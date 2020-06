Ezequiel Barco, campeón de la Copa Sudamericana 2017 en el recordado Independiente de Ariel Holan, fustigó a Marcelo Díaz, a quien acusó de vendehúmo Fuente: Archivo

El futbolista Ezequiel Barco , ex-Independiente, criticó al mediocampista de Racing Marcelo Díaz , autor del gol con el que la Academia ganó 1-0 el clásico a los Rojos con nueve hombres , en febrero pasado.

Pasó el tiempo desde aquel clásico de Avellaneda y Barco , hoy en Atlanta United de la MLS, no lo olvida. El delantero recordó el episodio en que Díaz se comió una banana en pleno partido . Justo antes de marcar el gol del triunfo las cámaras captaron al chileno ingiriendo un plátano dentro de la cancha, algo que rápidamente se viralizó e incluso fue tema en todos los medios.

El momento en que Marcelo Díaz se come una banana en el clásico de Avellaneda. Luego de ello, a cuatro minutos del final, anotó el gol del triunfo. Crédito: Captura de TV

"Lo de la banana de Díaz fue para la tele, ja. ¿Qué necesidad tenía de ir y comerse una banana? Lo puteé en mil idiomas, ja", lanzó el ex Independiente en diálogo con TNT Sports. Y arremetió: " Vendió humo como loco . Si yo estaba en ese partido alguna patada de calentura hubiera pegado , ja. A alguno que tuviera de punto... Me encantaría enfrentarlo a Díaz en cualquier partido".

Díaz: "Me comí la banana porque necesitaba energía"

En abril pasado, en una charla virtual con hinchas académicos organizada por Racing, Díaz se refirió al episodio de la banana que ingirió en pleno clásico ante el Rojo. El "Chelo" afirmó que nunca pensó que el hecho de haber comido esa fruta iba a tener tanta repercusión. "No, no pensé ni siquiera que me iban a ver comiendo la banana, pero tuvo tanta repercusión porque minutos después el que hace el gol fue el que se había comido la banana... No tiene una lógica ni explicación ", expresó.

"Se creó algo tan lindo, que toda la vida se va a recordar como el clásico de la banana. En la cancha no pensé que eso iba a suceder. Me la comí porque necesitaba energía, no había en el banco y Augusto Solari salió corriendo a traerme una banana", añadió.