Fixture del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

El certamen comenzará a fines de enero y tendrá el mismo formato que la temporada pasada con los 30 equipos divididos en dos grupos
La temporada 2026 del fútbol argentino comenzará con el Torneo Apertura, en el que competirán casi todos los mismos equipos que en 2025 con excepción de los dos que subieron desde la Primera Nacional -Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza- y reemplazaron a los que descendieron, San Martín de San Juan y Godoy Cruz.
El certamen comenzará el fin de semana del domingo 25 de enero. Los clubes se dividieron en dos zonas de 15 cada uno. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos y cada conjunto, además, jugará un clásico y un interzonal. En total serán 16 encuentros para cada uno y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.
El primer clásico será Huracán vs. San Lorenzo en la cuarta fecha. En la siguiente chocarán Gimnasia y Estudiantes mientras que el Superclásico entre River y Boca será en la penúltima en el Monumental. Además, Independiente y Racing se cruzarán en la jornada número 13; Newell’s vs. Rosario Central en la ocho; Belgrano vs. Talleres de Córdoba en la 11; y Lanús vs. Banfield en la 14.
El fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
- Interzonal: Aldosivi vs. Defensa y Justicia.
Zona A
- Boca vs. Deportivo Riestra.
- Independiente vs. Estudiantes.
- Talleres vs. Newell’s.
- Instituto vs. Vélez.
- Unión vs. Platense.
- San Lorenzo vs. Lanús.
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza.
Zona B
- Barracas Central vs. River.
- Gimnasia vs. Racing.
- Rosario Central vs. Belgrano.
- Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Argentinos vs. Sarmiento.
- Banfield vs. Huracán.
- Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán.
Fecha 2 (semana del 28/01)
- Interzonal: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
Zona A
- Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo
- Lanús vs. Unión
- Platense vs. Instituto
- Vélez vs. Talleres
- Newell’s vs. Independiente
- Estudiantes vs. Boca
- Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia
Zona B
- Huracán vs. Independiente Rivadavia
- Sarmiento vs. Banfield
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos
- Belgrano vs. Tigre
- Racing vs. Rosario Central
- River vs. Gimnasia
- Aldosivi vs. Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
- Interzonal: Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Zona A
- Defensa y Justicia vs. Estudiantes
- Boca vs. Newell’s
- Independiente vs. Vélez
- Talleres vs. Platense
- Instituto vs. Lanús
- Unión vs. Gimnasia de Mendoza
- San Lorenzo vs. Central Córdoba
Zona B
- Gimnasia vs. Aldosivi
- Rosario Central vs. River
- Tigre vs. Racing
- Argentinos vs. Belgrano
- Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Independiente Rivadavia vs. Sarmiento
- Atlético Tucumán vs. Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
- Interzonal: Huracán vs. San Lorenzo.
Zona A
- Central Córdoba vs. Unión.
- Gimnasia vs. Instituto.
- Lanús vs. Talleres.
- Platense vs. Independiente.
- Vélez vs. Boca.
- Newell’s vs. Defensa y Justicia.
- Estudiantes vs. Deportivo Riestra.
Zona B
- Sarmiento vs. Atlético Tucumán.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia.
- Belgrano vs. Banfield.
- Racing vs. Argentinos.
- River vs. Tigre.
- Aldosivi vs. Rosario Central.
- Barracas Central vs. Gimnasia.
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
- Interzonal: Gimnasia vs. Estudiantes
Zona A
- Deportivo Riestra vs. Newell’s
- Defensa y Justicia vs. Vélez
- Boca vs. Platense
- Independiente vs. Lanús
- Talleres vs. Gimnasia de Mendoza
- Instituto vs. Central Córdoba
- Unión vs. San Lorenzo
Zona B
- Rosario Central vs. Barracas Central
- Tigre vs. Aldosivi
- Argentinos vs. River
- Banfield vs. Racing
- Independiente Rivadavia vs. Belgrano
- Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Huracán vs. Sarmiento
Fecha 6 (Interzonales; fin de semana del 22/02)
- Vélez vs. River
- Platense vs. Barracas Central
- Rosario Central vs. Talleres
- Estudiantes vs. Sarmiento
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Argentinos vs. Lanús
- Boca vs. Racing
- Independiente Rivadavia vs. Independiente
- Unión vs. Aldosivi
- Instituto vs. Atlético Tucumán
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia
- Central Córdoba vs. Tigre
- Deportivo Riestra vs. Huracán
- Banfield vs. Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
- Interzonal: Sarmiento vs. Unión
Zona A
- San Lorenzo vs. Instituto
- Central Córdoba vs. Talleres
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente
- Lanús vs. Boca
- Platense vs. Defensa y Justicia
- Vélez vs. Deportivo Riestra
- Newell’s vs. Estudiantes
Zona B
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán
- Belgrano vs. Atlético Tucumán
- Racing vs. Independiente Rivadavia
- River vs. Banfield
- Aldosivi vs. Argentinos
- Barracas Central vs. Tigre
- Gimnasia vs. Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
- Interzonal: Newell’s vs. Rosario Central
Zona A
- Estudiantes vs. Vélez
- Deportivo Riestra vs. Platense
- Defensa y Justicia vs. Lanús
- Boca vs. Gimnasia de Mendoza
- Independiente vs. Central Córdoba
- Talleres vs. San Lorenzo
- Instituto vs. Unión
Zona B
- Tigre vs. Gimnasia
- Argentinos vs. Barracas Central
- Banfield vs. Aldosivi
- Independiente Rivadavia vs. River
- Atlético Tucumán vs. Racing
- Huracán vs. Belgrano
- Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
- Interzonal: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto
Zona A
- Unión vs. Talleres
- San Lorenzo vs. Independiente
- Central Córdoba vs. Boca
- Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia
- Lanús vs. Deportivo Riestra
- Platense vs. Estudiantes
- Vélez vs. Newell’s
Zona B
- Belgrano vs. Sarmiento
- Racing vs. Huracán
- River vs. Atlético Tucumán
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
- Barracas Central vs. Banfield
- Gimnasia vs. Argentinos
- Rosario Central vs. Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
- Interzonal: Tigre vs. Vélez
Zona A
- Newell´s vs. Platense
- Estudiantes vs. Lanús
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia
- Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
- Boca vs. San Lorenzo
- Independiente vs. Unión
- Talleres vs. Instituto
Zona B
- Argentinos vs. Rosario Central
- Banfield vs. Gimnasia
- Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
- Atlético Tucumán vs. Aldosivi
- Huracán vs. River
- Sarmiento vs. Racing
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
- Interzonal: Belgrano vs. Talleres
Zona A
- Instituto vs. Independiente
- Unión vs. Boca
- San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
- Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
- Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes
- Lanús vs. Newell’s
- Platense vs. Vélez
Zona B
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- River vs. Sarmiento
- Aldosivi vs. Huracán
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán
- Gimnasia vs. Independiente Rivadavia
- Rosario Central vs. Banfield
- Tigre vs. Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
- Interzonal: Argentinos vs. Platense
Zona A
- Vélez vs. Lanús
- Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza
- Estudiantes vs. Central Córdoba
- Deportivo Riestra vs. San Lorenzo
- Defensa y Justicia vs. Unión
- Boca vs. Instituto
- Independiente vs. Talleres
Zona B
- Banfield vs. Tigre
- Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
- Atlético Tucumán vs. Gimnasia
- Huracán vs. Barracas Central
- Sarmiento vs. Aldosivi
- Estudiantes de Río Cuarto vs. River
- Belgrano vs. Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
- Interzonal: Independiente vs. Racing
Zona A
- Talleres vs. Boca
- Instituto vs. Defensa y Justicia
- Unión vs. Deportivo Riestra
- San Lorenzo vs. Estudiantes
- Central Córdoba vs. Newell’s
- Gimnasia de Mendoza vs. Vélez
- Lanús vs. Platense
Zona B
- River vs. Belgrano
- Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Barracas Central vs. Sarmiento
- Gimnasia vs. Huracán
- Rosario Central vs. Atlético Tucumán
- Tigre vs. Independiente Rivadavia
- Argentinos vs. Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
- Interzonal: Lanús vs. Banfield.
Zona A
- Platense vs. Gimnasia de Mendoza
- Vélez vs. Central Córdoba
- Newell’s vs. San Lorenzo
- Estudiantes vs. Unión
- Deportivo Riestra vs. Instituto
- Defensa y Justicia vs. Talleres
- Boca vs. Independiente
Zona B
- Independiente Rivadavia vs. Argentinos
- Atlético Tucumán vs. Tigre
- Huracán vs. Rosario Central
- Sarmiento vs. Gimnasia
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central
- Belgrano vs. Aldosivi
- Racing vs. River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
- Interzonal: River vs. Boca.
Zona A
- Independiente vs. Defensa y Justicia
- Talleres vs. Deportivo Riestra
- Instituto vs. Estudiantes
- Unión vs. Newell’s
- San Lorenzo vs. Vélez
- Central Córdoba vs. Platense
- Gimnasia de Mendoza vs. Lanús
Zona B
- Aldosivi vs. Racing
- Barracas Central vs. Belgrano
- Gimnasia vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Rosario Central vs. Sarmiento
- Tigre vs. Huracán
- Argentinos vs. Atlético Tucumán
- Banfield vs. Independiente Rivadavia
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
- Interzonal: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza
Zona A
- Lanús vs. Central Córdoba
- Platense vs. San Lorenzo
- Vélez vs. Unión
- Newell’s vs. Instituto
- Estudiantes vs. Talleres
- Deportivo Riestra vs. Independiente
- Defensa y Justicia vs. Boca
Zona B
- Atlético Tucumán vs. Banfield
- Huracán vs. Argentinos
- Sarmiento vs. Tigre
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central
- Belgrano vs. Gimnasia
- Racing vs. Barracas Central
- River vs. Aldosivi.
El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 vs. el ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
