Cerro Porteño y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

En La Plata, Estudiantes igualó 0-0 con Cerro Porteño este miércoles y logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, gracias a la victoria por 1-0 como visitante en Paraguay en la ida. El rival se conocerá esta misma noche y será un equipo brasileño: Flamengo o Inter, que definen en Porto Alegre su mano a mano, desde las 21.30, tras el 1-0 logrado por el conjunto carioca la semana pasada en el Maracaná.

Pese a la ventaja que le daba cierta tranquilidad para afrontar la revancha, el Pincha intentó asumir un rol protagónico, fiel al esquema equilibrado de Eduardo Domínguez. El principal referente en el ataque, Guido Carrillo, preocupó a la defensa visitante tres veces en los minutos iniciales, incluyendo un cabezazo que fue a las manos del arquero Alexis Arias. De todas maneras, en inferioridad en el marcador global, el equipo paraguayo comenzó con una actitud más combativa que una semana atrás.

En el primer tiempo, más allá de que necesitaba sellar la clasificación, Estudiantes ya había tenido una mala noticia: Santiago Ascacibar recibió una tarjeta amarilla por una falta y acumula dos en la serie, por lo que no podrá estar en la ida de los cuartos, ya que deberá pagar una fecha de suspensión.

En Cerro Porteño, la decepción de Piris da Motta, que por un golpe debió pedir el cambio antes de la media hora y el DT Diego Martínez envió a Fabrizio Peralta al campo de juego. Un comienzo áspero, con más imprecisiones que llegadas, casi sin sobresaltos en ambos arcos más allá de varios centros. El entrenador, previamente, había protestado airadamente por una mano de Leandro González Pírez no sancionada. De fútbol, poco.

En la segunda etapa, los equipos se mantuvieron por más 25 minutos lejos de los arcos. Llegaban hasta las áreas, sí, pero en ese sector perdían eficiencia. En el caso de Cerro Porteño, el paso de los minutos acrecentaba el nerviosismo, por la necesidad de marcar, y eso se reflejaba en su juego. Estudiantes no tenía margen de sobra, no podía descuidarse. Lo sentía.

De pronto, el local se encontró algo acorralado por varios minutos, con una serie de centros y tiros de esquina en los que el visitante no estuvo fino. Entonces, en medio del murmullo en las tribunas, el entrenador Domínguez miró hacia el banco y buscó piernas frescas, en varias ventanas. Apenas ingresó Facundo Farías, Alexis Castro combinó con Carrillo y tuvo la chance de sentenciar el duelo, pero la pelota quedó en poder del arquero Arias, alerta. Tal vez haya sido la más clara de la noche.

Martínez respondió con cambios ofensivos, a todo o nada. Y en el juego de ajedrez entre los DT, el del Pincha apostó a una línea de cinco defensores, ya sin Cristian Medina y Palacios en el campo. Así, pensó más en cuidar el arco que en rematar la serie.

Sobre el final iban de arco a arco. Estudiantes aprovechaba los espacios y Farías tuvo su oportunidad, con una mala definición que pegó en un defensor. De contra, un pelotazo largo dejó a un delantero visitante de cara al arco, presionado por dos defensores, y la pelota se fue afuera en un remate forzado. Entonces, el Pincha respiró hondo.

En el torneo sudamericano ya se conoce que habrá un semifinalista argentino, ya que el martes avanzaron a cuartos Racing y Vélez, que serán rivales. A ellos se unió Estudiantes de La Plata, del mismo lado del cuadro. En tanto, River resolverá en el Monumental su serie este jueves con Libertad, de Paraguay, tras el 0-0 en Asunción, para ver si los equipos argentinos meten un pleno en esta instancia de cara a la definición entre los ocho mejores.

