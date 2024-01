escuchar

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono son dos de los nombres más repetidos durante los últimos años en los pasillos del Monumental y de los predios de Hurlingham y Ezeiza. Dos exquisitos números 10, con características diferentes pero unidos por el gen riverplatense: un fútbol elegante. El primero ya deslumbró y fue vendido a Manchester City con 18 años y seis partidos oficiales en primera división. El segundo está comenzando a mostrar sus primeras pinceladas con el plantel profesional, tuvo buenos ingresos en los amistosos de pretemporada y, con tan solo 16 años, tendrá este domingo ante Argentinos Juniors la posibilidad de ir al banco de los suplentes. Una oportunidad tan merecida como inesperada para quien era una promesa del tenis argentino y eligió ser futbolista.

¿Quién es Mastantuono? Es un volante ofensivo nacido el 14 de agosto de 2007 en Azul, Provincia de Buenos Aires, que fichó para River a los 12 años, una edad para jugar en infantiles. Zurdo, con 1.72 metros y sin partidos en la Reserva, dio el salto en 2023 a quinta división con edad de séptima y se destacó con ingresos en el Mundial Sub 17 con la selección argentina. Enganche por naturaleza, es la gran promesa de las inferiores detrás del Diablito Echeverri, al punto tal que River, en agosto del año pasado, le firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2025, con una cláusula de salida de 30 millones de euros, que sube a 35 millones a 10 días hábiles del cierre de cada mercado de pases.

Mastantuono firmó su primer contrato profesional con River en 2023. https://www.instagram.com/franco.mastantuono

Mastantuono dio sus primeros pasos en el fútbol desde los tres años justamente en River, pero de Azul, donde su padre Cristian era entrenador. Criado en el seno de una familia muy futbolera, integrada por su madre Sofía y sus hermanos Lucía y Valentín, hasta los 11 años estuvo en la escuelita hasta pasar al Club Cemento, desde donde llegó a Núñez. Pero siempre tuvo otra pasión: el tenis. Franco se destacó dentro del circuito Sub 12 de Argentina, aún con edad de Sub 10, y llegó a estar entre los cinco mejores del país.

Al mismo tiempo, y con tan solo ocho años, tuvo una prueba en su ciudad en la que deslumbró al captador Daniel Brizuela, quien estuvo dos años insistiendo con llamados telefónicos y visitas a la casa en Azul para convencerlo de sumarse al Millonario. Recién en 2019, cuando pasó una semana completa practicando, decidió elegir el fútbol: se mudó a la pensión y lo ficharon para jugar en Liga. Su primer partido fue en la última fecha ante Banfield y salió campeón en River Camp, pero en 2020, cuando fue incorporado para jugar en AFA y participó de un torneo en Ayacucho. Tras la pandemia, hizo la pretemporada con la novena división y jamás detuvo su marcha.

Fanático de Lionel Messi, Neymar y Phil Foden, alguna vez destacó que observaba mucho a Nacho Fernández, Matías Suárez y Julián Álvarez durante los partidos de River para incorporar conceptos y movimientos. “Líder por naturaleza”, lo describen entrenadores y compañeros que lo tuvieron en las categorías menores, de las que fue capitán. Dueño de la pelota parada y con un gran uno contra uno, en sus tres primeros partidos con la quinta durante el segundo semestre del año pasado convirtió tres goles y se ganó la citación de Diego Placente al Mundial Sub-17 en Indonesia, donde jugó seis de los siete partidos, todos como suplente, y completó 146 minutos.

Mastantuono, en el amistoso entre River y Rayados de Monterrey: la pelota al pie y la vista adelante X @RiverPlate

Javier Alonso, el entrenador que lo tuvo en 2023 en su salto a quinta división, explica en LA NACION: “A mitad de año, tanto Hernán Díaz como Marcelo Escudero lo querían subir a Reserva, pero preferían que tuviera primero un paso por nuestra categoría. Lamentablemente estuvo poco tiempo con nosotros porque se fue al Mundial Sub 17, pero demostró todas sus virtudes en una división mayor. No le costó nada por su fuerte personalidad. Franco tiene ambición por el gol, una pegada muy buena de media y larga distancia, maneja tiros libres, tiene buen uno contra uno, cabecea muy bien… y hoy lo hace con el plantel profesional”.

A su vez, Martín Pellegrino, quien fue su entrenador durante dos años en novena y octava, le cuenta a LA NACION las características que hacen de Mastantuono un jugador diferencial: “Franco es un volante mixto, zurdo, de pegada exquisita y de una gambeta difícil de descifrar. Tiene buen juego aéreo, mucha potencia física, porque es muy fuerte y además es muy ganador. Tiene una mentalidad muy positiva, se sabe adaptar rápidamente a las exigencias que se le piden. Debe ir con prudencia, tranquilidad, ya que está dejando su segundo ciclo de adolescencia. Se tiene que ir preparando y formándose para la primera división, que requiere exigencias de jugadores adultos y maduros para afrontarlo”.

“No tengo dudas que Franco, a no muy largo plazo, va a poder aportar todo lo que viene aprendiendo y lo que él es como jugador. Seguramente River y Demichelis lo irán llevando en su momento justo para aprovechar su oportunidad. Yo solo pido prudencia y tranquilidad porque le falta mucho por aprender y crecer, más allá de que es una alegría enorme todo lo que le está sucediendo”, agrega Pellegrino.

La zurda de Franco Mastantuono en el partido ante Venezuela, en el Mundial Sub 17 Eurasia Sport Images - Getty Images AsiaPac

Mastantuono formó parte de los segundos 45 minutos del amistoso inicial de la pretemporada millonaria ante el combinado de la MLS y luego ingresó ante Rayados de Monterrey (por Facundo Colidio a los 62′) y frente a Pachuca (por Esequiel Barco a los 67′), acumulando así 96 minutos en tres presentaciones. Su tarea, tanto en los partidos como en los entrenamientos, dejó muy conforme al técnico Martín Demichelis, al punto tal que será convocado para los partidos iniciales de la Copa de la Liga, en medio de un plantel disminuido entre partidas, convocatorias y lesiones: hoy el DT tiene únicamente 21 jugadores, con los juveniles incluidos. Su debut parece inevitable.

“Cuando me entreno o cuando me voy a dormir pienso en debutar en el Monumental y cumplir el sueño de jugar en River. Estar acá en la pensión, levantarme y ver el Monumental de frente es algo increíble, que disfruto y me motiva mucho para poder vestir la camiseta de River, que es el sueño de todos. Y esto es también por mi familia, que está conmigo en los buenos y malos momentos”, dijo Mastantuono en una entrevista con el club cuando recién jugaba en la novena división. Hoy ese sueño está próximo a cumplirse.

