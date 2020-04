El Chelo Díaz festeja el inolvidable gol que le hizo a Independiente en el clásico del 9 de febrero, cuando Racing le ganó a los Rojos 1-0 con nueve hombres. Fuente: Archivo

14 de abril de 2020 • 11:01

Marcelo Díaz sigue compartiendo sus vivencias durante esta cuarentena por el coronavirus . Hace algunas semanas que viene realizando videollamadas por redes sociales y esta vez lo hizo con Racing Club Play, uno de los canales oficiales de la Academia.

El chileno conversó por esta vía con un grupo seleccionados de hinchas en una profunda entrevista en la que sacó a relucir su lado más sentimental .

El encuentro dejó varias respuestas sabrosas: Díaz reconoció que ha llorado en medio de la pandemia y reveló más detalles de la historia de la banana que comió en el triunfo sobre Independiente con gol suyo.

"La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después más o menos... Desde que falleció mi hermana cuando tenía 16 años me puse una armadura para no llorar, una coraza para no sentir sufrimiento. Y la pelota siempre ha sido mi refugio, siempre la llevé bien, entrenando, viendo a mis compañeros", explicó.

En esa misma linea, agregó que "con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo, no sentí ese refugio que habitualmente tengo, y en un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia. Necesitaba liberarme de esa contención que me había puesto yo mismo".

Su historia en el clásico de la "banana"

Sobre el episodio de la banana que se comió en el clásico ante Independiente, en el que Racing ganó 1-0 con dos hombres menos con un gol del chileno, Díaz afirmó que nunca pensó que el hecho de haber comido esa fruta iba a tener tanta repercusión. "No, no pensé ni siquiera que me iban a ver comiendo la banana, pero tuvo tanta repercusión porque minutos después el que hace el gol fue el que se había comido la banana... No tiene una lógica ni explicación ", expresó.

"Se creó algo tan lindo, que toda la vida se va a recordar como el clásico de la banana. En la cancha no pensé que eso iba a suceder. Me la comí porque necesitaba energía, no había en el banco y Augusto Solari salió corriendo a traerme una banana", añadió sobre lo ocurrido en febrero de 2020.

Además, desclasificó que Eduardo Coudet , DT con el que salió campeón en la "Academia", ya lo había querido sumar al equipo en 2018. "El 'Chacho' ya me había querido en el 2018, estaba en la Libertadores. Yo soy hincha de la "U" de Chile, que justo estaba en el mismo grupo que Racing. Veía los partidos, la gente es muy fanática, me empecé a interiorizar un poco más y se dio la coincidencia de que tenía en el club muy buenos amigos, me dijeron que era un club fenomenal, una hinchada perfecta y que estaban haciendo bien las cosas", profundizó.

La autocrítica del jugador de fútbol y su mejor equipo de 5

También aseveró que el fútbol obliga a los jugadores a vivir siempre apurados y que eso a la larga tiene un costo familiar. "Viví mi juventud muy apurado. Los futbolistas vivimos todo muy rápido y cuando se terminó el fútbol la mayoría de los jugadores se separa ", contó.

Finalmente, reveló que otros deportes que practica son el "tenis y golf" y le consultaron qué jugadores conformarían un equipo de fútbol cinco.

"Al arco a Claudio Bravo , uno de los mejores. De defensa a Nery Domínguez , me encanta cómo juega. Al medio a Charles Aranguiz , y yo con dos delanteros, Iago Aspas , con el que jugué en el Celta y lo pongo a Alexis Sánchez ", cerró.

El Mercurio/GDA