Un nene se salió del libreto y alentó a la selección argentina en pleno acto por el Día de la Independencia: “Vamos por la cuarta”

En medio de un acto escolar por el Día de la Independencia, un alumno sorprendió a todos cuando, en lugar de terminar su discurso como estaba previsto, improvisó un encendido mensaje de apoyo a la selección argentina y a Lionel Messi. La ocurrencia despertó una ovación entre sus compañeros, docentes y familias presentes y el video del momento comenzó a circular en redes sociales.

La escena ocurrió el jueves 9 de julio en el Colegio del Libertador, ubicado en el barrio porteño de Flores. Mientras participaba del acto patrio, el niño pronunciaba unas palabras alusivas a la fecha cuando, de repente, decidió apartarse del libreto y cerrar su intervención con una arenga futbolera que generó risas, aplausos y entusiasmo.

Un nene alento a la seleccion argentina en el acto escolar

El inesperado final del discurso que hizo estallar el aplauso

Después de recordar el significado histórico de la Independencia, el alumno elevó el tono de su mensaje y dijo: “¡Sí! ¡Somos independientes! ¡Somos libres de España! ¡Libres para decidir nuestro propio destino! ¡También vamos a construir nuestra patria! ¡Y con orgullo, proteger nuestra bandera! ¡Vamos Argentina! ¡Aguante selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la cuarta!”.

La referencia al sueño de conquistar un cuarto Mundial con la selección argentina fue recibida con una inmediata ovación del público presente. En las imágenes se escucha cómo los asistentes celebran la espontaneidad del niño, quien terminó su participación entre aplausos.

El mensaje del colegio tras la viralización

Horas después, el propio establecimiento compartió el video en su cuenta oficial de Instagram y celebró la ocurrencia del alumno con un mensaje que rápidamente recibió cientos de reacciones.

“Desde el Colegio del Libertador confirmamos que el amor a la patria y a la Selección Argentina se enseñan desde temprano. ¡Orgullosos de nuestro alumno!”, escribieron desde la institución junto a la publicación.

¿Por qué se celebra el Día de la Independencia cada 9 de julio?

El Día de la Independencia se conmemora cada 9 de julio en recuerdo de la firma del Acta de la Independencia de 1816, durante el Congreso de San Miguel de Tucumán. En esa fecha, las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon formalmente la ruptura de los vínculos políticos con la corona española y avanzaron hacia la construcción de una nación soberana.

La declaración fue firmada en la histórica Casa de Tucumán por los diputados que integraban el Congreso, bajo la presidencia de Francisco Narciso de Laprida, en una decisión que marcó el nacimiento formal de la Argentina independiente.

Cada año, la fecha es feriado nacional inamovible y se recuerda con actos oficiales y escolares en todo el país. En 2026, además, el calendario sumó un día no laborable puente el viernes 10 de julio, lo que dio lugar a un fin de semana largo para millones de argentinos.