La crisis de Arsenal, reflejo de una Premier League que hizo rey al gol de pelota parada

Michael Kayode, hijo de nigerianos que creció cerca de Turín, ex Juventus y Fiorentina, lanza los saques laterales en Brentford como misiles que vuelan hasta 39 metros y siembran el caos en el corazón del área chica rival. Anunció que será padre de una niña con un video en el que su potente saque lateral explota en un arco con una nube de humo rosa. Los hinchas le cantan al ritmo de “Volare”, de Domenico Modugno, diciéndole que “come spaghetti” y “bebe Moretti”. Después de los 21 goles del brasileño Igor Thiago, sus “lanzamientos de jabalina” son el gran arma ofensiva de Brentford. Son también reflejo de una Premier League que sofisticó como nunca las jugadas de pelota parada. Una herramienta útil, pero que también puede ser un búmeran. Lo sabe Arsenal, líder durante casi toda la temporada pero hoy en crisis, temeroso de quedar segundo por cuarto año seguido.

El Arsenal de Mikel Arteta sofisticó como nadie los tiros de esquina. Jugadores que parten desde lejos, se cruzan, bloquean, y el rematador que somete a un arquero atrapado. Planificación detallada, según debilidades de cada rival, a cargo de un especialista francés (Nicolas Jover) que se inspiró en acciones del deporte de Estados Unidos, que tiene mural propio en el Emirates Stadium y que cobra bonus por cada gol “suyo”. También los hinchas lo celebran: “Set-piece again, olé olé” (otra vez de pelota parada, olé olé).

Nicolás Jover, el especialista de pelota parada de Arsenal. @ nico_jover

Obsesivo famoso, ex jugador del club en la era dorada de Arsène Wenger, Arteta, DT de Arsenal desde 2019, con apenas 36 años, y con contrato hasta 2027, se hizo viral cuando en la previa de un partido intentó trasmitir energía a sus jugadores ejemplificando con una lamparita y un cable eléctrico. Más recordado fue cuando en una cena contrató a carteristas profesionales, pidió al final de la noche a los jugadores que revisaran sus bolsillos y les recordó la necesidad de estar siempre alertas. Es el DT superexigente y competitivo que alguna vez pidió uniforme negro intimidatorio en cancha visitante y que tuvo una perra mascota que debía ser cuidada colectivamente por el plantel y se llamaba “Win” (Ganar).

Esa máquina de ganar, agotada, comenzó a ceder ahora en el momento de mayor presión. Decaído el juego, la pelota parada cotizó en oro. Un 1-0 valioso en marzo en la difícil cancha de Brighton levantó polémica. Arsenal sumó más de media hora para reanudar el juego tras cada interrupción. Cada corner (Arsenal lleva un record de 17 goles por esa vía) llevó 44 segundos.

Declan Rice, el encargado de varias jugadas de pelota parada en Arsenal Ian Walton - AP

“¿Vieron alguna vez en un partido de la Premier League que un arquero cayera tres veces?”, enfureció Fabian Hurzeler. El DT alemán de Brighton habló de un Arsenal que tenía “reglamento propio” y garantizó que ningún equipo suyo jugaría jamás así. “No es bonito, ¿pero le pondrán acaso un asterisco por ganar así?”, ironizó el periodista Daniel Taylor, aunque admitió el debate porque Arsenal tiene presupuesto millonario y jugadores de calidad. “Ver jugar a Arsenal es doloroso, pero quizás así es como se gana”, tituló a su vez Barney Ronan tras el empate sin goles en la Champions ante Sporting Lisboa.

Las crónicas recuerdan hoy no solo el drama de Arsenal y su, ahora, posible cuarto segundo puesto seguido, sino también al Arsenal con historial de juego avaro. El de fines de los años 30, cuyo DT campeón George Allison se declaraba amante del 1-0. Los cantos rivales de “Boring, boring Arsenal” (Aburrido Arsenal) de cuarenta años atrás, cuando Nick Hornby escribía en “Fever Pitch” (Fiebre en las gradas) que ese canto era una “medalla de honor”, el “espectáculo en forma de dolor”.

Mikel Arteta, junto a su grupo de especialistas del cuerpo técnico @ nico_jover

Sin embargo, las estadísticas de la Premier desnudan que más de una decena de equipos demoran hoy más que Arsenal en reanudar el juego. Laterales-lanzadores, corners que parecen un scrum de rugby, pelotazos iniciales afuera que solo buscan avance territorial. La historia tiene además a muchos campeones con altos porcentajes de goles de pelota parada. Pero suena novedoso en esta Premier espectáculo. En la Liga hoy más millonaria del mundo (aunque con un rojo de más de 2.000 millones de dólares). Que tiene a seis de los diez clubes más ricos del planeta. A once de los trece que más dinero gastaron en el último mercado. Y cuyo último clasificado, Wolverhampton, es el 29° club más rico del mundo.

Jonathan Wilson escribió semanas atrás que, además del desgaste físico que impone, la Premier sufrió esta temporada en Europa porque quedó acaso prisionera del gol con pelota parada (“si esa es la única herramienta que tienes…”). Ayer, París SG y Bayern Munich jugaron una inolvidable semifinal de ida de Champions. Nueve goles, gambetas, golazos.

Pep Guardiola, DT de Manchester City, y Mikel Arteta Richard Pelham - AP

Arsenal, único sobreviente inglés (juega hoy contra Atlético Madrid), acaba de sufrir el impacto psicólogico de haber perdido la punta de la Premier a manos de Manchester City. Durante la persecución de meses, Pep Guardiola, DT del City también célebre por su intensidad, pareció sin embargo relajado como nunca. Vestimenta más informal, jugadas opiniones políticas. Y cierta vuelta táctica al “pasado” para ganar en el fútbol moderno. Guardiola dijo también que estaba parcialmente de acuerdo con su colega de Liverpool, Arne Slot, de que la Premier ha sido menos agradable de ver esta temporada. “Es parte del juego”, había dicho Slot, resignado. El DT de Liverpool deseó que el campeón del Mundial que se viene juegue un fútbol más atractivo y marque goles en juego abierto. No es el único.