Fechas y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 transita los cuartos de final, la tercera instancia de eliminación directa de la que decantan los cuatros seleccionados que avanzan a las semifinales y cumplen el primer objetivo de jugar ocho partidos, indispensable para lograr el trofeo más importante del fútbol internacional. Todos los detalles están en canchallena.com.

La instancia comenzó el jueves con el triunfo de Francia sobre Marruecos 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y continúa este viernes con el choque entre España y Bélgica, del que saldrá el rival de Les Bleus. Los últimos dos encuentros, los de la parte baja del cuadro, serán el sábado 11 de julio: Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza.

Cronograma y resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Francia 2 - 0 Marruecos.

España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

– Viernes 10 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami.

– Sábado 11 de julio a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Así está el cuadro de semifinales del Mundial 2026, con Francia como el único clasificado Canchallena

Semifinales

Francia vs. España o Bélgica – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

vs. España o Bélgica – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Las semifinales definirán qué equipos juegan por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los ganadores de las mismas; o por el tercer puesto un día antes en Miami, los perdedores.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 41: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia, Australia, Cabo Verde, Ghana, Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto, Colombia y Marruecos.