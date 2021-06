Francia - Suiza, por los octavos de final de la Eurocopa: horario, TV y formaciones del partido

La selección de Francia, vigente campeona del mundo, busca este lunes en el Estadio Nacional de Bucarest dar un paso más en sus aspiraciones y pasar a cuartos de final de la Eurocopa, en un duelo de octavos ante Suiza que, liderada por Xherdan Shaqiri, tratará de dar la sorpresa. El duelo comienza a las 16, hora de argentina, estará a cargo del árbitro nacional Fernando Rapallini y será transmitido por DirecTV Sports.

El combinado de Didier Deschamps, uno de los claros favoritos a levantar el trofeo el 11 de julio, no ha podido, sin embargo, exhibir todavía su máximo potencial en la actual cita continental. Comenzó con buen pie con un vital triunfo ante Alemania (1-0) en el primer partido del Grupo de la Muerte, el F, pero después no pasó del empate ante Hungría (1-1) y ante Portugal (2-2). Aun así, los resultados bastaron a los ‘bleus’ para ser líderes y garantizarse un cruce más cómodo en las eliminatorias, y no quieren desaprovecharlo en la capital rumana. Si sellan pase viajarán a San Petersburgo, donde jugarán ante el ganador del duelo entre España y Croacia, que también se juega este lunes.

Xherdan Shaqiri, una de las figuras que tiene el seleccionado suizo

Enfrente, Suiza no tiene nada que perder, por lo hará todo en busca de dar el batacazo ante la campeona mundial. Los de Vladimir Petkovic, que van sin bajas a la histórica cita, fueron una de las mejores terceras al terminar por detrás de Italia (9) y de Gales (4) en el Grupo A. Un tanto de Embolo les permitió llevarse un punto en su estreno ante el combinado británico, y, tras caer sin paliativos ante los transalpinos (3-0), revivieron goleando a Turquía (3-1) gracias a Haris Seferovic y a Xherdan Shaqiri.

El delantero del Liverpool, tras su doblete al conjunto otomano, supondrá la principal amenaza para los franceses, que tendrán que contrarrestar la fuerte presión y la paciencia para golpear al contraataque de los suizos, dispuestos a todo para seguir haciendo historia.

Tras 38 partidos entre ambas selecciones, con 16 triunfos galos, 12 helvéticos y diez empates, Suiza todavía no sabe lo que es ganar en competiciones oficiales a los ‘bleus’.

Probables formaciones

Francia: Lloris; Varane, Lenglet y Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann y Rabiot; Mbappé y Benzema. DT: Didier Deschamps

Lloris; Varane, Lenglet y Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann y Rabiot; Mbappé y Benzema. DT: Didier Deschamps Suiza: Sommer; Elvedi, Akanji y Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka y Zuber; Shaqiri; Embolo y Seferovic. DT: Vladimir Petkovic

Sommer; Elvedi, Akanji y Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka y Zuber; Shaqiri; Embolo y Seferovic. DT: Vladimir Petkovic Árbitro: Fernando Rapallini, de Argentina.

Fernando Rapallini, de Argentina. Estadio: Nacional de Bucarest, Rumania

Nacional de Bucarest, Rumania Hora: 16.

16. TV: DirecTV Sports

Bloque HTML de muestra

LA NACION