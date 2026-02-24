Marcelo Gallardo no seguirá en River y se apaga un segundo ciclo sin éxitos para un DT histórico

Marcelo Gallardo no continuará como director técnico de River. Lo resolvió este lunes, luego de tomarse varias horas de meditación tras lo que significó la derrota ante Vélez por 1-0, por la sexta fecha del torneo Apertura. La noticia se esperó con ansiedad en las entrañas del Mundo millonario, en una reunión que se dio en el River Camp de Ezeiza con el DT, Enzo Francescoli y el presidente Stefano Di Carlo, que se acercó al predio durante la tarde-noche, sobre el final de la práctica. Y el cónclave duró cerca de dos horas. Ante Banfield, este jueves en el Monumental, dirigirá su último partido.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de river. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, comenzó diciendo Marcelo Gallardo en un video publicado en las redes sociales de River.

Y agregó: “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución, con todo lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas, y espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos.”

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

No se trataba de una situación común para el camino de un entrenador que tuvo un primer ciclo glorioso, pero una segunda parte repleta de dudas, incertidumbres irregularidades y tropiezos, con la llegada de muchos refuerzos que no rindieron y por los que gastó más de 80 millones de dólares. Desde la dirigencia empezarán a trabajar para encontrar un reemplazante del Muñeco.

Gallardo se presentó en el River Camp pasadas las 16 horas para continuar con los trabajos de cara al duelo de este jueves en el que el Millonario recibirá a Banfield por el campeonato local, con un público que hará sentir el disconformismo por el que viene atravesando. Y ahí mismo subió la incertidumbre por la resolución que iba a tomar. Entrenó a los jugadores y luego se reunió con los principales dirigentes.

Marcelo Gallardo renovó su vínculo hasta fines del 2026; en la foto se encuentra junto al actual presidente Stefano Di Carlo Hernan Zenteno - La Nacion

Una señal de incertidumbre se había generado ocn Gallardo este domingo al abandonar el vestuario visitante del estadio José Amalfitani. El primer aviso fue la suspensión de la conferencia de prensa. Luego, se despidió uno por uno de sus asistentes, colaboradores y futbolistas, a quienes sólo les comunicó que se tomaría estas horas para reflexionar en frío y definir pasos a seguir. Se fue en silencio, escoltado por la seguridad y seguido por Matías Biscay y Hernán Buján, sus ayudantes directos. Sólo esbozó un “chau”, a los periodistas ubicados en la antesala del vestuario.

Nada hacía prever esta situación en diciembre de 2025, cuando había renovado su vínculo hasta finales de este año. Pero la crisis futbolística y los malos resultados generaron replanteos internos hasta en el propio Gallardo. Las tres caídas en fila que suma River en estas seis fechas disputadas del torneo Apertura (1-4 ante Tigre y 0-1 frente a Argentinos Juniors y Vélez, respectivamente) y las 12 derrotas en los últimos 20 partidos entre todas las competencias impactaron en un Gallardo que -como nunca antes- llegó a pensar en dar un paso al costado.

Lo que sucede es más profundo en River. El Muñeco no logró que su propuesta futbolística se consolide desde su regreso en aquel 1-1 contra Huracán en Núñez, el sábado 10 de agosto de 2024. Le costó mostrar con continuidad una idea de juego y tampoco conquistó títulos que le permitieran fortalecerse. A diferencia de su primera etapa, compuesta por siete conquistas internacionales y otras siete campeonatos locales, pero apenas pudo dar la vuelta olímpica en una liga, Gallardo no estuvo preciso con la toma de decisiones.

El rostro de Gallardo luego de la derrota de River ante Vélez Gonzalo Colini

Los errores en el juego por los que su equipo atraviesa una crisis son muy evidentes. Lo trajo a esta situación un funcionamiento inestable y carece de reacción anímica y futbolística: lleva 18 partidos sin dar vuelta un resultado y los últimos 11 juegos que comenzó en desventaja los terminó perdiendo. También decisiones cambiantes, niveles individuales a la baja y un rumbo de juego que nunca estuvo claro. Factores que explican el debilitado presente millonario.

En materia de refuerzos, varios no encajaron y pocos se adaptaron a su engranaje, y se notó mucho ese déficit por las inversiones realizadas, planteos tácticos, elección de titulares y los cambios, uno de sus puntos de mayor fortaleza en su periodo anterior al frente del plantel de River. Con la última parte de Jorge Brito como presidente de la institución y el inicio de la gestión a cargo de Stefano Di Carlo, Gallardo pudo darse el gusto sobre la elección de las incorporaciones. Pero la mayoría no le dio las respuestas esperadas en el campo de juego.

Y la cronología de su segunda parte en cuanto a los refuerzos se inició en agosto del 2024 y formó parte de un “doble mercado de pases”, donde terminó descartando a casi todos los refuerzos que había elegido el despedido Martín Demichelis (el 19 de julio de 2024 River había presentado a Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, Federico Gattoni, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore) y terminó contratando otros: apenas regresó el Muñeco sumó a Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña.

Desde la izquierda, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, el presidente Jorge Brito, el técnico Marcelo Gallardo, Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia durante la presentación de los nuevos jugadores de River Plate ante de un amistoso ante México en el estadio Monumental de Buenos Aires Gustavo Garello - AP

El inicio de 2025 estuvo signado por más refuerzos. Desde nombres vigentes y probados en River como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi hasta el regreso de Enzo Pérez, pasando por la apuesta del chileno Gonzalo Tapia, el retorno al país del paraguayo Matías Rojas, el arribo de Giuliano Galoppo y, en el epílogo del mercado de pases, el pase récord de Kevin Castaño, en 12.800.000 euros, proveniente del Krasnodar ruso.

A mediados del 2025 solicitó la llegada de Maximiliano Salas hasta ganar por cansancio y River debió pagar la cláusula de 9 millones de euros. Pero fue un pase mediático porque Racing no tenía intenciones de desprenderse de una de sus figuras. También, el regreso de Juan Fernando Quintero y el combo proveniente de Talleres formado por Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda.

Vivió con tensión también el duelo por la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar Marcelo Aguilar - LA NACION

Para inicios del 2026 y luego de una intensa pretemporada desde el 20 de diciembre del año pasado, el Muñeco cumplió el deseo de contar con los volantes Aníbal Moreno, Fausto Vera y el lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, además del ecuatoriano Kendry Páez, que llegó como una “apuesta”, pero terminó convirtiéndose en un recambio en los últimos partidos. La cifra final con el arribo de todos estos jugadores da un resultado de US$ 80,6 millones.

Su segundo paso por River en números los atraviesa sin títulos y con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas en 85 partidos oficiales, lo que representa una efectividad del 53,72% de puntos y apenas ganó el 41,18% de los partidos que disputó.

Se terminó el sueño de una segunda parte de Gallardo, esas que no suelen ser mejores que las primeras, y no pudo cumplir con lo que dijo en su presentación aquel 5 de agosto de 2024: “Recuperar un espíritu de club y de equipo”. El sentimiento en el video despedida refeja la tristeza de un Gallardo que da el paso al costado en el contexto menos deseado: con dolor y frustración.