Estudiantes vs. Racing en vivo; la final del torneo Clausura, minuto a minuto
La Academia y el Pincha definen el título en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero
Verón, como un hincha más
El presidente del Pincha revolea una camiseta y canta al ritmo de la hinchada. Vive toda la previa de la final en la platea, como un simpatizante más.
¡LA BRUJITA VERÓN AL RITMO DE LA HINCHADA DEL PINCHA EN EL MADRE DE CIUDADES! pic.twitter.com/fLvGuxymuB— SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025
Román Gómez: "Es un partido para jugar a lo Estudiantes"
El lateral derecho del Pincha también pasa por la transmisión de ESPN Premium: “La gente se hizo sentir. Por ser un chico del club, la gente apoya muchísimo y lo valoro. Lo importante es que hoy estamos acá. Este partido, obviamente, se vive con mucha ansiedad. Contento por llegar acá, por estar acá, y a tratar de disfrutarlo. No nos sorprendimos [por el camino a la final] porque nosotros confiamos en nosotros. Sabíamos que podíamos pasar y que en los mata-mata nos hacemos mucho más fuertes. Hoy estamos acá”.
Acerca del partido que se avecina, Gómez adelanta: “Este es un partido para jugar a lo Estudiantes. Con garra. Con mística. A no dar ninguna [pelota por perdida]. Así, hasta el final. Pensamos en el rival, pero lo importante es pensar en nosotros”, completa.
Maravilla Martínez: "Hay que ganar"
Adrián “Maravilla” Martínez, el goleador de Racing que cortó una sequía de diez partidos ante Boca, habla con ESPN Premium: “Contento. Ha costado mucho. Es una final y tenemos un gran equipo enfrente. Ojalá que salgamos de la mejor manera. Tenemos un equipo muy competitivo, compañeros que dejan todo en cada partido. Están concentrados y quieren seguir creciendo. Aparecen en los partidos difíciles”, dice el delantero.
“Hay que ganar. Como sea, hay que ganar. Más allá de que se estudia al rival, como hacen todos, Costas quiere ganar y te mete eso en la cabeza. Llegamos hasta acá y hay que tratar de llevarnos el triunfo. Hay que estar concentrados”, completa “Maravilla” Martínez.
🗣 "COSTAS TE CONTAGIA LAS GANAS DE GANAR" Maravilla Martínez palpitó la final del #TorneoClausura en la previa de la definición por el Título.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 13, 2025
El árbitro, Nicolás Ramírez, recorre la cancha de la final
El árbitro también salió a la cancha. Nicolás Ramírez, juez principal del encuentro, recorrió el terreno de juego con sus asistentes. Héctor Paletta será el encargado del VAR. “No lo chiflen, chicos”, bromeó José María Listorti sobre la reacción del público con el juez. Inmediatamente, desde los cuatro sectores bajó una silbatina estruendosa para el referí.
Estudiantes también llega al Madre de Ciudades
Estudiantes ya está en el estadio. Con Eduardo Domínguez a la cabeza, el equipo platense ingresó a la zona de vestuarios para la final con Racing. Guido Carrillo, quien purgó una sanción de cuatro fechas, regresará a la titularidad en lugar de Lucas Alario. En el último duelo con Racing, en el presente torneo, Carrillo hizo el gol de la victoria (1-0) en el Cilindro.
Los jugadores de Racing recorren el campo de juego
Racing ya está en el campo de juego del Madre de Ciudades. Los futbolistas recorren el terreno y los hinchas, eufóricos, sueñan con el título con un histórico hit de la tribuna: “Tenés que salir campeón, este es el año/ Ustedes poniendo huevos y yo alentando/ Hace mucho tiempo, que la vuelta yo quiero dar/ Este año Academia no me podés fallar/ ¡Vamo’ Acadé! ¡Vamo’ Acadé!”
La final también se vive en el Cilindro
Los hinchas de Racing que no pudieron estar en Santiago del Estero acuden en masa al Cilindro de Avellaneda para ver en primera persona la final del Clausura. El partido se proyectará en dos pantallas. Tanto en el Apertura 2001 como en la Sudamericana 2024, cuando Racing cortó sequías de 35 y 36 años sin un título local y uno internacional respectivamente, también la Academia abrió su casa.
Asi seran las pantallas por las que se vivira la Final del Torneo Clausura 2025 en el Cilindro de Avellaneda— Federico Tomeo (@federicotomeo) December 13, 2025
La Academia ya está en el Madre de Ciudades
¡Racing ya está en el estadio! El equipo de Gustavo Costas, que busca un título de Liga (así lo cuenta la AFA) después de 6 años, ya ingresó a la zona de vestuarios y en instantes realizará el reconocimiento del campo de juego. Santiago Sosa, quién cumplió la sanción por haber sido expulsado ante Tigre, ingresará por Marco Di Césare.
RACING LLEGÓ AL MADRE DE CIUDADES Y GUSTAVO COSTAS YA ARRANCÓ CON SUS CÁBALAS.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025
Cantan los hinchas de Racing
“Llegó la banda de la Acadé”, explota la hinchada de Racing, que está poblando rápidamente todos sus sectores asignados. En las populares altas y bajas, donde no hay butacas para ampliar el aforo, la gente de la Academia desata una fiesta.
No se salva ni José María Listorti
José María Listorti ingresa al campo de juego como animador de la previa del partido. Pese a que la musicalización para los de Estudiantes era para cantar un tema con el ritmo de la cumbia Una calle me separa, la respuesta es la misma que antes: “Chiqui Tapia botón/ Chiqui Tapia botón...”
La hinchada de Estudiantes, contra Tapia y Toviggino
Cuando la voz del estadio dio la bienvenida oficial a los hinchas de ambos equipos, la parcialidad de Estudiantes arremetió contra el tesorero y el presidente de la AFA. “Pecho frío”, entre otros términos, fue los que utilizó -en redes sociales- el dirigente más cercano a Tapia para referirse a Juan Sebastian Verón.
Crece la expectativa en Santiago del Estero
A una hora de la apertura del estadio, el ingreso de hinchas es fluido y constante. La parcialidad de Racing, que cuenta con más de 22 mil lugares, comienza a cubrir la platea este baja (le corresponde en su totalidad) y el sector asignado en la oeste baja (dividida en partes iguales con Estudiantes).
Cánticos contra Tapia
En el Madre de Ciudades suena el hit contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que debería entregar la copa al campeón del Clausura una vez terminada la final en Santiago del Estero. “Chiqui Tapia botón/ Chiqui Tapia botón/ Sos un hijo de p..., la p... que te parió”, entonan los hinchas de Estudiantes, en repudio al presidente de la AFA.
Verón llegó al estadio Madre de Ciudades
Acompañado por familiares, el presidente de Estudiantes ingresó a la platea baja oeste del estadio. “¡Olé, olé, olé, olé/ Bruja, Bruja!”, lo aclaman los hinchas presentes. Con una camiseta negra del club, el mandamás que está sancionado por seis meses para funciones dirigenciales se toma fotografías con los fanáticos. “Y ya lo ve/ Y ya lo ve/ ¡El que no salta es un inglés!”, responden los hinchas de Racing.
LA BRUJITA YA ESTÁ EN EL ESTADIO: Juan Sebastián Verón, que verá el partido desde la tribuna del Pincha, llegó en combi al Madre de Ciudades en Santiago del Estero. pic.twitter.com/BypMxirPim— SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025
Probables formaciones
Tanto Eduardo Domínguez -entrenador de Estudiantes- como Gustavo Costas -DT de Racing- tienen en mente un equipo para jugar la final del Clausura. A falta de las confirmaciones oficiales, las siguientes son las probables formaciones:
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
El largo invicto de Racing
La Academia de Costas lleva 12 partidos sin caídas (ocho victorias y cuatro empates), con apenas tres goles recibidos y 10 vallas invictas. Facundo Cambeses, a quien sólo River pudo anotarle -por partida doble- en octavos de final, es el caso testigo de cuánto influyó la decisión del técnico para torcer el rumbo en momentos complejos. Sacar a Gabriel Arias, referente y ganador de seis títulos desde que llegó al club, no era sencillo. Costas, que reconoció haber sufrido por esa determinación, lo hizo y Cambeses justificó la modificación.
La final implicará un desafío extra: intentar ganarle por primera vez al Estudiantes de Domínguez. De los cuatro enfrentamientos que tuvieron entre 2024 y 25, el León celebró en tres ocasiones, mientras que la restante terminó con un empate sin goles, el año pasado. En el cierre de la temporada pasada, cuando Racing acababa de consagrase en la Sudamericana, el Pincha arruinó la fiesta en el Cilindro, donde se impuso 5-4. Tanto en el Apertura como en el Clausura, también tuvo victorias, en La Plata (2-0) y Avellaneda (1-0), respectivamente.
El Madre de Ciudades abre sus puertas
A las 17.55, los primeros hinchas de Racing y de Estudiantes ingresaron al estadio Madre de Ciudades. El calor es sofocante -36º de temperatura- y los fanáticos buscan resguardarse del sol. La platea Este, que en su totalidad fue otorgada a la parcialidad de la Academia, recibe de lleno los rayos. Los seguidores que están en esa zona se quedaron en un amplio hall previo para evitar un golpe de calor.
Verón, en la tribuna
El presidente de Estudiantes viajó en un vuelo chárter a Tucumán y desde allí hizo el trayecto hasta Santiago del Estero por vía terrestre. La Brujita está acompañado por su esposa, Valentína Martín, y un nutrido grupo de dirigentes. Verá el partido desde la tribuna y, en caso de que los platenses consigan el título, no podrá recibir el trofeo en virtud de la suspensión por seis meses que le impuso la AFA luego del “espaldazo” en Rosario. “Si me andan buscando estoy en la tribuna”, publicó Martín. Y Verón se subió al mensaje en una historia de Instagram con un “Vamoooo”.
El partido del semestre
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la final del torneo Clausura entre Estudiantes de La Plata y Racing, que se disputará desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. El partido, que en caso de igualdad tendrá 30 minutos de alargue y definición por penales, será dirigido por Nicolás Ramírez y tendrá televisación de ESPN Premium y TNT Sports.
