Facundo Colidio: a los 10 años era fanático de Boca, surgió allí y se fue a Europa sin debutar en primera, pero eligió River

“Relanzamiento de la carrera” parece ser el slogan de quien posee el nombre y apellido más resonante de los últimos días entre los medios periodísticos, los clubes más grandes del país y el público futbolero: Facundo Colidio. Incluso, quizás ya no se trate de eso: Tigre hace un año y medio le dio la ayuda necesaria y hoy, en realidad, sus análisis pasan por el mejor destino. Ni siquiera lo sentimental. La mira está en el futuro. Porque las alas vuelven a estar abiertas y, ahora sí, el vuelo tiene otras seguridades.

El delantero se realizó este jueves la revisión médica y solo resta la firma de su contrato, que se llevará a cabo cuando River regrese de Mendoza de su compromiso por la Copa Argentina, frente a Talleres. De esta manera, Colidio quedará unido al club de Núñez por cuatro años. El Millonario pagará 5 millones de dólares por el total de la ficha, e impondrá una cláusula de rescisión de 25 millones.

Oriundo de la ciudad de Rafaela, sus primeros años de crecimiento infantil los hizo con la camiseta de Atlético. Antes de cumplir su primera década ya era entrevistado por los santafesinos para darlo a conocer: se describía como un jugador “rápido y muy técnico”, tenía a Cristiano Ronaldo como ídolo y, más allá de su cariño por la Crema, exponía su fanatismo por Boca. Sin embargo, hoy no le juega el corazón. Más bien, a entendimiento de su entorno, optar por la vereda de enfrente es elegir con la cabeza. Y si bien los sondeos del extranjero están en la mesa, River aceleró en la seducción a tal punto que le sacó ventaja y así le dijo que “no” al ofrecimiento de Juan Román Riquelme y Jorge Almirón. Boca se quedó sin el delantero que deseaba. Colidio, entre los dos más grandes del país, eligió River.

Facundo Colidio, de Tigre, se le escapa a Augusto Shot, de Colón Prensa Tigre

La sed de revancha tampoco le movió la aguja: trascendió que, entre todos los intereses, el primer pulgar para abajo fue para el retorno a la institución xeneize. Doce mil dólares fue lo que, en 2014, desembolsó la dirigencia de Daniel Angelici para adquirir su pase y que continuara realizando las divisiones menores en la Ribera, donde aportó goles por doquier. Se ganó un indudable cartel: promesa total.

Era cosa seria. También para los seleccionadores nacionales, que lo convocaron, primero, al Sub 15 para el Sudamericano de Colombia 2015. El quinceañero fue el goleador del equipo con cuatro goles en un certamen en el que Brasil levantó el título, por ejemplo, con dos jugadores algo conocidos en la actualidad: Vinicius Junior y Rodrygo, figuras estelares de Real Madrid.

Colidio, con la camiseta de Inter @facucolidio

Entonces, los ojos europeos empezaron a enfocarse en él. A mediados de 2017, Inter, de Milán, fue el que no dudó. Aun cuando Colidio no había hecho su debut en Boca, la cifra ofrecida nubló todo recuerdo de su formación, de la inversión para que fuera figura de Boca, de disfrutarlo –al menos- un poco: pusieron más de US$ 8.000.000 y se lo llevaron, a la vez, para seguir puliéndolo en su División Primavera (la reserva italiana).

Parecía un despegue soñado. De hecho, lo era. Porque además aumentó, aunque sea mínimamente, su buena consideración de goleador apenas partió rumbo a Italia: firmó dos de los pobres tres goles que consiguió el seleccionado nacional Sub 17 en el Sudamericano jugado en Chile y en el cual el equipo no se clasificó a la segunda etapa. Es decir, el rafaelino fue de lo más destacado.

¡COLIDIO CUMPLIÓ CON LA REVISIÓN MÉDICA! El atacante salió de esta manera de la clínica y está listo para convertirse en jugador de River Plate. pic.twitter.com/soGH08vpOJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 20, 2023

Incluso, un año más tarde, sería la figura (con 18 años) del Torneo L’Alcudia en el que la Sub 20 argentina se consagraría de la mano de un inexperto Lionel Scaloni, en tiempos en los que el ahora técnico campeón del mundo en Qatar 2022 empezaba a tomar un timón que, finalmente, no le duraría mucho tiempo por: el de los mejores y más grandes juveniles del país. El actual mejor DT del mundo lo tenía entre sus jugadores predilectos y él se lo devolvió con tres gritos, uno de ellos en la final ante Rusia.

Sin embargo, todos esos sueños europeos y la buena promoción de su artillería goleadora quedarían estancadas impensadamente: al igual que en la entidad xeneize, con la camiseta nerazzura no debutó en la primera. Cuando Inter vio la posibilidad, en 2019 lo prestó.

Recaló, entonces, en el Saint Truden, de Bélgica, donde habitó durante dos temporadas. La primera, la de la adaptación, terminó siendo mejor que la segunda: en trece encuentros marcó apenas un gol, pero asistió en seis oportunidades , mientras que en los 33 compromisos en los que participó durante la temporada 2020/2021 sólo logró dos tantos y cedió tres goles .

Colidio, goleador en el Sudamericano Sub 17 @argentina

A la vuelta, Inter continuaba con aquella postura. Y no bien iniciado el 2022 apareció el quiebre: de repente, Tigre. Sorprendió a todos en este suelo, porque, además, el Matador recién ascendía a la máxima categoría. Los de Victoria lograron el préstamo por un año. Parecía un retroceso, pero fue todo lo contrario. Justamente, ahí relanzó su carrera. Su 2022 fue extraordinario en un equipo dirigido por Diego Martínez (dirigió en el semillero boquense y se conocían) y acompañado en la delantera por Mateo Retegui, otro cercano de la época azul y oro juvenil.

Confió. Y fue la mejor decisión, ya que se pudo consolidar en la máxima división argentina por primera vez en su vida y sobresalió con su rendimiento el pasado año, convirtiendo ocho goles y asistiendo otras ocho oportunidades en 44 encuentros . Tan bien lo hizo que los tres tantos y dos pases-gol que apenas contabilizó en 28 partidos de este último semestre (Tigre logró extender la cesión), no influyeron para que, hace semanas, Boca y River –con algunos clubes del exterior- se lo disputaran.

Facundo Colidio y Mateo Retegui celebran en el Monumental JUAN MABROMATA - AFP

Por eso, la voz quebrada al hablar el 22 de junio pasado, cuando vistió por última vez la camiseta del club que lo hizo renacer: “Tengo emociones encontradas. Voy a estar siempre agradecido a la gente porque siempre estuvo conmigo y me apoyó. Me emociona saber que fue mi último partido (triunfo 2-1 a Vélez). Me cuesta, realmente me marcó mucho en mi carrera. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Nunca imaginé que Tigre me iba a generar esto”.

Aunque en sus fotos de juvenil siempre se lo observa utilizar la N°9, los años de madurez fueron corriéndolo hacia la izquierda, como extremo. Ese lugar que explotó Tigre, el que soñaba Jorge Almirón en Boca para reemplazar el vacío que le dejó la determinación institucional de no utilizar a Sebastián Villa y que ahora Martín Demichelis sintió que precisaba en River.

Facundo Colidio ya relanzó su carrera. Y la reflexión personal (y familiar) pesó fuerte para terminar eligiendo River por sobre Boca. Toda una jugada del destino. Muchas veces, los protagonistas (pasó con jugadores o entrenadores) no querían quedar presos de esa elección. Colidio, aunque sabe que la tendrá más difícil para ganarse un lugar en el flamante campeón, no le tiene miedo al desafío.