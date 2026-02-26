Fernando Gago y Verónica Laffitte compartieron fotos del bautismo de su hijo y un detalle enterneció a todos

El 19 de noviembre de 2025, Fernando Gago le dio la bienvenida a Joaquín, su cuarto hijo y el primero con su actual pareja, Verónica Laffitte. “¡Amor de nuestras vidas! Nuestra felicidad es infinita. Llegaste a dar tanto amor a esta familia. Solo Dios sabe cuánto te soñamos", escribió ella tras el nacimiento. Ahora, tres meses después, reunieron a todos sus familiares y amigos para celebrar el bautismo del bebé y compartieron las imágenes en sus redes, las cuales no solo mostraron cómo fue el festejo, sino que dejaron entrever el rostro del recién nacido.

Esta semana, Verónica Laffitte compartió en sus redes las postales del bautismo de su bebé. Tras la ceremonia religiosa, organizaron un íntimo festejo en un jardín con pileta en el que desplegaron una amplia carpa con varios livings para los invitados, entre los que estuvieron Mateo, Antonella y Daniele, los tres hijos de él, fruto de su matrimonio con Gisele Dulko, y Valentino y Ciro, los dos hijos de ella con su exmarido abogado Martín Sierra. Tanto los niños como los adultos se vistieron de blanco.

Fernando Gago y Verónica Laffitte bautizaron a su hijo Joaquín y compartieron dulces postales del pequeño (Foto: Instagram @vero_laffitteok)

Fue un evento distendido y relajado para celebrar al pequeño. Organizaron un sector especial para la mesa dulce, que incluyó una decoración de globos, una torta, postres y souvenirs, todo con etiquetas con el nombre de Joaquín. Justamente, el homenajeado pasó el día en brazos de sus padres y de sus familiares luciendo diferentes looks, desde un body celeste a otro rayado y un conjunto blanco con boina.

Tras la ceremonia religiosa tuvo lugar un íntimo festejo para familiares y amigos (Foto: Instagram @vero_laffitteok)

Al igual que otros padres, Gago y Laffitte decidieron limitar la exposición de su bebé y varias de las fotos que subieron tras el nacimiento incluyeron emojis que le cubrieran el rostro, a modo de preservar su privacidad. Sin embargo, en esta oportunidad subieron las fotos que se tomaron sin cubrirle la cara, a modo de que sus seguidores pudieran conocerlo.

“Bautismo del principito Joaquín. Gracias, familia, amigos, madrina y padrino. ¡Son todo para nosotros!“, comentó Laffitte en el posteo que hizo en Instagram.

En el festejo estuvieron Mateo, Antonella y Daniele, los tres hijos de Gago con Gisele Dulko, y Valentino y Ciro, los dos hijos de Laffitte con Martín Sierra (Foto: Instagram @vero_laffitteok)

Los comienzos de la relación de la pareja se remontan a 2021, cuando surgieron fuertes rumores de que el exfutbolista le fue infiel a Gisela Dulko con Laffitte, odontóloga, amiga de ella y parte del “grupo de mamis” del colegio. Incluso trascendió que entrenaban juntas en la casa de la extenista, donde habrían comenzado a interactuar. Cuando la extenista descubrió la infidelidad, abandonó la casa que compartían en el barrio Los Castores, en Nordelta, y se instaló en San Isidro con sus tres hijos, a quienes además cambió de colegio. Por su parte, Laffitte se fue a vivir a la casa de Gago y en diciembre de ese año, tres meses después de que estallara el escándalo, apareció la primera foto de ambos en el casamiento del futbolista Lucas Hoyos. A partir de ese momento, dejaron de esconderse.

Joaquín, el primer hijo en común de la pareja, nació el 19 de noviembre de 2025 (Foto: Instagram @vero_laffitteok)

En 2023 se fueron a vivir a México cuando él asumió como director técnico del Club Deportivo Guadalajara, más conocido como Chivas, y en octubre de 2024, cuando se hizo cargo de Boca Juniors, volvieron a instalarse en la Argentina. El 22 de mayo de 2025 anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos y el 19 de noviembre agrandaron la familia con la feliz llegada de Joaquín.