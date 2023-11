escuchar

El Mundial Sub 17 Indonesia 2023 continúa este martes con otros cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha, entre ellos el de la selección argentina vs. Japón el grupo B. En la misma zona y estadio -Si Jalak Harupat-, Polonia se medirá con Senegal. Por la C en el recinto Internacional de Jakarta, Brasil busca su primera alegría vs. Nueva Caledonia, uno de los conjuntos más débiles del torneo que en su debut perdió 10 a 0 con Inglaterra. Luego, los ingleses juegan contra Irán el choque de líderes.

Hasta el momento, se disputaron 16 encuentros de los 36 que tiene programados la fase clasificatoria a octavos de final y España es el único que tiene el boleto asegurado en la próxima instancia porque ganó sus dos cotejos. Los países fueron divididos en seis grupos de cuatro cada uno y la instancia inicial se desarrolla entre el 10 y el 18 de noviembre. Los dos primeros de cada zona junto a los mejores cuatro terceros avanzan a la siguiente instancia. La final está pactada para el sábado 2 de diciembre en el estadio Manahan.

En la Argentina hay dos opciones para ver los partidos por televisión: DirecTV, a través de sus señales de DSports, transmite todos los juegos mientras que TyC Sports dispone de los de la selección argentina y otros de relevancia. Además, vía streaming hay varias alternativas: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Las tablas de posiciones del Mundial Sub 17, grupo por grupo FIFA

Fixture del Mundial Sub 17 2023

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Fecha 3

Marruecos vs. Indonesia - Jueves 16 de noviembre a las 9 en el estadio Gelora Bung Tomo.

Ecuador vs. Panamá - Jueves 16 de noviembre a las 9 en el estadio de Manahan.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Fecha 3

Canadá vs. Malí - Jueves 16 de noviembre a las 6 en el estadio Gelora Bung Tomo.

Uzbekistán vs. España - Jueves 26 de noviembre a las 6 en el estadio de Manahan.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Fecha 2

Brasil vs. Nueva Caledonia - Martes 14 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Inglaterra vs. Irán - Martes 14 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional de Jakarta.

Fecha 3

Inglaterra vs. Brasil - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Internacional de Jakarta.

Irán vs. Nueva Caledonia - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo D

Fecha 1

Fecha 2

Senegal vs. Polonia - Martes 14 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Japón vs. Argentina - Martes 14 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 3

Senegal vs. Japón - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Grupo E

Fecha 1

Francia vs. Burkina Faso - Domingo 12 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional Jakarta.

Corea del Sur vs. Estados Unidos - Domingo 12 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Burkina Faso - Miércoles 15 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional Jakarta.

Francia vs. Corea del Sur - Miércoles 15 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Fecha 3

Estados Unidos vs. Francia - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Burkina Faso vs. Corea del Sur - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela vs. Nueva Zelanda - Domingo 12 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

México vs. Alemania - Domingo 12 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 2

México vs. Venezuela - Miércoles 15 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Nueva Zelanda vs. Alemania - Miércoles 15 de noviembre a las 9 - en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. México - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Alemania vs. Venezuela - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.