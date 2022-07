Facundo Ferreyra vuelve a la Argentina para reencontrarse con el gol que Independiente tanto necesita

Facundo Ferreyra (31 años) necesita relanzar su carrera e Independiente aspira a salir de la decadencia futbolística, derivación directa de una crisis institucional que irrita cada vez más a socios e hinchas, como se comprobó este lunes en el Libertadores de América Enrique Bochini tras la dura derrota ante Platense por 3 a 1. Es un cruce de caminos entre el delantero y el club, ambos con pasados más luminosos. El panorama del equipo se oscureció más tras la última caída, con el clásico ante Racing a la vista.

Este contexto complejo le espera a “Chucky” -apodo que lo acompaña desde el jardín de infantes-, que regresa después de nueve años al fútbol argentino, del que emigró como bicampeón y goleador (13) con Vélez del Inicial 2012, doce meses después de haber descendido con Banfield, en el que en 2009 formó parte del plantel del Taladro que obtuvo el primer título de primera división. Fueron años vertiginosos.

“Obviamente no soy el mismo que se fue hace diez años, pero vengo con muchas ganas y tengo más experiencia. Mi idea es jugar estos meses hasta noviembre y después seguir. Mi familia ya quiere asentarse en la Argentina, mi idea es quedarme”, expresó Ferreyra tras la revisión médica. Su incorporación es a préstamo por seis meses, con un cargo de 200.00 dólares, y una opción de compra fijada por Xolos de Tijuana en U$S 2,5 millones, que Independiente tiene tiempo de ejecutar hasta el 10 de noviembre.

Facundo Ferreyra, a la salida de la revisión médica antes de sumarse a Independiente

La repatriación de Ferreyra pudo ser antes. Lo pidió Julio Falcioni -lo conoce de haberlo dirigido en Banfield- cuando estaba en Independiente, pero no fue posible por las limitaciones económicas del club. Más atrás en el tiempo, River lo tuvo agendado en el comienzo del ciclo de Marcelo Gallardo y Racing se interesó por él en 2017. “Con el Rolfi -Montenegro, manager del Rojo- vengo hablando desde hace un mes. Tijuana incorporó a dos delanteros (uno es Franco Di Santo), Rolfi se volvió a comunicar y por eso estoy acá. Esta vez los tiempos coincidieron”.

Sus goles en Shakhtar Donetsk

A Ferreyra se lo recuerda como un delantero veloz, profundo y con gol, sin necesidad de ser un N° 9 de área. Con aceptable cabezazo, puede ser un segunda punta con capacidad para jugar al espacio con diagonales y desmarques. Supo ser la clase de jugador que obliga al defensor a no descuidarlo ni perderlo de vista. Cuando Jorge Burruchaga lo hizo debutar en Banfield en diciembre de 2008, ingresó en el segundo tiempo y convirtió un gol en un 2-2 frente a Argentinos. En 2010 viajó al Mundial de Sudáfrica como sparring del seleccionado que dirigía Diego Maradona. En un partido de ping pong contra Martín Palermo en la concentración en Pretoria se animó a contarle que su ídolo era Gabriel Batistuta.

Ferreyra, en Shakhtar Donestk durante un partido de la Champions League frente a Roma NurPhoto - NurPhoto

Su carrera entró en una deriva de discontinuidad y saltos de un club a otro en los últimos años. En poco tiempo estuvo en varios lados sin consolidarse en ninguno. Un paso fugaz por Benfica, dos temporadas en Espanyol, con el descenso en 2020; fue mayormente suplente en el Celta del “Chacho” Coudet y de ahí una vía de escape a México, a Tijuana, ciudad con una seguridad siempre amenazada por el narcotráfico.

Por torneos de liga, Ferreyra solo convirtió cinco goles en los últimos cuatro años, siempre con una participación muy salteada. Muy poco para que se entusiasme el hincha de Independiente, que si quiere un dato más alentador puede agarrarse de los siete tantos en nueve partidos por la Europa League con Espanyol, aunque eso fue hace dos años y medio.

En Vélez, cuando fue goleador del Inicial 2012

Cuando Ferreyra reconoce que no es el mismo que se fue hace una referencia futbolística asociada a su valor de mercado. Vélez, que lo había comprado a Banfield en algo más de dos millones de dólares, lo transfirió a mediados de 2013 a Shakhtar Donetsk en siete millones de euros, cifra que lo ubica en el décimo lugar entre las ventas más altas del club de Liniers. En el club ucraniano, de 2013 a 2018, fue protagonista de un contraste: alargó el esplendor deportivo con el que había salido de nuestro país y vivió en carne propia un anticipo del drama de la invasión rusa que desde febrero de este año se extiende por la geografía ucraniana.

Por esa época, Shakhtar había reunido a una colonia argentina. Con Ferrerya estuvieron sus compatriotas Alejandro “Papu” Gómez, José Sosa, Jonatan Cristaldo, Cristian Villagra, Sebastián Blanco, Marco Torsiglieri y Juan Manuel Torres. Ferreyra conquistó tres ligas de Ucrania, fue máximo goleador (21) en el título 2017/18, levantó tres copas locales y una Supercopa.

En la región del Donbass, los separatistas, apoyados por el gobierno de Rusia, ya empezaban a desencadenar un enfrentamiento armado, incluido el derribo de un avión, que llenó de miedo a Ferreyra. Los disparos de metralla y las bombas pasaron a ser algo cercano y cotidiano. Tras una primera temporada, en la que había marcado seis goles en 13 partidos, luego de un amistoso de pretemporada en Lyon (Francia), Ferreyra, junto con los argentinos y otros jugadores brasileños, decidieron no regresar a Ucrania por razones de seguridad para sus familias. Shakhtar les denegó el pedido de libertad de acción. “No deben tener miedo. Estamos dispuestos a proporcionar seguridad total a todos los jugadores. Jamás los expondremos a situaciones peligrosas”, expresaba Rinat Akhmetov, presidente y poseedor de una de las mayores fortunas de Ucrania.

Con Vélez fue goleador del Torneo Inicial 2012 Mauro Alfieri / Archivo

Ferreyra se arrepintió la medida de fuerza que había tomado: “Mi familia estaba muy preocupada y me convencieron de no volver a Ucrania. Ellos pensaron que era muy peligroso. Mis temores se disiparon luego de una conversación con el director general del club, Sergei Palkin. Él me tranquilizó y me aseguró que todos estaríamos a salvo. Además otros jugadores regresaron y todos estaban bien. Realmente lamento no haber venido de inmediato. Ofrezco disculpas a los aficionados, compañeros de equipo y el entrenador”.

Palabras conciliadoras para la solución intermedia de una salida a préstamo a Newcastle. Pero la experiencia en Inglaterra, donde coincidió con Fabricio Coloccini, no fue positiva para Ferreyra. No tuvo minutos en la Premier League y solo disputó ocho cotejos en la Premier League 2. De regreso a Shakhtar, el equipo se había mudado a Lviv, a cientos de kilómetros de la zona de conflicto. Transitó tres temporadas -de 2015 a 2018- muy productivas, con 53 goles en 93 encuentros por todas las competencias oficiales, incluido el gran escenario europeo de la Champions League. También estableció un vínculo sentimental: “Espero que lo que está sucediendo en Donetsk termine pronto. Nosotros, los jugadores, haremos todo lo posible para darles motivos de alegría a nuestros hinchas”.

Paradójicamente, su mejor momento deportivo coincidió con la amenaza siempre latente de la escalada bélica. Salió de Shakhtar con el pase en su poder y, valga la figura, su poder de fuego en el área se fue apagando. Su último partido oficial fue el 12 de abril, en un 0-0 entre Tijuana y Pachuca. “Físicamente estoy entero, vengo de una pretemporada de un mes”, expresó este lunes. Se ilusiona con debutar nada menos que en el clásico ante Racing del próximo domingo. “Independiente es un grande con mucha historia. Al hincha le digo que voy a entregar todo para hacer la mayor cantidad de goles”, dijo Ferreyra, de regreso para ser el goleador que fue y tanto necesita Independiente.