Un periodista argentino criticó a Leo Paredes y el Chelo Díaz lo sorprendió con su respuesta

La inclusión de Leandro Paredes de número cinco fue una de las primeras decisiones fuertes que tomó el entrenador Lionel Scaloni cuando asumió el mando de la selección argentina. Aunque el jugador había ocupado esa posición en el Empoli, el técnico del conjunto “Albiceleste” apostó por él de lleno en ese lugar del campo de juego. Y no defraudó.

No obstante, el propio Scaloni a veces decide prescindir de él y lo ubica de volante central a Guido Rodríguez, el relevo natural del equipo entre los jugadores que convoca habitualmente el DT del combinado nacional. Con vocación más ofensiva, a veces, el equipo precisa de un mediocampista más apegado a la marca. En definitiva, el cuestionamiento de afuera también existe, y algunos se alertan ante la inminencia del Mundial, donde se supone, los rivales serán de mayor valía que en las Eliminatorias.

Uno de los que desconfía de Paredes de cara a Qatar 2022 es el periodista Pablo Mariño. Argentino, sin embargo, reside en Miami y trabaja para la televisión de aquel país. La cuestión es que, en las últimas horas, un tuit suyo acerca de las virtudes de Paredes se volvió viral, y hasta generó la respuesta de otro jugador de fútbol. Además, en su mensaje, emitió una consideración sobre los delanteros del plantel. “Voy a decir algo de la Selección Argentina... HOY. Paredes no puede ser el 5. Enzo Fernández es mejor. Los ‘Correa’ no son 9. Scaloni debe llevar a otros en ese puesto”, disparó desde Twitter.

El tuit de la discordia: el periodista Pablo Mariño criticó a Leandro Paredes y un futbolista salió a responderle Captura Twitter

Un rato más tarde, Chelo Díaz, una eminencia en el puesto, le respondió a Mariño con mucho respeto y expresó una opinión distinta a la suya: “Perdón que me meta en este tweet y donde no me corresponde, pero Paredes ha sido y es hoy, por lejos, el mejor 5 de las clasificatorias sudamericanas con un rendimiento muy parejo y alto”.

La respuesta del "Chelo" Díaz que se volvió viral Captura Twitter

En el ocaso de su carrera, el bicampeón de América con Chile supo brillar no solo con la “Albirroja”, sino también con la camiseta de Racing Club, donde se recuerda especialmente su agónico gol a Independiente en un clásico de Avellaneda.

Tras la viralización de la respuesta de Díaz, Mariño le contestó al jugador de 35 años, y defendió su postura: “Hola Chelo. Respeto tu opinión pero no la comparto. Vos sos experto en ese puesto y te agradezco el comentario. Creo que Argentina necesita más marca en el medio, un 5 más estilo Casemiro. Así se consigue un balance necesario. Te mando un cordial saludo”.

Por último, el conductor televisivo publicó otro tuit para responderle a quienes lo agredieron por su comentario con un análisis que justifica su opinión. “Para los que insultan sin leer: Paredes en PSG juega con Verratti-Danilo-Gueye. De Paul en el Aleti juega con Kondogbia-Herrera-Koke. Lo Celso en Villarreal juega con Parejo-Capoue. ¿Lo entienden? Los 3 acompañan y juegan...pero no tienen la responsabilidad de recuperar”. Enfocado en el compromiso de esta noche ante Ecuador, el futbolista eligió el silencio y no le respondió al periodista.