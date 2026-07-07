Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzarán este jueves 9 de julio con el partido entre Francia y Marruecos, programado para las 17 (hora argentina) en el estadio de Boston. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.60 contra 7.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.11.

El equipo galo demostró en cuatro de sus cinco encuentros anteriores su poderío ofensivo -es el que más goles anotó en el torneo- y dejó en claro que es el máximo candidato al título. El rival que más le costó fue Paraguay en octavos, al que superó apenas 1 a 0 con un penal de Kylian Mbappé. No obstante, dominó el encuentro y nunca pasó zozobras frente a un oponente que intentó romper su juego más que construir el suyo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps debutó en la zona I con una victoria 3 a 1 sobre Senegal y, después, venció a Irak 3 a 0 y a Noruega 4 a 1. En 16avos de final lo sufrió Suecia 3 a 0. Con cinco victorias, persigue su sueño de jugar la tercera final seguida y conseguir su tercera estrella, tras la coronación en Rusia 2018 y la desazón en Qatar 2022.

El francés Michel Olise es una de las grandes figuras en lo que va del Mundial 2026 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El conjunto marroquí, por su parte, dejó en el camino en 16avos de final a Canadá con una victoria 3 a 0 y anhela dar el gran golpe para que África gane su primera Copa del Mundo. En la primera etapa compitió el Grupo C y debutó con un empate frente a Brasil 1 a 1. Luego, le ganó a Escocia 1 a 0 y a Haití 4 a 2 y logró el segundo puesto en la tabla de posiciones. En 16avos, en tanto, sacó a Países Bajos por penales 3 a 2, tras igualar 1 a 1.

La gran incógnita en Marruecos es la presencia de Ismaël Saibari. El delantero estrella del equipo sufrió una lesión muscular ante los canadienses y su presencia es una quimera. De no estar a disposición, su reemplazante será Soufiane Rahimi.

La última vez que se enfrentaron galos y marroquíes fue en las semifinales de Qatar 2022, con triunfo europeo 2 a 0 con anotaciones de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.