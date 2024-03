Federico Redondo sufrió una lesión ligamentaria y estará fuera de las canchas durante dos meses

Escuchar

Inter Miami comunicó este jueves que el mediocampista argentino Federico Redondo sufrió una lesión ligamentaria y estará fuera de las canchas durante ocho semanas. La franquicia de la Florida en la que juega Lionel Messi precisó que se trata de un problema en el ligamento lateral izquierdo. La buena noticia para el entrenador Gerardo “Tata” Martino es que lo del exjugador de Argentinos Juniors no es quirúrgico ni demandará entre seis y ocho meses, como suele ocurrir con las roturas de ligamentos. De todas maneras, el Tata tendrá que afrontar el partido de este sábado contra New York Red Bulls con un equipo casi alternativo: a la lesión de Redondo se suma la recuperación de la Pulga, a quien esperan para el 3 de abril, día en el que está programado el encuentro contra Monterrey (México) por la ida de los cuartos de final de la Concachampions.

Injury Update x Baptist Health 🩺



Federico Redondo has suffered an injury to his left lateral collateral ligament (LCL) and is expected to be sidelined for approximately eight weeks.



Details: https://t.co/5LX1rhWP7i pic.twitter.com/n9BY671Gno — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 29, 2024

El plantel de las Garzas tiene otros futbolistas con problemas físicos: Robbie Robinson, Ian Fray y el ex Colón Facundo Farias padecen lesiones de rodilla -el argentino fue operado en enero y se perderá gran parte de la temporada-, Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) sufre un problema muscular y está en duda para el partido contra la franquicia neoyorquina. Lo más probable es que sea el ucraniano Serhiy Kryvtsov quien comparta la zaga central con el ex Racing Tomás Avilés. Además, el juvenil Benjamín Cremaschi -hijo de padres argentinos- todavía está fuera de las canchas debido a una hernia deportiva. Martino, al menos, sonríe por los regresos de David Ruiz, Drake Callender, Shanyder Borgelin e Israel Boatwright, quienes tuvieron actividad en la semana con sus respectivas selecciones.

Federico Redondo, durante un entrenamiento de Inter Miami @intermiamicf

Lo que todo el mundo quiere saber en la Florida -y también en la Major League Soccer- es cuándo regresará Lionel Messi. El Tata precisó que la Pulga ya se reintegró a las prácticas, aunque por ahora realiza trabajos en solitario. La idea es que se ponga a la par de sus compañeros en los próximos días. Así, todo parece indicar que el capitán del equipo y de la selección argentina verá el encuentro de este sábado ante New York (20.30 de la Argentina, MLS Season Pack de Apple TV) desde su casa. Entre lesionados y recién regresados, el Tata se inclinaría por el siguiente equipo: Drake Callender; Ryan Sailor, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov y Jordi Alba; Julian Gressel, Sergio Busquets y David Ruiz; Robert Taylor, Luis Suárez y Leonardo Campana.

La Concachampions en el horizonte

Más allá de que los hinchas de todas partes de Estados Unidos intenten ver a Messi cuando Inter Miami juega de visitante, lo más probable es que el astro argentino recién regrese para la Concachampions. De hecho, la fecha del 3 de abril fue la primera que apareció en el horizonte ni bien se confirmó la lesión muscular sufrida en el encuentro frente a Nashville. por la vuelta de los octavos de final del torneo continental. Martino y el cuerpo técnico de Inter saben de sobra que pueden darse el lujo de no tener al rosarino en algunas fechas de la MLS. La clasificación a los playoffs se define recién en la última parte de la temporada. Y la Concachampions, por ejemplo, otorga un pasaje al multimillonario mundial de clubes de 2025, que se jugará en Estados Unidos y que por primera vez tendrá 32 equipos.

A los 36 años, y después de perderse los dos partidos amistosos con la selección argentina, el físico de Messi no es el mismo que cuando jugaba en Barcelona. Por eso, en Miami están dispuestos a cuidarlo y no exigirlo más de la cuenta. Claro que es el propio rosarino el que quiere jugar siempre y estar disponible para el equipo. Pero, a veces, el cuerpo no responde como acostumbraba. En este sentido, la Pulga habló esta semana de su retiro de las canchas. Lo hizo en un podcast transmitido en la TV de Arabia Saudita. La entrevista se grabó durante la última gira por Asia del equipo estadounidense. “Sé que pararé en cuanto crea que no puedo rendir, o que no disfrute más del juego o no pueda ayudar a mis compañeros” , dijo Messi. Y agregó: “Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”.

Lionel Messi, en la entrevista difundida por la TV de Arabia Saudita

También respondió cuál es el secreto para mantener la vigencia a los 36 años, pese a ya no competir en Europa: “La mentalidad es lo más importante para un jugador. Si tiene las habilidades y la capacidad para ser profesional, pero no tiene una mentalidad sólida, el trabajo y el sacrificio se vuelven muy difíciles”. Además, sumó: “Siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles”. “Por suerte, ya conseguí todo en mi carrera”, especuló.

LA NACION