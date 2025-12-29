Partidos en vivo de hoy lunes 29 de diciembre: horarios y cómo ver fútbol online

En la penúltima jornada del año se desarrollan nueve encuentros de diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita y la Copa Africana de Naciones
Este lunes 29 de diciembre, en el penúltimo día del 2025, la pelota no se detiene porque hay partidos de fútbol en diferentes partes del planeta: ligas de Europa y de Arabia Saudita; y en Marruecos por la Copa Africana de Naciones.
En Italia, por la Serie A, la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé recibe a Genoa en el estadio Olímpico en el cierre de la fecha 17. El encuentro se transmite en vivo por TV a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Donde también hay actividad en el Viejo Continente es en Portugal porque el Porto de Álan Varela es local de AVS en la continuidad de la fecha 16.
Además, en la Liga Saudí de Arabia Saudita se desarrollan tres encuentros de la duodécima fecha: Khaleej vs. Fateh en el Prince Mohamed bin Fahd Stadium; Taawoun vs. Najma en el Al Taawoun Club Stadium; y Riyadh vs. Hazem en el Prince Faisal bin Fahd Stadium. Ninguno de los encuentros se puede ver por televisión y plataformas digitales en la Argentina.
- Todos los cotejos mencionados se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Por último, continúa la Copa Africana de Naciones con el inicio de la tercera fecha de la etapa de grupos. Hay dos tandas de encuentros: a las 13 (hora argentina) Zimbabue vs. Sudáfrica y Angola vs. Egipto definen la zona B mientras que a las 16 Zambia vs. Marruecos y Comoras vs. Malí concluyen la A. Todos los duelos se pueden ver en vivo por el canal de You Tube de Claro Sports.
Esta es la 35ª edición del certamen más importante de selecciones de África y se desarrolla entre fines de 2025 y principios de 2026 -inició el 21 de diciembre y terminará el 18 de enero- a raíz de que la fecha estipulada inicialmente (junio-julio de 2025) fue ocupada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con el Mundial de Clubes en el que se consagró Chelsea. Participan 24 equipos, los cuales fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada uno y se enfrentan todos contra todos a una ronda. Los dos líderes de cada una junto a los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final. Se desarrollan 52 partidos.
Partidos del 29 de diciembre
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Serie A de Italia
- 16.45: Roma vs. Genoa - ESPN y Disney+ Premium.
Liga de Portugal
- 17.15: Porto vs. AVS.
Liga de Arabia Saudita
- 11.35: Khaleej vs. Fateh.
- 14.30: Taawoun vs. Najma.
- 14.30: Riyadh vs. Hazem.
Copa Africana de Naciones
- 13: Zimbabue vs. Sudáfrica - Canal de You Tube de Claro Sports.
- 13: Angola vs. Egipto - Canal de You Tube de Claro Sports.
- 16: Zambia vs. Marruecos - Canal de You Tube de Claro Sports.
- 16: Comoras vs. Malí - Canal de You Tube de Claro Sports.
Final group push. Qualification spots await. Who’s stepping up today? 👀#TotalEnergiesAFCON2025 | @APSONIC_Africa pic.twitter.com/xjXBL9apJH— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 29, 2025
