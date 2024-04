Fernando Ortiz y su polémica con Lionel Messi: “Es algo que surgió ahí; mis intenciones siempre fueron las mejores”

Escuchar

Después de la polémica que rodeó al partido por la Concachampions entre Inter Miami y Monterrey, el entrenador argentino de los Rayados, Fernando Ortiz, se refirió al cruce mantenido con Lionel Messi, capitán de la franquicia de la Florida en la zona de vestuarios, situación que no tomó ninguna cámara, y que trascendió a partir de testimonios de periodistas que cubrieron el encuentro. “Lo que sucedió va a quedar ahí. No voy a hablar sobre el tema”, zanjó el DT argentino. Y agregó: “ Es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores, pero lo dejamos ahí”, recalcó en un breve contacto con la prensa al regresar a México con su equipo.

Según medios mexicanos, Ortiz y su cuerpo técnico fueron abordados por el rosarino, el Tata Martino, el español Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez. Al parecer, le reclamaron por unas declaraciones previas al encuentro. “El negocio no va por el lado del Monterrey. Eso lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No. Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas ”, había dicho Ortiz. Y más: “No sé si [nos van a] perjudicar, pero el negocio no va por nosotros. Deportivamente, vamos a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”. Consultado sobre si su equipo interpondría una queja o un reclamo oficial ante la Concacaf, organizadora del torneo, Ortiz dijo no saber nada del asunto: “No estoy para informar algo de eso; no estoy al tanto”, se defendió.

"Lo que sucedió va a quedar ahí": Fernando Ortiz sobre la polémica de los aparentes reclamos de Lionel Messi al término del Inter Miami vs Rayados.



🎥@higypop #Rayados #InterMiamiCF #ChampionsCup pic.twitter.com/tZSwCB8Jk9 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 5, 2024

Las versiones sobre el choque entre ambos se multiplicaron en las redes sociales. Los medios mexicanos aseguran que Messi -no jugó por estar lesionado- les reclamó a los árbitros del encuentro ante Rayados, mientras que Alejandro Ruzal, enviado especial de ESPN, explicó que el rosarino no habló con el juez guatemalteco, pero que sí tuvo algunas palabras con Ortiz y alguno de sus colaboradores a propósito de los dichos del entrenador antes del encuentro. El periodista de Fox Sports Fernando Schwart contó que Rayados le solicitó a la Concacaf un levantamiento de acta con lo sucedido, por lo que este asunto se podría prolongar a futuro.

Incluso, tras el encuentro, los periodistas trataron de conocer algunos detalles de lo sucedido y consultaron al futbolista argentino Jorge “Corcho” Rodríguez que explicó que no estaba en el lugar porque le había tocado el control antidóping. Tras el partido también habló sobre Messi el entrenador Fernando Ortiz que no habló de un problema con el rosarino, sino que dijo: “Esperábamos que pudiera jugar, lo he dicho, es el mejor de la historia, no se pudo, ojalá esté en la vuelta para disfrutarlo. Está en nosotros hacer lo que podamos para pasar de ronda, esto sigue abierto”.

Con la victoria de su equipo consumada por 2-1, Ortiz optó por poner paños fríos a la polémica y dio más detalles de su admiración por Messi: “Admiro a Leo, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. Lo sigo observando y lo sigo admirando. Me gustaría enfrentarlo pero me interesa que mi equipo gane. Es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Ojalá pueda estar en la vuelta y disfrutarlo”.

El entrenador argentino de Monterrey Fernando Ortiz, durante el partido ante Inter Miami por la Concachampions Lynne Sladky / AP - AP

Ortiz continuó: “Obviamente, al tener un resultado positivo las formas pueden cambiar un poco. Lo importante será lo que hagamos nosotros en casa con nuestra gente. Si bien numéricamente hay algo de diferencia (por el 2-1 a favor de su equipo), si pensamos que la fase está concluida cometeremos un error tremendo. Del minuto 0 al 95 Monterrey va a salir de la misma manera ”, adelantó el ex defensor central en relación al partido de vuelta, que se jugará el próximo miércoles a las 23.30, hora de la Argentina.

Ortiz opinó sobre Messi en la previa del encuentro

Ortiz había calentado el partido en una entrevista con Multimedios Deportes. El entrenador argentino se había mostrado “con la guardia alta”, tal como solía decir Marcelo Gallardo, en la antesala del encuentro ante Inter Miami. “Espero que los chicos entiendan que es un rival más; que entiendan que es un jugador más. Porque después viene lo otro: el árbitro, el marco, la gente... el chico (Lionel) que quizás hoy está más pendiente de lo que sucede porque no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? Obvio que me preocupa el entorno”, se atajó.

LA NACION