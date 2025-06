Fernando Gago fue presentado como DT de Necaxa: el nuevo desafío luego se irse de Boca

Fernando Gago fue presentado este jueves como nuevo entrenador de Necaxa, de México. El exDT de Boca sorprendió con un nuevo arribo al fútbol mexicano, ya que para llegar a la Ribera había interrumpido su contrato con Chivas, lo que había sido mal visto por todo el fútbol de ese país. Sn embargo, a los 39 años, Gago se embarca en un nuevo desafío: volverá a dirigir luego de que fuera despedido por Juan Román Riquelme, presidente xeneize, tras perder el clásico con River, en el Monumental, por el torneo Apertura, el 27 de abril pasado.

Gago fue el elegido para reemplazar a otro entrenador argentino: Nicolás Larcamón que emigró a Cruz Azul: “Estoy con muchas ganas y mucha ilusión. El proyecto me gustó mucho de tener claro a dónde queremos ir, cómo y por qué. Con mucha ilusión y ganas de lograr cosas importantes. Me agarra en una etapa de crecimiento”, dijo en la conferencia de prensa y ya con la campera de Necaxa puesta,

José Hanan, dirigente deportivo que lo presentó, le restó importancia a lo que fue la salida de Gago de Chivas -en octubre de 2024- para su regreso al fútbol mexicano: “No nos basamos en chismes. A nosotros como club no nos compete, nos compete traer a la persona más capacitada. Fernando (Gago) tiene conocimientos del fútbol mexicano y trabaja con jóvenes, es uno de los planteles más jóvenes de la liga, le gusta jugar un fútbol vistoso ofensivo de posesión y es lo que queremos. Era un perfil joven y aparentemente para el morbo puede ser una revancha pero tiene un ADN competitivo, un gen ganador importante. Lo trajimos porque creemos que es la persona indicada para el mejor proyecto deportivo de la institución”.

Y agregó: “Estamos agradecidos con Nico (Larcamón), pero el club va más allá de una persona y buscamos a Gago para continuar el proyecto en la misma dirección. Tanto él como nosotros estábamos convencidos que había que seguir con él, los jugadores se adaptan a su modelo de juego”. Y fue tajante cuando le preguntaron por las actitudes que pudo haber tomado Gago en el pasado: “Fernando como ser humano es un tipo espectacular y estamos alineados desde los objetivos”.

Sobre el proyecto futbolístico, Gago explicó: “Trataremos de seguir por el camino que vienen teniendo, ir logrando los matices de juego que pretendo. Es un proyecto donde logramos siempre de potenciar a los jugadores, seguir aprendiendo y que sea un equipo competitivo, con ambición. Va a ser un equipo que intento y voy a intentar que sea difícil de jugarle, que tenga esa capacidad de mantener el juego por más que hay veces que no se pueda jugar como uno pretende”.

¿Cuándo se empezó a resolver la contratación de Gago? “Nos reunimos el martes de la semana pasada -apuntó el entrenador-, hablamos de fútbol. Después les pedí un tiempo para poder analizar al equipo y situaciones de juego, de lo que se podía modificar y luego seguimos charlando con la dirección deportiva. El tener la idea clara del donde y el cómo y ahí se hizo fácil el acuerdo... Me tomo el atrevimiento de aclarar una situación: acá hay algo claro, el día que me fui de Chivas yo recibí un llamado el día martes y ese día le avisé a Chivas que ejecutaba la cláusula para irme, la misma cláusula que ellos habían puesto en caso de despido. Esa fue la realidad y quiero dejar cerrado el tema. He tenido ofertas antes y las he rechazado, pero luego me llamó el club que me vio nacer (Boca) y me llamó el sentimiento. Algunos me van a creer y otros no, pero lo dejo aclarado para evitar preguntas a futuro”.

Con Chivas, Gago alcanzó las semifinales en su primer torneo, el Clausura 2024 y en el Apertura se fue después de 11 fechas, cuando el equipo se ubicaba en la novena posición de la tabla, fuera de puestos de liguilla directa. Necaxa, que no sale campeón de liga en México desde el torneo Invierno 98, viene de alcanzar las semifinales el torneo anterior.

Fernando Gago mira el piso en el Monumental, el domingo. Fue su último partido como entrenador de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

Vale mencionar que nunca pronunció la palabra Boca en la presentación en Necaxa: “Me abrieron de nuevo las puertas a otra situación donde no había quedado clara. Yo no miento. La ambición mía es trabajar y tener una ilusión de trabajo. Me gustó mucho el proceso que viví acá desde el factor de juego, es una liga interesante para poder plasmar lo que quiero de un equipo, a partir de eso generar esa ilusión desde adentro hacia afuera. Esto fue muy fácil desde la primera reunión. Y de volver era importante para mí en un país donde me trataron muy bien. No lo tomo como revancha sino como algo positivo para lo que viene”

Tiene a José Paradela dentro del plantel y cuando le preguntaron sobre posibles refuerzos, comentó: “No me gusta hablar de nombres propios, trabajamos de las posibilidades de refuerzos que se pueden dar en el mercado. también de posibles ventas. Veremos las mejores alternativas para darle un plus, para armar un plantel competitivo y que nos permita ganar cosas importantes”.

Sobre su personalidad o forma de trabajar, sostuvo: “La percepción es de cada uno, natural y todos tienen derecho a opinar. Yo tengo en claro a dónde quiero ir como entrenador y persona. Algunos días me van a ver más enojado y otros no tanto, pero es normal de mi personalidad y de partido. Para mí hay blanco y negro, no hay grises. Por eso estoy entusiasmado con este nuevo desafío. Queremos generar ilusión. Yo la tengo con el equipo, con los jóvenes que cuento, desde el área de scouting, desde las instalaciones. Y a raíz de eso llevarlo al campo de juego. Por eso tomé esta decisión, por encima de otras ofertas que tenía”.

Fernando Gago con Fabricio Coloccini y su cuerpo técnico, firmando los contratos que lo ligarán a Necaxa por un año Prensa Necaxa

Dijo que no se pondrá en contacto con Larcamón. “El análisis lo hice de los partidos que vi. En qué sistema puedo aportar para que el equipo se sienta más cómodo. No me gusta hablar con entrenadores anteriores, pero trabajaremos desde las formas que creemos mejor. Hay situaciones de partidos que tenemos que sufrir y todo hay que llevarlo adelante. No me corresponde hablar con un DT que pasó y que hizo un muy buen trabajo. Pero analizamos todo y queremos hacer un equipo competitivo”.

Los periodistas mexicanos, aún molestos muchos por la forma en la que se fue de Chivas, volvían sobre el tema: “No hablo más de Chivas, ya está. “Lo que pasó, pasó, Ahora es trabajar para lo que viene”. Y sobre los pasos a seguir volvió a repetir que trabajará para lograr un equipo competitivo: “No me corresponde hablarlo ahora si no lo charlé con los futbolistas. Ver, analizar y a partir de ahí ver el puesto a incorporar, pero también dependen las salidas; también veremos los futbolistas lesionados. Yo quiero un equipo con hambre de ganar partidos”.

Además de Boca, en la Argentina Gago dirigió a Racing y Aldosivi de Mar del Plata. Al frente de la Academia, fue campeón del trofeo de Campeones de Argentina y de la Supercopa Internacional.