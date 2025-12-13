Estudiantes vs. Racing en vivo; la final del torneo Clausura, minuto a minuto

El lateral derecho del Pincha también pasa por la transmisión de ESPN Premium: “La gente se hizo sentir. Por ser un chico del club, la gente apoya muchísimo y lo valoro. Lo importante es que hoy estamos acá. Este partido, obviamente, se vive con mucha ansiedad. Contento por llegar acá, por estar acá, y a tratar de disfrutarlo. No nos sorprendimos [por el camino a la final] porque nosotros confiamos en nosotros. Sabíamos que podíamos pasar y que en los mata-mata nos hacemos mucho más fuertes. Hoy estamos acá”.

Acerca del partido que se avecina, Gómez adelanta: “Este es un partido para jugar a lo Estudiantes. Con garra. Con mística. A no dar ninguna [pelota por perdida]. Así, hasta el final. Pensamos en el rival, pero lo importante es pensar en nosotros”, completa.