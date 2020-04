Franco Armani: dónde le gustaría retirarse y cuándo quiere irse de River

Franco Armani. Fuente: Reuters

En medio de la cuarentena, el silencio se estableció como una norma en el plantel de River . Sin embargo, Franco Armani , se animó a hacer un Instagram Live y allí habló de varios temas. El arquero del conjunto millonario se refirió a su amor por Colombia, de la comodidad que siente como guardavallas del equipo de Marcelo Gallardo y hasta de cómo vive el confinamiento por el coronavirus.

Pese a que en más de una oportunidad hubo rumores en torno a una posible salida, Armani dejó en claro que se encuentra cómodo en Núñez. "Estoy muy contento en River. Alegre de estar acá. Y no es que quiera quedar bien con la gente de River. Tengo que valorar a la gente. Desde el primer día me recibió de forma espectacular, con apoyo y cariño. Estoy orgulloso y contento de los compañeros y el cuerpo técnico, ayudantes. No tengo el apuro de irme. En este momento, la intención y lo que tengo en mente es cumplir los años de contrato. Pienso en los dos años de contrato que me quedan en River".

El arquero del conjunto de Gallardo, en medio de la charla confesó que ya tiene definido lo que quiere hacer en sus últimos años de carrera y a los 33 años, explicó cómo los planifica: "La idea es volver a Atlético Nacional y vivir en Medellín. Me quiero retirar ahí, pero para eso tengo que estar bien desde lo físico. Quizá con 37 o 38 años. Hay muchas idas y vueltas, a veces no da el tiempo. La idea es ésa. Lo he manifestado y no tengo por qué decir una cosa contraria. La palabra hay que valorarla".

Franco Armani: "Hay que seguir demostrando nuestro juego y mantener esa solidez defensiva" Fuente: FotoBAIRES

El guardavallas de la selección, oriundo de Casilda (Santa Fe), también se ocupó de enviar un mensaje de aliento en esta situación de crisis y de pandemia: "A la gente mucha fuerza. Y que los que podemos subsistir bien le demos una mano a los que más lo necesitan. Sé que es complicado llegar. Sé que mucha gente en los barrios de Medellín y Argentina pasa momentos difíciles. Que los que podemos apoyemos comprando alimentos, donando. De esa manera, todos juntos vamos a salir si somos solidarios. Vamos a salir mucho más rápido". Y agregó: "El fútbol debe volver cuando sea necesario. Que se tomen los recaudos necesarios. Primero la salud, por sobre todas las cosas. Después, que lleve el tiempo necesario para practicarlo y jugarlo".

Otras frases de Armani

Jugar en River

"Llegué a reforzar a River. Yo no llegué como el futuro arquero de la Selección. Con regularidad y nivel alto, gracias a Dios, pude ir. Lo venía demostrando en Atlético Nacional y la cuestión era reafirmarlo en River. Tuve un nivel muy alto y uno lo quiere seguir manteniendo. Se dio la oportunidad de la Selección. Nunca, durante esos seis meses, se había dado de poder estar en la Selección. Se logró estar pero nunca imaginé llegar a un Mundial".

Ganar los superclásicos

"Llegar y ganarle el clásico a Boca me sirvió, uno sabe cómo se viven los clásicos en Argentina. Después de ese partido, tanto en lo personal como grupal, nos sirvió muchísimo. De ahí no paramos con un nivel muy alto".

El golpe contra Flamengo

"El fútbol da revancha. Yo soy autoexigente. Tengo que estar peleándola lo más rápido posible. Se puede dar este año, aunque no sé cómo se va a seguir desarrollando. Estos golpes sirven para fortalecerse uno mismo y como grupo. No conformarse. Uno con dos copas podría decir no duele. Pero sí duele, porque hubieran sido tres copas. ¿Y qué jugadores tienen tres Libertadores? Son pocos. Nunca hay que bajar los brazos".

La selección de la Argentina

"Las primeras palabras de bienvenida en la Selección fueron de Messi por ser el capitán. Y la tranquilidad de trabajar con el grupo. Que estuviera tranquilo y relajado, que trabajara de la mejor manera. Y el apoyo cuando debuté con Nigeria. El apoyo que me brindaron todos. No había tenido ningún partido previo".