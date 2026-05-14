Francia confirmó a sus 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 y Camavinga es la gran ausencia

Didier Deschamps oficializó este jueves la lista de 26 futbolistas de Francia para el Mundial 2026, con la ausencia de algunos nombres. La selección subcampeona del mundo se prepara para buscar su tercera estrella en Estados Unidos, México y Canadá. O, al menos, repetir sus últimas dos actuaciones, llegando a la final.

“Dadas las circunstancias, cuantitativa y cualitativamente, he tenido que realizar algunos descartes. Y con un partido extra y temperaturas altas, prefiero tener la máxima confianza”, explicó Deschamps antes de revelar la convocatoria, en la conferencia de prensa de este jueves. “Es un grupo. No necesariamente los mejores 26. Es un ensamblaje equilibrado. Algunos jugadores no jugarán, otros poco. El objetivo no es perder a nadie. Se necesitan habilidades humanas para un torneo como este”, añadió.

El video con el que se presentó la lista de Francia para el Mundial

La decisión del entrenador de 57 años que generó más impacto fue la de dejar afuera a Eduardo Camavinga, volante de 23 años de Real Madrid, que aparecía en la mayoría de las previsiones como una fija dentro del plantel. Sin embargo, el técnico priorizó otras alternativas en el mediocampo y dejó afuera a uno de los nombres más reconocidos de la nueva generación francesa.

Sobre su ausencia, Deschamps dijo: “Viene de una temporada difícil, en la que jugó menos, por lesiones. Todavía es joven. Tengo decisiones que tomar, una estructura de lista. Pero me imagino su decepción esta noche”.

Además de Camavinga, otro de los excluidos de peso fue Randal Kolo Muani, de 27 años, actualmente en Tottenham, recordado por la ocasión que Emiliano Martínez le contuvo en la final de Qatar 2022, clave para la consagración de la Argentina. Tampoco fue citado el arquero Lucas Chevalier, recientemente campeón de la liga francesa con Paris Saint-Germain.

El recordado delantero del último Mundial por los argentinos, no repetirá en esta edición

La base del equipo mantiene a varias de las figuras que alcanzaron las últimas dos finales mundialistas. Kylian Mbappé encabeza una numerosa y talentosa ofensiva, junto con el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola y Marcus Thuram.

El delantero de Real Madrid, a sus 27 años, disputará su tercer Mundial consecutivo, habiendo jugado las últimas dos finales como titular, con cuatro goles en total. “Copa del Mundo, Parte 3. Estoy increíblemente orgulloso de poder representar a mi país una vez más en la competición más importante de todas. Vamos a intentar que se sientan orgullosos", escribió el campeón del mundo en sus redes sociales. Que busca convertirse en el máximo goleador en la historia de las copas del mundo.

Entre las novedades aparecen Maxence Lacroix, defensor de Crystal Palace actualmente pretendido por Bayern Munich, y el delantero Jean-Philippe Mateta, compañero suyo en el club inglés. También sobresale la presencia de Rayan Cherki, una de las apuestas ofensivas de mayor proyección en el Manchester City de Pep Guardiola. Habrá 13 jugadores que harán su debut en una Copa del Mundo.

Otros que faltan respecto al último Mundial son históricos ya retirados de la selección, como Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Olivier Giroud, entre otros.

Francia llegará al Mundial como una de las máximas favoritas después del título conseguido en Rusia 2018 y del subcampeonato en Qatar 2022 frente a la Argentina. El seleccionado francés debutará el 16 de junio ante Senegal, por el Grupo I, que también integran Irak y Noruega.

Respecto a que será el último Mundial de Deschamps con Francia, tras 13 años al mando, el entrenador concluyó diciendo: “Es una emoción especial. Soy consciente hoy de que he hecho cosas por última vez, pero estoy centrado en el objetivo.”

La lista completa de Francia para el Mundial 2026:

Arqueros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) y Robin Risser (Lens).

Defensores: Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa) y Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), N’Golo Kanté (Fenerbahce), Warren Zaïre-Emery (PSG) y Manu Koné (Roma).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Rayan Cherki (Manchester City).