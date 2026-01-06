Santiago Beltrán, el cuarto arquero de River que busca aprovechar la chance: reflejos, velocidad y buena altura

El destino lo puso en una situación incierta hasta hace tres días, cuando Franco Armani y Jeremías Ledesma se arrojaban de un lado a otro bajo las instrucciones de Marcelo Barovero y Alberto “Tato” Montes, los entrenadores de arqueros que tiene Marcelo Gallardo en su cuerpo técnico. Aunque él se esforzaba al máximo en cada una de esas prácticas durante la pretemporada en San Martín de los Andes, las chances de actuar en los dos amistosos de preparación eran efímeras.

Sin embargo... el panorama cambió radicalmente para Santiago Beltrán, que se perfila para ser titular cuando el próximo domingo, desde las 21, River se enfrente a Millonarios de Bogotá en el estadio Domingo Miguel Burgueño, popularmente conocido como el Campus de Maldonado, en Uruguay.

Santiago Beltrán, el Zurdo, se destacó en la Reserva de River y actuará en primera

Ante el desgarro que sufrió Armani en el gemelo derecho, la partida de Ledesma para atajar a préstamo durante este año en Rosario Central y la doble fractura en la muñeca izquierda que todavía tiene a Ezequiel Centurión, en proceso de rehabilitación luego de padecer la lesión cuando estaba cedido en Independiente Rivadavia, Beltrán quedó como el firme candidato para, no sólo formar parte del once inicial el 11 de este mes, sino también seis días más tarde, cuando River mida fuerzas con Peñarol, en el mismo escenario que supo ser sede de la final de la Copa Sudamericana en 2023.

Nacido el 4 de octubre de 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, Beltrán es un arquero de reflejos destacados, velocidad de piernas y una estatura imponente: 1,91 metro. Registra cuatro suplencias a nivel oficial, pero sin ingresar. Su currículum también señala un amistoso en el haber. Y como si el destino estuviera guionado, ocurrió justamente contra Millonarios, el 9 de julio de 2024. En aquella ocasión, bajo la dirección de Martín Demichelis, el Zurdo, como lo apodan, entró por Ledesma a los 12 minutos del segundo tiempo: recibió el gol del 1-1 definitivo en el estadio Monumental.

Santiago Beltrán es ágil, con buenos reflejos y ataja penales

El caso de Beltrán llama la atención tanto por la oportunidad que se le presentó ahora como por su recorrido breve en el fútbol federado. Su incorporación a la Quinta División de River sucedió en marzo de 2022, sin clubes previos en el ámbito de la AFA. “Mi historia es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados el mundo del fútbol, porque toda mi vida jugué torneos amateurs con mis amigos. Nunca se me había dado la posibilidad de jugar en un club grande”, confesó hace más de tres años, en diálogo con la web oficial de la institución de Núñez.

“Conseguí una prueba en mi categoría, con el torneo empezado. Duró dos semanas y ahí me dijeron que había quedado. La verdad es que me cambió la vida, porque tenía el sueño de jugar al fútbol para llegar a ser profesional”, agregó en aquel momento el arquero, quien no tiene ningún tipo de vínculo familiar con el delantero Lucas Beltrán y previamente jugaba de manera amateur un club llamado Pueyrredón.

El porteño Santiago Beltrán, arquero de la Reserva de River

Los rendimientos destacados de Beltrán causaron que al año siguiente de haberse incorporado a River tuviera el debut por los puntos con la Reserva dirigida por Marcelo “Pichi” Escudero. Tras integrar el banco de suplentes en 12 oportunidades, debido a que Franco Petroli y Lucas Lavagnino alternaban la titularidad, su chance llegó el 13 de mayo de 2023, cuando el Millonario se impuso 3-0 en el predio de Ezeiza sobre Talleres.

La siguiente presentación, apenas 20 días después, fue adversa porque River cayó por 3-0 como visitante frente a Defensa y Justicia, pero Beltrán mantuvo su disciplina en cada ensayo y contó con seis posibilidades más en el segundo semestre del mencionado año. En 2024 comenzó a tener prácticas con el plantel profesional y al mismo tiempo obtuvo la recompensa al ser titular con frecuencia en la Reserva, donde la responsabilidad generalmente recae en dos arqueros para rotarse en el puesto.

Las atajadas de Santiago Beltrán en la reserva de River

Tercer arquero del plantel principal, detrás de Armani y Centurión, Beltrán cumplía con las expectativas depositadas en él cada vez que defendía el arco de la Reserva, e incluso fue clave para eliminar a Boca en el duelo de los octavos de final de la Copa Apertura porque le atajó un penal a Mauricio Benítez en el triunfo 1-0 para acceder a la siguiente fase.

Como Armani se preparaba para ir a la Copa América y Centurión era el recambio elegido ante su ausencia, Beltrán fue parte de los relevos por primera vez el 13 de junio de 2024, cuando River perdió por 2-0 en su visita a la cancha de Deportivo Riestra. Veintiséis días más tarde llegó el estreno extraoficial en el amistoso ante Millonarios. Mientras tanto, ya estaba consolidado en el equipo de Escudero, pero una lesión detuvo ese ascenso meteórico: sucedió el 14 de septiembre. El resultado de los estudios confirmó el diagnóstico temido: una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Pasó por el quirófano dos semanas después e inició un largo proceso de recuperación, que no afectó su personalidad.

Santiago Beltrán, el arquero de River, está en San Martín de los Andes y el domingo jugaría ante Millonarios

Mentalizado en seguir al pie de la letra cada indicación médica, Beltrán apuntó a la segunda parte de 2025 y regresó a la actividad en la primera fecha del Torneo Proyección Clausura, cuando la Reserva venció 3-0 a Platense en River Camp. Y no sólo ratificó sus condiciones técnicas, sino que además fue designado como capitán de un equipo que llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por Boca.

Las estadísticas de Beltrán en la Reserva son una invitación al entusiasmo para cualquier hincha de River: le anotaron 28 goles en 39 presentaciones oficiales. Mantuvo el arco en cero 21 veces, es decir en el 53% de sus actuaciones y atajó tres de los cuatro penales que le ejecutaron en el tiempo reglamentario.

Ahora, mientras se entrena codo a codo con Franco Jaroszewicz, el otro arquero disponible para los ensayos en San Martín de los Andes, Beltrán apunta a destacarse el domingo en Uruguay, a pocos kilómetros de las playas de Punta del Este y con la ilusión de que Gallardo confíe en él para un año exigente.