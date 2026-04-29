En qué canal pasan Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026 hoy

El encuentro entre el Pincha y el Mengão se disputa este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del chileno Piero Maza
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Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Pincha está segundo en la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos. En la primera jornada empató 1 a 1 con Independiente Medellín, como visitante, por los goles de Tiago Palacios -E- y Francisco Chaverra -IM-. Luego, en en estreno como local, derrotó por 2 a 1 a Cusco gracias a las anotaciones de Facundo Farías y Palacios (Lucas Colitto empató transitoriamente para el club peruano).
El Mengão, por su parte, es el líder de la clasificación general del Grupo A con puntaje ideal transcurridas las dos primeras fechas. En su afán de defender el título obtenido en 2025, cuando venció en la final a Palmeiras, comenzó el certamen con le pie derecho. Primero, en Perú, le ganó 2 a 0 a Cusco con tantos de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta. Después, en su segunda aparición, goleó 4 a 1 a Independiente Medellín en el Maracaná con goles de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, de Arrascaeta y Pedro (Yony González puso el 1 a 1 parcial para el DIM).
Estudiantes vs. Flamengo: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en La Plata, Buenos Aires, Argentina, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.35 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
Posibles formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Gabriel Neves, Brian Aguirre; y Guido Carrillo.
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo o Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro.
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