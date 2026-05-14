Los árbitros de River vs. Rosario Central y Argentinos vs. Belgrano, por las semifinales del torneo Apertura

La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura 2026. Serán dos partidos: uno de ellos será el sábado y el otro se jugará el domingo. De este modo, los dos jueces que estarán a cargo de los dos cruces no estuvieron presentes en los playoffs. Sí sucede con los encargados del VAR. Dos de ellos ya dijeron presente y en partidos que no tuvieron grandes polémicas, pero si necesitaron de su participación.

Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo que este sábado jugarán River y Rosario Central en el estadio Monumental desde las 19.30. El juez, de 39 años, dirigió 10 partidos del Torneo Apertura en la etapa de grupos y en tres de ellos fue con el Millonario (Victorias ante Barracas, Huracán y Aldosivi), mientras que al Canalla sólo lo dirigió en el triunfo ante Atlético Tucumán.

Silvio Trucco será el encargado del VAR para la semifinal que jueguen River y Central en el Monumental Anibal Greco - La Nación

En el VAR de esta semifinal estará Silvio Trucco, que en estos playoffs también cumplió la misma tarea en el cruce de octavos entre River y San Lorenzo. En ese duelo tuvo acción con la expulsión de Matías Realli, en la que llamó a Sebastián Zunino -juez principal- para que revise la jugada en el monitor tras la plancha a Tomás Galván que sólo le había signficado -en principio- tarjeta amarilla. Y luego estuvo atento para la confirmación del tanto anulado a Gonzalo Montiel por posición adelantada.

En la semifinal del día domingo entre Argentinos Juniors y Belgrano, que jugarán en el estadio Diego Armando Maradona desde las 17, el juez principal será Nazareno Arasa. Al igual que Ramírez tampoco dirigió en la segunda etapa del Apertura, pero estuvo presente en 14 fechas del campeonato en la etapa de grupos. Ya dirigió al Pirata en la victoria ante Independiente Rivadavia y en la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Por su parte, no estuvo a cargo en ningún partido del Bicho.

Nazareno Arasa será el juez principal de la semifinal entre Argentinos y Belgrano en La Paternal Walter Manuel Cortina

Quien estará presente en el VAR de este cruce de semifinales que definirá al segundo finalista será Lucas Novelli, un árbitro que ya dijo presente en dos duelos de estos playoffs. Fue en la victoria de Rosario Central 3 a 1 ante Independiente por los octavos de final, sin ninguna participación clave, y en la victoria 2 a 0 de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos, donde durante el partido sólo se advirtió que no tuvo injerencia en un golpe de Ignacio Miramón sobre Matías Viña, que terminó en amarilla para el mediocampista del Lobo cuando todo el banco de suplentes de River reclamó que había sido un codazo de expulsión.

Se viven momentos de tensión en el arbitraje del fútbol argentino y mucho más luego de lo que dejó el choque de cuartos de final entre Rosario Central y Racing con las declaraciones de Diego Milito, presidente del equipo de Avellaneda. Es por eso que en cada partido los ojos de los diferentes equipos y la opinión pública se posan sobre los árbitros principales y los encargados del VAR.

Autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

Sábado 16 de mayo

19.30 River vs. Rosario Central - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

17 Argentinos vs. Belgrano - ESPN Premium y TNT Sports