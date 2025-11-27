Champions League: Atlético de Madrid le ganó agónicamente a Inter de Milan y Julián Álvarez marcó un gol

“Sin dudas, Inter es el equipo más fuerte de la Champions League en este momento. El fútbol nos permitió marcar en el último segundo y así fue aún más bonito para nosotros el triunfo”, aseguró este miércoles Diego Simeone instantes después de una celebración con su estilo, corriendo desaforado junto a la línea lateral por el gol agónico del capitán José María Giménez, que en el tercer minuto de descuento puso el 2-1 para Atlético de Madrid.

En un partido por la quinta fecha en el que el equipo español necesitaba imperiosamente de la victoria ante el gigante italiano, la consiguió con el último aliento, después de que Julián Álvarez marcó el rumbo con su festejo con suspenso en el inicio. En el duelo de delanteros estrella de la selección, la Araña se lo ganó a Lautaro Martínez. Y sonrió el Cholo, el DT colchonero que guarda grandes recuerdos de su paso por el neroazzurro, al que sueña con dirigir algún día.

De un quite de Nahuel Molina nació el primer gol de Atlético de Madrid en el 2-1 sobre Inter de Milán; lo sufrió Lautaro Martínez, su compañero en la selección PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

A falta de tres jornadas para completarse la etapa inicial, esa en la que cada equipo juega contra ocho de los 35 rivales que tiene el único grupo, Atlético no podía permitirse dejar puntos en casa. Hoy está en zona de clasificación a los 16avos de final del torneo europeo de clubes más importante, pero aspira a más y un empate lo dejaba al borde del precipicio. Era un triunfo muy necesario. Fue una gran victoria. Sabe que terminar entre los primeros ocho representa saltearse esa instancia y avanzar a octavos directamente. Y Julián lo sabe. Es el as que tiene en la manga el plantel para guiarlo a ese camino: lleva tres goles y dos asistencias en los cuatro juegos que disputó en la vigente edición. Y llegó a los 10 gritos en ese certamen desde que llegó al club el año pasado.

Esta vez, el cordobés necesitó celebrarlo dos veces. Primero, cuando tomó un rebote en el área chica, anotó con un fuerte zurdazo y vio su festejo interrumpido por el árbitro francés François Letexier, quien marcaba una mano de su compañero de ataque Alex Baena en esa jugada. Después, ante el llamado del VAR, el juez rectificó su decisión y convalidó el tanto que hizo estallar de furia a los de Inter. En rigor, se observó que el despeje de Alessandro Bastoni dio en el abdomen del número 10 y no había imágenes contundentes que demostraran un contacto con la mano derecha. Con todos los sentidos latentes, Julián estaba ahí para terminar la acción. El 1-0, a los 9 minutos.

El gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

El gol tuvo una alta dosis de ADN argentino: Nahuel Molina presionó en campo contrario, robó la pelota y habilitó a Giuliano Simeone, que lanzó el centro desde la derecha al que un doble intento de despeje no alcanzó para distraer a Álvarez. La Araña le agregó al gol esa entrega que lo distingue en un equipo que, además, contó con grandes atajadas de Juan Musso y el aporte en el segundo tiempo de Nicolás González. La igualdad parcial de Zielinski le había dado esperanzas a Inter, pero se volvió a Italia con su primera derrota en el torneo.

Simeone evitó tildar esta victoria como innegociable para fortalecer el sueño de quedar entre los ocho primeros de esta etapa de la Champions League. “Ahora estamos pensando en el Oviedo”, contragolpeó, citando al rival del sábado próximo en la Liga de España. En su interior, sabía que era determinante, ya que le quedan las riesgosas visitas al PSV y al Galatasaray, con los que coincide por el medio de la tabla, antes de cerrar el grupo como local ante el casi eliminado Bodo Glimt.

Lo mejor de Atlético de Madrid - Inter

La jornada incluyó cuatro goles –tres de ellos en apenas siete minutos, en el primer tiempo– de Kylian Mbappé en el triunfo de Real Madrid por 4-3 como visitante ante Olympiacos, en Grecia. Así, el club merengue se mantiene entre los escoltas, con 12 puntos, junto al Inter, PSG –superó como local por 5-3 a Tottenham– y Bayern Munich, que dejó el invicto al caer por 3-1 ante el ahora único líder, Arsenal, con puntaje perfecto (15).

Cuatro goles de Mbappé en Olympiacos - Real Madrid

Y Liverpool, con Alexis Mac Allister como titular, sufrió la tercera goleada seguida por cualquier competición: a los 0-3 ante Manchester City y Nottingham Forest, por la Premier League, le añadió un 1-4 ante PSV, de Países Bajos, en Anfield. De campeón de su liga con tres fechas de anticipación a una crisis futbolística que tiene en jaque a su DT, el neerlandés Arne Slot.

Las posiciones