Cuánto sale la caja de figuritas del Mundial 2026

Desde este lunes 27 de abril los fanáticos pueden comprar el álbum de figuritas del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que salió a la venta una vez que se confirmaron los 48 seleccionados que participarán del campeonato entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El costo del libro de tapa blanda es de $15.000 y cada paquete con siete figuritas tiene un valor de $2.000. Quienes quieran adquirir una caja con 100 sobres de stickers el monto a pagar ronda los $260.000 pesos, dependiendo el proveedor.

Así es el álbum del Mundial 2026 de Panini (Fuente: Captura de video)

El álbum tiene 112 páginas con 980 figuritas a ubicar. En detalle, son 18 futbolistas por equipo, una foto grupal y el escudo de la federación. En ese contexto, se necesitan al menos $295.000 para llenarlo sin tener en cuenta los stickers repetidos.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene una acuerdo con Panini, que desde 1970 confecciona y vende el libro oficial. La empresa italiana fue fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, es la encargada de crear los cromos de cada una de las selecciones participantes de todos los Mundiales.

Desde entonces, comprarlo y llenarlo se volvió una tradición, al menos en el país de los últimos campeones del mundo. “Late” (por ‘la tengo’) y “nola” (por ‘no la tengo’), son dos expresiones más que conocidas por los fanáticos, que siempre se rebuscan las formas de conseguir los cromos faltantes, con el ansiado objetivo de completar el álbum.

El álbum Panini para el Mundial 2026 incluye a la selección de Colombia en las páginas 34 y 35 @fdbedout

Las páginas de la selección argentina

La empresa Panini incluyó en las páginas de la selección argentina del álbum del Mundial 2026 a mayoría de jugadores que tienen un lugar casi asegurado en la lista de convocados del DT Lionel Scaloni, pero también hay números puestos que no fueron incluidos.

La colección mantiene una base con presencia de jugadores que fueron protagonistas en los últimos años. En el arco aparece únicamente Emiliano Martínez, afianzado como titular desde hace muchos años. En la defensa, la nómina reúne a Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero -en duda por una lesión en la rodilla-, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, además de Leonardo Balerdi como alternativa en la última línea.

Emiliano 'Dibu' Martínez es el único arquero de la selección argentina las páginas del álbum del Mundial 2026 Manuel Cortina

El mediocampo es el sector con mayor representación. Allí figuran Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, a los que se suman dos nombres vinculados al recambio generacional: Nico Paz y Franco Mastantuono. Este última está más cerca de quedarse afuera que de ser convocado. En el ataque, el listado lo encabeza Lionel Messi y lo acompañan Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Los grandes ausentes son Lisandro Martínez y Thiago Almada. El defensor de Manchester United es valorado por el cuerpo técnico, pero las lesiones graves y recurrentes no le permitieron tener continuidad en Manchester United en el último tiempo y su presencia en la Copa del Mundo es una incógnita. El mediocampista de Atlético de Madrid, por su parte, no solo sería citado, sino que también se perfila como titular en el comienzo del certamen ecuménico, pero no está en el álbum de la Copa del Mundo.