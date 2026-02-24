En qué canal pasan San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro correspondiente a la séptima fecha del Grupo A se disputa este martes a las 19.15 (horario argentino) en el Nuevo Gasómetro
La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 inicia este martes con cinco partidos y uno de ellos es el que protagonizan San Lorenzo e Instituto de Córdoba desde las 19.15 (horario argentino) en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Andrés Merlos, correspondiente al Grupo A.
El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.
La previa de San Lorenzo vs. Instituto
El Ciclón tuvo un arranque aceptable y marcha quinto en la tabla de posiciones con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos caídas, una de ellas en el clásico ante Huracán. De la mano de Damián Ayude, necesita sumar la mayor cantidad de unidades antes de que inicie su participación en la Copa Sudamericana para, al momento de la doble competencia, tener cierto margen y llegar a los playoffs.
La Gloria fue uno de los equipos que despidió al entrenador con el que arrancó el año -Daniel Oldrá- y llegó Diego Flores. Su campaña se acomodó con las dos victorias que consiguió en las jornadas anteriores ante Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 0 y Atlético Tucumán 2 a 1. Antes, había perdido tres encuentros e igualado uno, por lo que tiene siete tantos y marcha undécimo en la clasificación.
Posibles formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Matías Fonseca o Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.49 contra 3.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.87.
Ambos clubes se enfrentaron por última vez en el Torneo Clausura 2025, por la sexta fecha de la primera etapa, y ganó San Lorenzo 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro con gol de Branco Salinardi.
