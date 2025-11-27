Liverpool atraviesa una crisis profunda y su DT, Arne Slot, camina por la cornisa

Un golpe demasiado potente. Uno de esos que desconcierta y nubla la vista. Liverpool recibió otro mazazo en Anfield con la derrota por 4-1 ante PSV Eindhoven, por la Champions League. En su emblemática casa prolongó, de esa manera, una serie de resultados negativos inquietantes: se trata de la peor racha desde 1953. Incluso, el último campeón de la Premier League, que venía de perder 3-0 contra Manchester City y por idéntico resultado ante Newcastle, llevaba 72 años sin sufrir tres derrotas seguidas por tres o más goles de diferencia.

Esta crisis de Liverpool multiplicó las versiones acerca de una crisis que pone en riesgo el proceso del entrenador Arne Slot. Sin embargo, el técnico aseguró que está convencido de su proyecto y seguirá adelante. Aunque las palabras del volante del equipo inglés, Curtis Jones, permiten comprender cuál es el ambiente que se vive en Anfield: “Estamos en la mierda”.

Se trata de una racha negativa profunda, porque perdió 9 de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones. Si hablamos de la defensa del título de la Premier League, Liverpool quedó absolutamente relegado: apenas tiene 18 puntos de 36 posibles y se ubica en el 12° puesto del certamen. Mientras que en la Champions League ocupa la 13a. colocación de la tabla general.

“Just be a dog out there... It's got to be on me and the lads to turn this around and not be so nice.”



Curtis Jones gives a passionate plea to him and his teammates to turn things around at Anfield 🗣️ pic.twitter.com/1SjOtBQ00e — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

En este contexto, Curtis Jones, en una charla con RTE de Irlanda, fue muy directo y crudo con su análisis: “No tengo las respuestas. Sinceramente, no las tengo. Se lo digo a todo el mundo. Es simplemente inaceptable. Estamos en la mierda. No tengo ni que esperar para pensarlo. Ya no estoy tan enojado. Estoy en un punto en el que simplemente no tengo palabras”.

Sin demasiado respiro, Jones continuó con su desahogo: “Ahora mismo, estamos en un lío y eso tiene que cambiar. Es difícil porque juego para el equipo al que apoyo. Soy hincha y he visto a este club toda mi vida. En mucho, mucho tiempo, no había visto a un Liverpool pasar por una etapa como esta con resultados como estos. Pero al final, seguimos teniendo ese escudo en el pecho. Y hasta que lo perdamos, siempre vamos a luchar”, cerró el volante inglés.

El capitán de Liverpool, Virgil van Dijk, fue directo en su análisis y dejó en claro que los jugadores son los principales responsables de esta crisis del equipo: “Como campeones, no podemos estar en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, pero es un hecho. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a intentar darle la vuelta a la situación y esa es la mentalidad que todos deben tener. Lo principal para mí es que todos deben asumir su responsabilidad. ¿Lo están haciendo? No lo sé. Pero hay que hacerlo".

La postura de Arne Slot

Arne Slot quedó bajo la lupa en este momento complejo que atraviesa Liverpool. Sin embargo, el entrenador neerlandés aseguró que se siente seguro en su puesto a pesar de la histórica mala racha de resultados y las críticas que se amplifican: “Me siento seguro, estoy bien, tengo mucho apoyo desde arriba. Sería bueno darle la vuelta a la situación y conseguir una victoria, por supuesto, pero si trabajás como entrenador y no te va bien, es normal que surjan dudas”.

El entrenador de Liverpool explicó que sabe de qué se tratan los momentos de inestabilidad en el cargo: “Estoy bien con mi posición. No es la primera vez que me encuentro en una situación difícil, pero ya es hora de que recuperemos la calma”.

El entrenador neerlandés, Arne Slot, está bajo la lupa por esta racha negativa de Liverpool. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa Peter Byrne - PA Wire

Y cerró: "Quiero decir que soy responsable de las derrotas actuales. Uno es responsable cuando gana, pero también cuando pierde. Nunca podré encontrar excusas suficientes para justificar los resultados que hemos obtenido. Están lejos de ser buenos y yo soy responsable de ello".