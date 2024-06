Eurocopa 2024: Alemania, con el “efecto rejuvenecedor” de las rotaciones frente a una Hungría convertida en su kryptonita

Escuchar

Desde que tomó decisiones radicales en marzo pasado, el entrenador Julian Nagelsmann tiene un equipo titular bien definido en la selección de Alemania, secundado por un grupo de suplentes que mantiene una competencia sana. Su segunda prueba por el Grupo A de la Eurocopa 2024 será este miércoles frente a Hungría, a las 13 (hora argentina), en Stuttgart.

En la demostración de fuerza ante Escocia, con la goleada por 5-1 en el partido inaugural, el DT tuvo margen para repartir minutos. Dejó en el banco tras el entretiempo a Robert Andrich, ladero de Toni Kroos en el centro del campo, después de que recibiera una tarjeta amarilla. A la hora de juego decidió economizar con la sensación Florian Wirtz para darle carrete a Leroy Sané, sin rodaje tras una pubalgia que le ha impedido tener continuidad desde marzo.

Al final del partido le dio un respiro al ídolo recuperado Kroos y entró en juego Emre Can, reinsertado para la Eurocopa en el último minuto y que se dio el lujo de marcar el quinto de la noche.

Julian Nagelsmann le cambió la cara a la selección de Alemania, que se muestra revitalizada en este ciclo pos Mundial RONNY HARTMANN - AFP

“Es bastante infrecuente que los once que juegan el primer partido sean los mismos en todo el torneo. Demostré que no necesito mucho tiempo cuando entro en un partido”, dijo Niclas Füllkrug. El delantero del Borussia Dortmund fue titular toda la temporada en su club, pero en su selección parte como suplente de Kai Havertz, lo que no le impidió marcar un golazo, el cuarto de la cuenta alemana ante Escocia, cuando llevaba cinco minutos en la cancha.

“Necesitamos a cada jugador”, explicó el arquero Manuel Neuer el lunes en la conferencia de prensa. Emre Can confirmó que existe “una muy buena energía en el seno del equipo”, añadiendo que tiene “hambre” todo el grupo. “Cuando estamos en el banco siempre hay ganas de jugar”, continuó.

La profundidad de los relevos se revela decisiva para el segundo partido ante Hungría, que llegaba con altas expectativas, pero se llevó un baldazo de agua fría ante Suiza, con la caída por 3-1 en Colonia.

Alemania jugará contra Hungría con una lección que debe tener estudiada: no le pudo ganar ninguno de los últimos tres en los que se midieron. Hace tres años, en Munich, en el choque por la Eurocopa 2021, empataron 2-2 tras ir por debajo dos veces los germanos, que no pudieron vencer a los húngaros en ninguno de los dos juegos por la Liga de Naciones 2022/23: fue 1-1 en Budapest, y 0-1 en Alemania.

“Es un equipo muy experimentado, que juega muy bien y tiene determinación. Entrené a algunos de sus jugadores, sé de lo que son capaces”, señaló Nagelsmann. El último éxito alemán sobre los húngaros fue en 2016, en un amistoso en Gelsenkirchen.

El equipo germano quiere seguir inflando la euforia que comienza a soplar en ese país, que tuvo 22,5 millones de telespectadores en el duelo contra Escocia. Algunos aficionados lucen ya banderas nacionales en sus autos. Y Kroos, el líder del nuevo cuento de hadas alemán, avisa: “No quiero apretar el freno. Es a lo que toda la Alemania del fútbol aspiraba desde hace mucho tiempo”.

LA NACION