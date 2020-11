Facebook Watch, la aplicación alternativa para ver partidos de Champions League y Copa Libertadores

Facebook demuestra con números que puede ser una alternativa llegado el momento en el que un fanático elija por donde ver los partidos en vivo de Champions League y la Copa Libertadores. La forma de ver el deporte se encuentra en plena transición. La televisión todavía demuestra su potencia, pero las plataformas digitales ya son opciones naturales para ciertas generaciones. Facebook ofrece deporte en vivo de esos grandes eventos futbolísticos y además tiene alianzas con canales para darle otro diseño a las transmisiones tradicionales.

En una conversación exclusiva con LA NACION, Leonardo Lenz, director de alianzas deportivas de Facebook en América Latina, ofrece datos sobre el notable crecimiento de la plataforma en desde 2019. "Los últimos meses la experiencia de deportes en vivo significó para nosotros nuevos retos, rompiendo muchos récords en Facebook Watch. Hemos visto que las audiencias por momentos se han duplicado y, en algunos casos, casi triplicado, como fue el caso de la final de la Champions League, que reunió a más de 13,7 millones de espectadores que visualizaron al menos un minuto de la final. Fue el partido en vivo más visto en la historia de Facebook. La audiencia creció un 170 por ciento en comparación a la final del campeonato del año pasado. De la misma manera, desde la Conmebol Libertadores, el número de espectadores que visualizaron al menos un minuto en Facebook Watch creció más del doble en comparación al año pasado durante los playoffs y las primeras cuatro semanas de la fase de grupos", comenta el ejecutivo.

-¿Qué fue lo que aprendió Facebook como plataforma no tradicional en estas experiencias con Libertadores y Champions League?

-La posibilidad de no tener más partidos en la plataforma nos benefició. Poder negociar y tener más encuentros de Copa Libertadores en lugar de tener menos pero exclusivos fue algo bueno para nosotros. Por otro lado, una de las cuestiones que notamos es que cuando hay interactividad más tiempo permanece la audiencia viendo fútbol. Durante la transmisión de la final de la Champions League más de 4,8 millones de personas en Latinoamérica emitieron un voto a través de la función de encuesta de Facebook y en promedio, los espectadores de la transmisión que votaron en una encuesta pasaron un 55 por más de tiempo mirando el contenido que los que no lo hicieron. Lo que buscamos ahora es cómo generar más herramientas que favorezcan la interacción.

-En la industria del deporte se espera que los llamados gigantes tecnológicos, entre los que se encuentra Facebook, sean los grandes inversores en compra de derechos. ¿Dará Facebook ese paso?

-No nos veo a nosotros siendo el nuevo comprador mundial de todos los derechos. Pienso que nuestro objetivo es muy claro: queremos que el contenido de alta calidad esté siempre, pero no necesitamos de comprar todos los eventos. Puede ser que nuestra solución sea más de ofrecer highlights en algunos casos. Tenemos "lives" en otros (Facebook Watch acumula 1.250 millones de espectadores por mes), pero no veo en nosotros como el gran comprador que va a sustituir al ecosistema comprando todo. Nuestro modelo funciona con alianzas con broadcasters como ESPN y TNT Sports que pueden hacer sus conversiones de espectadores en la plataforma o el modelo de conversión para un club con sus nuevas camiseta. Facebook puede ser una plataforma muy fuerte con otros creadores de contenidos, atletas y ocasionales eventos propios.

-Hace unos días terminaron las Series Mundiales de béisbol y uno de los comentarios fue la caída de audiencia en el orden del 32 por ciento en las finales, con niveles similares a 2012. Mientras tanto, los videos de la MLB en Facebook superan casi todos las 500 mil reproducciones. ¿Qué está pasando ahí?

- Es notable lo de Estados Unidos. Hemos hechos muchas alianzas con "major leagues " como MLB, NBA y NFL y creo que cumplimos un papel importante con la audiencia más joven. En este caso no tenemos el vivo, pero tenemos el highlight. Entonces de alguna forma ayudamos a nuestro objetivo que es hacer un feedback para la transmisión en vivo: esto que el usuario ve tiene como propósito relacionarlo con sintonizar luego un canal y ver el juego en vivo. Lo veo como un aspecto complementario. Las ligas que tienen los derechos usan Facebook o Instagram como plataforma para conectar con los jóvenes, crear los ídolos, pienso que es un papel muy importante que nosotros prestamos. Creo que Facebook ayuda para que estas ligas conecten con las audiencias más jóvenes y puedan crear al fanático del futuro.

-¿Qué otras novedades vendrán del lado de Facebook con el deporte en la región?

- Estamos ahora con toda Latinoamérica en un proyecto de fútbol femenino. Tenemos un proyecto en Brasil, otro en la Argentina y otro en México. La idea es generar contenido en alianza con los broadcasters (en la Argentina es con TNT Sports) para ofrecer más fútbol femenino porque la diferencia de cantidad de contenidos es muy grande y entendemos que cumplimos un rol importante para achicar ese "gap" con apoyar a las jugadoras en partidos, eventos y entrenamientos. Desde otro aspecto estamos optimizando nuestra tecnología para Copa Libertadores para que los partidos estén accesibles aún con baja conectividad, con una opción que sea solamente de audio cuando el fanático tenga poca cobertura.

